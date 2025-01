Rezumatul zilei: Performanța grupului Big Tech pune presiune pe Wall Street, prețurile petrolului se retrag datorită discursului lui Trump la Davos, dolarul slăbește (23.01.2025)

După o deschidere mixtă, indicii de pe Wall Street au trecut în mare parte în teritoriu pozitiv (S&P500: +0,2%, DJIA: +0,75%, Russell 2000: +0,25%). Excepția a fost Nasdaq 100 (-0,2%), sfectat în principal de Big Tech (Nvidia: -1,05%, Tesla: -1,05%, Intel: -2%, Apple: -0,13%, Amazon: -0,7%).

Indicii europeni au închis sesiunea în creștere(DAX din Germania: +0,74%, CAC40 din Franța: +0,7%, FTSE 100 din Marea Britanie: +0,23%, FTSE MIB din Italia: +0,72%, SMI din Elveția: +0,47%).

Electronic Arts (EA.US) a pierdut aproape 17% în urma rezultatelor preliminare dezamăgitoare din Q3 2024/25 și a reducerii previziunilor companiei pentru întregul an fiscal 2024/25. Performanța mai slabă a fost atribuită receptării mult mai slabe a jocurilor sale sportive lansate anual (în special EA Sports FC 2025) și interesului scăzut al jucătorilor pentru ultimul titlu Dragon Age.

Rezultatele dezamăgitoare din Q4 2024 au împins acțiunile Puma în scădere cu 22%, marcând cea mai slabă sesiune din istoria companiei și cea mai scăzută evaluare din 2018.

Dolarul american (USD) pierde teren față de toate monedele G10. Euro se întărește cu 0,15%, ajutat de lipsa unor politici tarifare specifice anunțate de administrația Trump față de UE. Lira sterlină (GBP) se apreciază cu 0,33%, cea mai puternică creștere din ultimele trei zile. Yenul japonez (JPY) este în creștere cu 0,35% înainte de decizia Băncii Japoniei privind rata dobânzii (piața atribuie o probabilitate de 94% unei creșteri de 25 de puncte de bază).

Numărul cererilor de șomaj din SUA a crescut cu 233.000, depășind previziunile de 220.000. Acesta este al treilea raport consecutiv care arată o creștere a cererilor noi de la o săptămână la alta.

Pe piața materiilor prime energetice, se observă scăderi: Petrolul Brent și WTI sunt în scădere cu 0,84% și, respectiv, 1,06%, în urma declarației lui Trump că va face presiuni asupra OPEC pentru a reduce prețul petrolului.

Scăderea contractelor petroliere nu a fost ajutată de raportul DOE privind modificările săptămânale ale stocurilor de țiței, care a indicat o scădere mai mare decât se aștepta. Variația s-a ridicat la -1,02 milioane de barili față de prognoza de -0,4 milioane de barili.

Contractele de gaze naturale (NATGAS) au scăzut cu 1% în urma previziunilor de temperaturi mai ridicate săptămâna viitoare. În plus, raportul EIA indică faptul că stocurile de gaze din SUA scad mai lent decât se preconiza, adăugând o presiune suplimentară în sensul scăderii asupra prețurilor. Potrivit raportului, modificările stocurilor au fost de -233 miliarde de picioare cubice față de prognoza de -244 miliarde de picioare cubice.

Bitcoin recuperează cea mai mare parte a pierderilor de ieri (+1,26%), în timp ce Solana (-3,5%), Ethereum (-0,4%), Ripple (-1,95%) și recent volatilul Dogecoin (-2,15%) pierd teren.

Sentimentul mai negativ este vizibil și în cazul metalelor prețioase. În afară de paladiu (+0,5%), se observă scăderi în cazul contractelor pe argint (-1,1%) și platină (-0,57%). Aurul a recuperat aproape toate pierderile de astăzi și se tranzacționează în prezent plat.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."