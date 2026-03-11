Rezumatul zilei: Petrolul continuă să exercite presiuni asupra Wall Street, în ciuda datelor CPI favorabile 🗽

Dupa o sesiune in scadere in Europa , unde DAX a pierdut aproape 1,4% si FTSE din Marea Britanie a scazut cu aproape 0,6% , contractele futures S&P 500 (US500) au scăzut cu aproape 0,5% , în timp ce contractele futures Brent crude (OIL) au crescut cu peste 1%, ajungând la aproximativ 92 USD pe baril , în ciuda comentariilor lui Donald Trump care semnalau o reducere treptată a acțiunilor militare și o posibilă încheiere pe termen scurt a conflictului cu Iranul.

Președintele SUA a declarat că SUA mai au doar câteva ținte de eliminat și că, personal, nu crede că Iranul va începe să mineze Strâmtoarea Hormuz . El a mai afirmat că, în esență, tancurile petroliere pot deja să treacă prin Hormuz. Iranul continuă însă să susțină că atacurile asupra navelor și infrastructurii regionale vor continua. Indicele inflației CPI din SUA pentru luna februarie a fost în conformitate cu așteptările (2,4% față de aceeași perioadă a anului trecut), dar piața nu a acordat prea multă importanță datelor, considerând raportul oarecum „învechit” în contextul conflictului din Orientul Mijlociu. Acțiunile Oracle (ORCL.US) cresc cu peste 8% astăzi, după ce profiturile au depășit previziunile și au atenuat ușor îngrijorările legate de creșterea cheltuielilor de capital. Datele CPI din SUA pentru luna februarie CPi lunar: 0,3% (prognoză: 0,3%; anterior: 0,2%)

CPI anual: 2,4% (prognoză: 2,4%; anterior: 2,4%)

CPi de bază lunar: 0,2% (prognoză: 0,2%; anterior: 0,3%)

CPi de bază anual: 2,5% (prognoză: 2,5%; anterior: 2,5%) În analiza preliminară a datelor din SUA, s-a remarcat o încetinire a creșterii prețurilor pentru mașinile second-hand și asigurări, ceea ce contribuie la exercitarea unei presiuni descendente asupra inflației de bază. Date EIA din SUA Datele EIA au arătat o scădere mai mare decât se aștepta a stocurilor de combustibil din SUA, în timp ce stocurile de țiței au crescut mai mult decât se prognozase. Stocuri de țiței: 3,824 milioane de barili (prognoză: 2,5 milioane, anterior: 3,475 milioane)

Stocuri de benzină: -3,654 milioane de barili (prognoză: -2 milioane, anterior: -1,704 milioane)

Stocuri de distilate: -1,349 milioane de barili (prognoză: -0,947 milioane, anterior: 0,429 milioane)

Stocuri de țiței la Cushing: 0,117 milioane de barili (anterior: 1,564 milioane) Criptomonedele sunt în creștere. Bitcoin urcă la aproape 70.500 de dolari, în timp ce Ethereum depășește 2.100 de dolari, în ciuda întăririi dolarului american, care este susținut pe termen scurt de randamente mai mari și de riscurile de inflație legate de prețurile petrolului. Piața se așteaptă la o singură reducere a ratei dobânzii Fed în toamna anului 2026 și este încrezătoare că Rezerva Federală nu va reduce ratele dobânzii la ședința din această lună. Aurul este ușor în scădere astăzi, în timp ce argintul scade cu peste 3%, la 85 de dolari pe uncie, pe fondul îngrijorărilor legate de activitatea industrială globală și politica monetară. Microsoft (MSFT.US) se află în negocieri avansate pentru a închiria sute de megawați de capacitate de centru de date într-un campus AI cheie din Abilene, Texas, după ce Oracle (ORCL.US) a renunțat anterior la această oportunitate. Conform rapoartelor anterioare, Meta Platforms (META.US) este, de asemenea, interesată de închirierea site-ului. Construcția și operarea facilităților planificate ar putea costa zeci de miliarde de dolari, inclusiv cipurile Nvidia (NVDA.US) necesare pentru alimentarea serverelor AI. Cu toate acestea, știrea nu a provocat o volatilitate semnificativă a acțiunilor niciuneia dintre companiile menționate. Grafice: OIL și Microsoft (interval orar) Sursa: xStation5 Sursa: xStation5

