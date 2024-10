Rezumatul zilei: Petrolul pierde 4%; Nasdaq 100 câștigă ușor datorită avansului Oracle de 11%

Sentimentul pieței bursiere europene a foarte negativ astăzi. Acțiunile BMW au pierdut mai mult de 10%, după ce compania a revizuit în scădere livrările preconizate pentru 2024 și a semnalat probleme cu sistemele sale de frânare. Volkswagen a înregistrat scăderi de aproape 4%

Acțiunile companiei de ceasuri de lux Swatch Group și-au continuat declinul și au coborât astăzi la niveluri care nu au mai fost atinse din 2020, deși compania a indicat o creștere de 10% a vânzărilor în China în ultimele trimestre

Indicii de pe Wall Street înregistrează în mare parte o volatilitate redusă astăzi. US2000 pierde un enorm 1,2%, testând media mobilă exponențială de 200 de sesiuni, în timp ce US100 câștigă 0,3% în timp ce Oracle creștere cu 11%

În a doua parte a sesiunii, indicii au oprit impulsul descendent și înregistrează o ușoară îmbunătățire a sentimentului; cu toate acestea, am putea caracteriza starea de spirit actuală de pe piața bursieră americană ca pesimistă, în ciuda mai multor sesiuni recente de tranzacționare negative;

DJIA pierde astăzi aproape 0,5%; indicele de volatilitate CBOE (VIX) a șters mișcarea ascendentă destul de puternică și câștigă în prezent mai puțin de 2% pe parcursul zilei

Acțiunile gigantului tehnologic american Oracle au crescut cu peste 12%, după rezultate surprinzător de bune în al doilea trimestru al anului, susținute de sectorul său de servicii cloud și AI. În ciuda acestui fapt, compania nu a reușit să îmbunătățească sentimentele generale din sectorul tehnologic, unde Hewlett Packard pierde astăzi aproape 8%, coborând sub media exponențială de 200 de perioade

Dolarul american câștigă ușor, EURUSD tranzacționându-se în scădere cu 0,12%, deși randamentele obligațiunilor americane pe 10 ani au scăzut cu mai mult de 4 puncte de bază astăzi, la 3,65%.

Aurul câștigă mai puțin de 0,3%, în timp ce argintul este în creștere cu 0,2%. Acțiunile companiei miniere care operează pe piața metalelor, Sibanye Stillwater, au pierdut mai mult de 8% astăzi prețul marcând un nou minim istoric.

Acțiunile JP. Morgan se tranzacționează în scădere cu aproape 7%, după ce banca a avertizat că venitul net din dobânzi (NII) se va dovedi, probabil, destul de mult mai mic în 2025 decât se aștepta, având în vedere amploarea reducerilor ratelor Fed

NATGAS se tranzacționează în condiții de volatilitate ridicată, din cauza uraganului Francine, care a ajuns astăzi pe coasta SUA, în statul Louisiana, unde se află majoritatea terminalelor-cheie de GNL din SUA

Petrolul brut Brent (OIL) a înregistrat astăzi o scădere de aproape 4%, susținută de îngrijorările legate de cerere. Piața nu a fost ajutată de raportul OPEC+ destul de „favorabil”, care se așteaptă la o cerere de petrol stabilă de la an la an până în 2024, și nici de îngrijorările legate de uragan, care a forțat unele platforme petroliere să renunțe la producție

Sentimentul întreprinderilor mici din SUA a scăzut la 91,5 în august, de la 93,7 în iulie, conform sondajului NFIB. Cifra indică faptul că valoarea surprinzător de ridicată din iulie ar fi putut fi doar un fenomen sezonier, în timp ce sentimentul general în rândul întreprinderilor mici din SUA rămâne scăzut în raport cu standardele istorice

Fitch Ratings se așteaptă ca ciclul așteptat de relaxare monetară al Fed să fie liniștit și relativ superficial, având în vedere normele istorice

Majoritatea economiștilor intervievați în cadrul unui sondaj Bloomberg acordă puține șanse unei relaxări a politicii cu 50 de puncte de bază la oricare dintre reuniunile Fed din acest an. Majoritatea se așteaptă la reduceri de 75bp (de 3 ori 25bp fiecare) în acest an (neschimbat față de sondajul din august)

US Steel a avut un început de sesiune foarte slab, reușind să șteargă aproximativ jumătate din scăderi în ultima parte a sesiunii și pierzând aproximativ 4% după rapoartele privind planificarea unei delegații japoneze a Nippon Steel în SUA. Se așteaptă ca conglomeratul să negocieze cu americanii achiziția unui producător strategic de oțel din SUA; așteptările pieței indică faptul că acest lucru este puțin probabil, date fiind problemele ridicate de autoritățile de reglementare care invocă securitatea națională

Pe piața materiilor prime agricole, grâul și cafeaua sunt cele mai performante astăzi, câștigând peste 1%. Scăderi de aproape 2% sunt observate în cazul contractelor futures la zahăr, cacao și soia Sursa: xStation5 Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

