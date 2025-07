Rezumatul zilei: Piața criptomonedelor în euforie, Bitcoin urcă la 113.700 USD 💰

Indicii bursieri americani înregistrează creșteri moderate în sesiunea de astăzi. Russell 2000 conduce avansul, cu o creștere de aproape 0,9%. Dow Jones câștigă 0,6%, S&P 500 crește cu 0,4%, iar Nasdaq urcă cu 0,2%.

Raportul privind veniturile Delta Air Lines a servit ca preludiu al sezonului de raportare a rezultatelor financiare din SUA. Compania a depășit așteptările privind veniturile (15,51 miliarde de dolari) și a depășit estimările privind EPS ajustat (2,10 dolari față de 2,07 dolari). Din perspectiva investitorilor, principalul aspect de reținut este revenirea Delta la emiterea de previziuni, care fusese suspendată anterior din cauza incertitudinii legate de tarife.

Capitalul se retrage astăzi din acțiunile din sectorul tehnologic și se îndreaptă către alte sectoare. Indicele US100 a scăzut cu 0,10%, în timp ce indicele US500 a crescut cu 0,36%, iar indicele US2000, care include acțiuni cu capitalizare mică, a câștigat peste 0,96%.

Piețele europene evoluează mixt. FTSE 100 din Marea Britanie și SMI din Elveția conduc cu câștiguri de 1,2% și, respectiv, 1%. CAC40 din Franța a crescut cu 0,3%, în timp ce DAX din Germania a scăzut cu 0,4% și IT40 din Italia pierde 1%.

Presedintele Fed St. Louis, Musalem, a remarcat că, deși tendințele recente ale inflației sunt moderat pozitive, previziunile indică o posibilă creștere din cauza noilor tarife. El a subliniat că riscurile inflaționiste rămân, iar impactul complet al tarifelor ar putea să nu devină vizibil până la sfârșitul acestui an sau la începutul anului viitor.

Randamentele titlurilor de stat americane sunt în creștere astăzi, în special cele cu scadență la termen mediu. Randamentul titlurilor pe 10 ani a crescut peste 4,35%, în timp ce cel pe 20 de ani rămâne puțin sub 4,88%.

Pe piața valutară, dolarul australian se apreciază, câștigând 0,6%. Dolarul neozeelandez înregistrează, de asemenea, o evoluție notabilă, cu o creștere de 0,4%. Cea mai slabă monedă din G10 astăzi este francul elvețian, în scădere cu 0,4%.

Metalele prețioase sunt în mare parte în creștere astăzi. Aurul este cel mai slab performant dintre acestea, cu o creștere de doar 0,1%, în timp ce contractele futures pe paladiu sunt în creștere cu 3,2%. Argintul este, de asemenea, în creștere, cu 1,4%.

Contractele futures pe gaz natural din SUA sunt în creștere după o creștere a stocurilor mai mică decât se aștepta. Potrivit EIA, stocurile de gaz au crescut cu 53 miliarde de picioare cubice (prognoza: 60 bcf), susținând prețul contractelor de gaze naturale.

Donald Trump a cerut din nou Fed să reducă rapid ratele dobânzilor. El a subliniat nivelurile record ale indicilor tehnologici și ale criptomonedelor, indicând în mod specific creșterea de 47% a Nvidia de la anunțarea tarifelor ca dovadă a dinamicii puternice a pieței.

Bitcoin tocmai a stabilit un nou record istoric, la 113.700 USD. În cursul zilei, Bitcoin a crescut cu 2,20%, Ethereum cu 1,75%, iar capitalizarea totală a pieței altcoin a crescut cu 1,92%.

Săptămâna viitoare este de așteptat să fie decisivă pentru legislația și reglementarea criptomonedelor. Camera Reprezentanților din SUA a desemnat perioada 14-18 iulie 2025 drept „Crypto Week” (Săptămâna criptomonedelor).

Robinhood (HOOD.US) a lansat astăzi un serviciu de staking pentru Ethereum și Solana, disponibil acum pentru utilizatorii din SUA începând de la doar 1 dolar.

