Rezumatul zilei – Piețele așteaptă discursul lui Trump

Piețele financiare continuă să revină în urma recentelor declarații care indică dorința de a pune rapid capăt conflictului cu Iranul.

Donald Trump afirmă că Iranul a solicitat un armistițiu. Între timp, atacurile atât din partea Statelor Unite, cât și din partea Iranului continuă. Iranul a declarat la televiziunea publică că afirmațiile lui Trump sunt false.

Donald Trump subliniază că un aspect cheie al încetării focului este deschiderea Strâmtorii Hormuz.

Iranul desfășoară cele mai ample atacuri asupra Israelului de la începutul războiului, vizând totodată un petrolier qatarez, un centru de date Amazon din Bahrain și producătorul de aluminiu EGA din Emiratele Arabe Unite.

Axios raportează că discuțiile dintre Iran și SUA sunt în curs, dar declarațiile atât ale președintelui iranian, cât și ale Liderului Suprem indică faptul că condițiile Iranului rămân neschimbate (retragerea completă a SUA din regiune, reparații și recunoașterea Iranului ca „proprietar” al Strâmtorii Hormuz).

Vance ar fi declarat că Statele Unite intenționează să intensifice atacurile pentru a exercita presiune asupra Iranului în vederea încheierii unui acord. The Atlantic raportează că SUA se pregătesc, se pare, pentru o invazie terestră menită să cucerească Insula Kharg și să pună mâna pe uraniu îmbogățit.

În această noapte, la ora 4:00 ora României (21:00 la Washington), Donald Trump urmează să țină un discurs televizat adresat națiunii, difuzat pe toate rețelele majore.

Raportul ISM privind sectorul manufacturier a arătat o creștere a indicelui principal la 52,7, depășind așteptările de 52,3 și nivelul anterior de 52,4. Cu toate acestea, o concluzie cheie este creșterea bruscă a sub-indicelui prețurilor la 78,3 de la 70,5 anterior. Sub-indicele comenzilor noi a scăzut la 53,5, în timp ce sub-indicele ocupării forței de muncă a scăzut la 48,7.

Raportul ADP a indicat o valoare de 62.000, față de așteptările de 40.000 și nivelul anterior de 63.000.

Stocurile de țiței din SUA continuă să crească, în timp ce stocurile de benzină și distilate sunt în scădere. Acest lucru evidențiază o situație locală destul de interesantă în SUA. Stocurile SPR au înregistrat doar o scădere minimă săptămâna trecută.

Indicatorul PMI final pentru sectorul manufacturier al Zonei Euro a fost ușor mai ridicat, la 51,6 puncte, comparativ cu valoarea preliminară de 51,4 puncte.

O surpriză majoră a fost saltul indicatorului PMI pentru sectorul manufacturier al Elveției la 53,3 puncte, în ciuda așteptărilor privind o scădere la 47 de puncte. Aceasta marchează prima valoare peste 50 de puncte din 2022. EURCHF se retrage semnificativ după câștigurile de ieri.

Contractele futures pe indici înregistrează o altă zi de câștiguri spectaculoase, pe fondul speranțelor privind o rezolvare rapidă a conflictului. JP225 a crescut astăzi cu 3%, în timp ce contractele europene au urcat cu peste 1% în majoritatea cazurilor. DE40 a crescut cu 1,3%, iar SPA35 a urcat cu 2,3%.

În SUA, contractele futures se tranzacționează, de asemenea, la un nivel mai ridicat. US100 a crescut cu 1,7%, în timp ce US500 câștigă 1,1%.

Prețurile petrolului înregistrează astăzi o scădere bruscă. În urma unei scăderi masive, țițeiul Brent se tranzacționează la doar 102 USD pe baril, în scădere cu 1%. Țițeiul WTI testează nivelul de 100 USD. Gazul natural din SUA scade cu 2,8% din cauza consumului redus și a producției ridicate.

Diminuarea riscului, în ciuda incertitudinii potențiale persistente, duce la o redresare a pieței metalelor prețioase. Aurul se redresează cu 2,5%, testând nivelul de 4800, în timp ce argintul crește cu 0,7%, testând pragul de 75 USD.

EURUSD a trecut peste nivelul de 1,1600, rupând linia de tendință descendentă din 2026, semnalând o schimbare clară de direcție pe piață.

Bitcoin înregistrează o revenire către zona de 69.000, rămânând unul dintre activele cu cea mai mică volatilitate din ultima perioadă.

Maersk raportează că transportul de marfă va fi redirecționat prin Oman și Emiratele Arabe Unite.

Marina franceză indică faptul că este necesară o coordonare mai bună între diferite națiuni pentru a se asigura că Strâmtoarea Hormuz rămâne deschisă. De asemenea, a subliniat că nu există semne de exploatare minieră și că pentru a ajuta la restabilirea comerțului China trebuie să facă mai mult.

Potrivit oficialilor de la Casa Albă, se așteaptă ca Trump să anunțe în această seară că operațiunile din Iran sunt programate să se încheie într-un interval de 2-3 săptămâni.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."