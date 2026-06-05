Preview al NFP

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Creșterea cu 172.000 a numărului de locuri de muncă din sectorul non-agricol pentru luna mai a fost cu mult peste estimarea de 85.000. Rata șomajului a rămas constantă la 4,3%, însă acest raport și-a pus deja amprenta asupra piețelor financiare. Randamentele titlurilor de stat sunt în creștere, randamentul la 2 ani fiind cu aproape 10 puncte de bază mai mare vineri, dolarul se apreciază pe o bază largă și este cea mai puternică monedă din zona valutară G10, iar acțiunile americane indică o scădere abruptă mai târziu astăzi, condusă de sectorul tehnologic.
Detaliile raportului privind locurile de muncă sugerează că, deși sănătatea și educația continuă să reprezinte cea mai mare parte a angajărilor, tot mai multe sectoare înregistrează o creștere a numărului de angajați, inclusiv sectorul de agrement și ospitalitate și administrația locală. În schimb, sectorul financiar a pierdut locuri de muncă luna trecută, cu puține schimbări în celelalte industrii majore. Scăderea locurilor de muncă din sectorul financiar poate trezi temeri că cheltuielile cu AI distrug locurile de muncă. Ocuparea forței de muncă în sectorul financiar s-a moderat de la vârful atins în mai 2025, așa că, dacă AI este un factor în aceste pierderi de locuri de muncă, atunci ar trebui să ne așteptăm la mai multe în viitor. Cu toate acestea, deocamdată, pierderile par a fi limitate, iar SUA par să înregistreze o creștere a ciclului de angajare, tot mai multe sectoare alăturându-se boom-ului angajărilor.
Ancheta la nivel de gospodării, care măsoară rata șomajului, a confirmat datele solide din raportul NFP. Aceasta a indicat că 149.000 de noi angajați s-au alăturat forței de muncă luna trecută.
Acesta este un raport de angajări uriaș pe care Kevin Warsh, noul președinte al Fed, trebuie să îl digere și este probabil să îi influențeze tonul atunci când va susține prima sa conferință de presă după ședința FOMC din 17 iunie. Acest raport sporește presiunea asupra Fed de a renunța la orientarea sa de relaxare, dar s-ar putea să nu declanșeze o goană spre prețuri mai mari în curând. Există încă o probabilitate de sub 40% ca Fed să majoreze rata dobânzii până la sfârșitul anului, după acest raport NFP, deoarece stabilitatea creșterii salariilor sugerează că revenirea angajărilor nu are un impact inflaționist asupra economiei în ansamblu. Acest lucru ar putea limita câștigurile pentru titlurile de stat și creșterea dolarului pe termen lung.
Una dintre cele mai puternice reacții la datele NFP a fost înregistrată de perechea USDJPY, care a urcat inițial peste 160,00. Acesta este un nivel semnificativ, fiind considerat o linie de demarcaj pentru Banca Japoniei, care a intervenit pentru a consolida yenul la acest nivel. Deocamdată, perechea valutară oscilează în jurul valorii de 160,00, iar Japonia și-a încetat activitatea pentru weekend. Cu toate acestea, dacă vom continua să observăm o presiune ascendentă asupra USDJPY până săptămâna viitoare, ne putem aștepta la o oarecare volatilitate legată de intervenții.
Ne așteptăm să vedem o nouă scădere a sectorului tehnologic vineri. Sectorul tehnologic din SUA a scăzut cu 1,6% joi, condus în jos de Broadcom, care a înregistrat o scădere a capitalizării de piață de 250 de miliarde de dolari într-o singură sesiune. Prețul acțiunilor este din nou mai mic vineri, Broadcom înregistrând o scădere de încă 2%, ceea ce sugerează că vânzarea masivă legată de AI nu s-a încheiat încă. Vânzarea masivă s-ar putea extinde la cei 7 giganți tehnologici, care au rezistat vânzării masive de acțiuni din sectorul tehnologic de joi.
Joi s-a înregistrat o rotație clară de la sectorul tehnologic către alte sectoare ale economiei cu o evaluare mai redusă. Sectoarele financiar, medical și imobiliar au fost toate la cerere, ceea ce a determinat Dow Jones să urce la un nou record, pe fondul cererii pentru acțiunile de valoare cu capitalizare mică și mare. Ne așteptăm ca sectoarele de valoare să continue să înregistreze performanțe superioare vineri, iar Dow Jones indică o deschidere mai ridicată mai târziu astăzi, deoarece se dovedește a fi mai rezistent în comparație cu S&P 500 și Nasdaq. Amploarea redusă a recentei creșteri a reprezentat întotdeauna un risc pentru indicii americani, deoarece o scădere a doar câteva titluri din sectorul AI poate afecta puternic indicele. S&P 500 și Nasdaq, ceea ce observăm în prezent.
Pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul săptămânii, piața se confruntă cu o nouă vânzare masivă de acțiuni din sectorul tehnologic și cu temeri că datele economice mai solide ar putea forța Fed să renunțe la orientarea sa de relaxare monetară în această lună și, poate, chiar să semnaleze că majorările de dobândă sunt o posibilitate în viitor.
Deschiderea sesiunii din SUA: Wall Street în scădere pe fondul vânzărilor masive de acțiuni din sectorul semiconductorilor 📌Intel pierde 6%
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