Rezumatul zilei: Piețele continuă să vândă pe măsură ce inflația crește

Inflația CPI din Norvegia (pentru septembrie) a fost de 3% YoY față de 3,2% estimat și 2,6% anterior (0,3% MoM față de 0,5% estimat și -0,9% anterior)

Yenul japonez s-a întărit ușor după ce membrul BoJ, Ryozo Himino, a semnalat că banca este pregătită să majoreze ratele în continuare, dacă expansiunea economică se va materializa. Himino a semnalat că economia Japoniei a început să se miște, iar politica monetară japoneză ar trebui să se miște și ea, în consecință.

Acțiunile gigantului farmaceutic britanic GlaxoSmithKline (GSK.US) au crescut cu peste 5% astăzi, pe fondul unui acord de soluționare în valoare de 2,2 miliarde de dolari în cazul proceselor intentate în SUA în legătură cu Zantac, cauzat de preocupările legate de „cauzarea cancerului”. Acordul va rezolva 93% (aproape 80.000) din procesele din SUA. Compania va recunoaște această pierdere în rezultatele celui de-al treilea trimestru al acestui an.

Tonul minutelor ultimei ședințe BCE au o tentă mai “hawkish”. Bancherii sunt îngrijorați de o revenire a inflației, ceea ce ar putea implica un ritm mai lent de reducere a ratei dobânzii în zona euro pe termen mediu.

National Association of Convenience Stores (NACS) a făcut ca prețul acțiunilor Celsius Holdings (CELH.US) să crească cu peste 12%, până la cel mai ridicat nivel din ultimele trei săptămâni.

Stocurile de gaze naturale au crescut cu 82 de bcf ncf săptămâna trecută, ușor peste așteptările de 76 bcf și peste 55 de bcf anterior

Inflația CPI din septembrie a crescut cu 0,3%, depășind creșterea din august, după cum a raportat Biroul de Statistică a Muncii din SUA. Anual, CPI a crescut cu 2,4%, peste așteptări. Modificările lunare semnificative au inclus o creștere de 1,77% a indicelui de adăpost și o scădere de 0,53% a indicelui energetic.

Numărul cererilor săptămânale de ajutor de șomaj a fost mai mari decât se preconiza și a crescut la cel mai ridicat nivel din iunie 2023. Cererile inițiale de ajutor de șomaj: real 258,000; prognoză 230.000; anterior 225.000;

Hang Seng a extins valul de câștiguri de astăzi, apreciindu-se cu mai mult de 1,8%, CHN.cash a cîștigat 2,3% .

Indicele spaniol SPA35 este în prezent cel mai slab performant și este în pierdere cu 0.78%, urmat de SUI20. Indicele francez CAC40 și UK100 sunt în ușoară scădere. Indicele italian ITA40 este cel mai performant, cu o creștere de 0,5%

Acțiunile americane sunt pregătite pentru o închidere în scădere, indicele Russell 2000 fiind liderul pierderilor, cu o scădere de 0,6%. S&P 500 este în scădere cu 0,09%, iar Nasdaq 100 este în creștere cu 0,07%.

Delta Air Lines pierde puțin peste 1,5% astăzi, după ce a raportat rezultate financiare sub așteptări. Rezultatele companiei au fost îngreunate de pierderile unice legate de o defecțiune a sistemelor în timpul unei întreruperi IT, cu toate acestea, compania a raportat, de asemenea, previziuni mai mici decât se aștepta pentru 4Q.

Prețul acțiunilor Domino's scade astăzi cu aproximativ 1,2% după ce compania a raportat rezultate financiare sub așteptări pentru Q3 2024 și a emis previziuni prudente pentru întregul 2024.

Petrolul a început sesiunea de astăzi foarte calm, dar la începutul după-amiezii, petrolul a revenit la creșteri, continuând mișcările puternice de săptămâna trecută. Atât Brent, cât și WTI sunt cu 3,5% mai sus, tranzacționându-se la 79,42 USD, respectiv 75,98 USD.

Cea mai puternică monedă astăzi este francul elvețian, câștigând mai mult de 0,6% atât față de euro, cât și față de dolar. NZD este, de asemenea, puternic și pierde doar față de CHF.

Piața criptomonedelor este în scădere astăzi. Ethereum crește cu 0,6%, Dogecoin scade cu 2,6%, iar Bitcoin scade cu 1%, la aproximativ 60.133 USD.

Metalele prețioase câștigă astăzi: aurul crește cu 0,56%, argintul cu 1,52%, în timp ce platina se apreciază cu 1,7%.

