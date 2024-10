Rezumatul zilei: Piețele euforice pariază 65% pe o reducere a ratei cu 50 bp în urma ședinței FOMC de mâine

Indicii americani au șters câștigurile inițiale și se tranzacționează în prezent fără modificări majore. Doar companiile cu capitalizare mică rămân în teritoriu pozitiv, indicele US2000 câștigând 0,60% la 2.200 de puncte. Creșterea companiilor din US2000 poate fi atribuită viitoarelor reduceri ale ratelor dobânzilor în SUA de mâine. Se așteaptă ca relaxarea politicii monetare să fie în beneficiul întreprinderilor mici, care au fost cel mai puternic afectate de politica restrictivă a Fed.

Indicii europeni au închis sesiunea mixt: Indicele polonez WIG20 a câștigat 1,4%, IBX35 din Spania a crescut cu 0,4%, iar ATX20 din Austria a crescut cu 0,1%. În teritoriul negativ, DAX din Germania a scăzut cu 0,3%, CAC40 din Franța cu 0,4%, FTSE 100 din Marea Britanie cu 0,35%, iar FTSE MIB din Italia cu 0,1%.

Datele privind vânzările cu amănuntul din S.U.A. au fost mixte. Contrar previziunilor, vânzările cu amănuntul au crescut cu 0,1% de la o lună la alta (față de scăderea așteptată de 0,2%). În plus, creșterea din iulie a fost revizuită în creștere cu 10 puncte de bază la 1,1% (anterior: 1%).

Producția industrială pentru luna august a crescut semnificativ peste așteptările pieței, împreună cu datele privind vânzările , semnalând o perspectivă promițătoare pentru un scenariu de “aterizare ușoară”. Datele finale au arătat o creștere lunară de 0,8%, comparativ cu așteptările pieței de 0,2% și -0,6% anterior.

În momentul publicării raportului, piețele estimează o șansă de 65% pentru o reducere cu 50 de puncte de bază în timpul reuniunii de mâine a FOMC, cu o șansă de doar 35% de reducere cu 25 de puncte de bază. Așteptările au crescut în această săptămână - cu doar o săptămână în urmă, șansele unei duble reduceri erau de 34%.

Raportul privind sentimentul economic din Germania, ZEW, a fost mult sub așteptări. Atât datele principale, cât și cele privind sentimentului actual au confirmat declinul continuu. Publicarea ZEW de astăzi de 3,6 (față de 17 așteptat) este cea mai scăzută din octombrie 2023.

Rata inflației CPI din Canada a fost mai mică decât se aștepta. Datele actuale arată o variație anuală a prețurilor de 2,0% față de 2,1% așteptat și 2,0% anterior. Inflația de bază a scăzut și mai mult la 1,5% de la an la an (de la 1,7%).

Dolarul american și-a redus pierderile inițiale și era în creștere la momentul publicării. Creșterea a venit în urma unor date mai puternice decât se așteptau din partea economiei americane. Indicele dolarului USDIDX a crescut cu 0,30%, la 100,6000 puncte.

Bitcoin a revenit cu 4,50% la 60.800 USD, trecând din nou peste bariera psihologică de 60.000 USD. Sentimentul pieței se îmbunătățește treptat, investitorii anticipând efectele pozitive ale primei reduceri a ratei dobânzii din SUA la reuniunea de mâine.

Pe piața metalelor prețioase, tendințele recente de creștere încetinesc: aurul pierde 0,7%, argintul este cu 0,45% mai jos, iar platina este în scădere cu 0,8%. Cu toate acestea, aurul rămâne la niveluri istorice ridicate, peste o recesiune recent depășită.

Contractele futures pe bumbac se retrag (COTTON: -1,25%) după câștigurile inițiale determinate de îngrijorările legate de sezonul uraganelor din SUA. Previziunile actuale ale Centrului Național pentru Uragane din Miami sugerează că furtuna tropicală Gordon va slăbi și se va îndepărta de SUA în următoarele zile.

