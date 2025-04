Rezumatul zilei: Piețele globale navighează printre incertitudinea tarifelor și semnalele băncilor centrale

Piețele cresc pe fondul perspectivelor de reducere a ratei Fed , pe fondul îngrijorărilor legate de tarife, US500 fiind în creștere cu 1,5%, US100 cu 2,1%, iar US30 avansând 0,99%, extinzând câștigurile pentru a treia zi consecutiv.

Oficialii Fed semnalează potențiale reduceri ale ratelor , președintele Fed Cleveland, Beth Hammack, sugerând o posibilă mișcare în iunie, iar guvernatorul Christopher Waller susținând reduceri dacă tarifele afectează piața muncii, în contrast cu poziția mai prudentă a lui Powell.

Andrew Bailey (Banca Angliei) este îngrijorat de impactul comerțului , dar nu anticipează o recesiune în Marea Britanie, recunoscând „șocul creșterii” provocat de tarife, dar observând în același timp că economia Marii Britanii rămâne rezistentă, datele PIB fiind „destul de încurajatoare”.

Comenzile de bunuri durabile au crescut cu 9,2% în martie față de previziunile de 2,1%, deși au fost determinate în mare parte de o singură comandă de aeronave, în timp ce comenzile de bază nu au înregistrat nicio creștere (0,0% față de previziunile de 0,3%).

Trump își retrage criticile la adresa lui Powell după neliniștea pieței, declarând că nu are „nicio intenție” de a-l concedia pe președintele Fed, în ciuda apelurilor anterioare pentru demiterea sa ca urmare a reticenței lui Powell de a reduce ratele.

Acțiunile discreționare de consum se confruntă cu presiune , deoarece analiștii UBS notează că piețele „evaluează rapid o recesiune alimentată de tarife”, aceste sectoare înregistrând o scădere de 20% în raport cu piața mai largă, deoarece așteptările privind câștigurile scad.

Alegerile din Canada devin mai strânse , avansul liberalilor față de conservatori reducându-se la 3,6 puncte de la 5,6 puncte, deoarece atenția alegătorilor se mută de la amenințările lui Trump la preocupările legate de costul vieții.

CME Group va lansa futures XRP pe 19 mai (în așteptarea aprobării autorităților de reglementare), extinzând derivatele legate de criptomonede dincolo de Bitcoin și Ethereum pentru a satisface cererea de „produse derivate reglementate”.

Randamentele Trezoreriei și dolarul alunecă pe măsură ce comercianții pariază pe o relaxare anterioară a Fed, cu randamentele pe 10 ani în scădere cu cinci puncte de bază la 4,33% și Bloomberg Dollar Spot Index în scădere cu 0,2%.

Aurul continuă cursa record , crescând cu 1%, la 3.322,73 dolari pe uncie, investitorii căutând refugii sigure pe fondul incertitudinii economice.

Stocurile de gaze naturale din SUA au crescut cu 88 bcf în această săptămână, depășind creșterea prognozată de 65 bcf. Raportul a consolidat tendința descendentă a prețurilor futures la gazele naturale, care au scăzut cu aproape 3% astăzi.

Prețurile criptomonedelor sunt divergente , Bitcoin fiind în ușoară scădere cu 0,4% la 93 265 USD, Ether în scădere cu 1,4% la 1.771 USD, în timp ce XRP prezintă o rezistență relativă, cu o creștere de 5,3% de la începutul anului.

Câștiguri corporative mixte Texas Instruments depășind previziunile optimiste, în timp ce American Airlines își retrage orientările pentru întregul an și giganții din sectorul de consum PepsiCo și P&G își reduc previziunile pe fondul incertitudinii economice.

