Rezumatul zilei: Piețele în așteptare înaintea publicării rezultatelor financiare ale Netflix

Prețurile aurului și argintului au scăzut semnificativ astăzi, înregistrând cele mai mari scăderi într-o singură zi din ultimii ani, din cauza marcării profiturilor și a aprecierii dolarului american.

Indicii americani rămân sunt în expectativă, investitorii așteptă rezultatele financiare ale Netflix după închiderea sesiunii de astăzi.

Indicii americani rămân sunt în expectativă, investitorii așteptă rezultatele financiare ale Netflix după închiderea sesiunii de astăzi.

Astăzi începe sezonul de publicare a rezultatelor financiare pentru companiile din grupul „Magnificent 7” — cele mai mari și mai influente companii de tehnologie din SUA —, ceea ce pune piețele într-o stare de anticipare. La momentul publicării, indicii US500 și US100 se situează în jurul nivelurilor de închidere de ieri.

După sesiunea de astăzi, vor fi anunțate rezultatele financiare ale Netflix, ceea ce ar putea influența și mai mult sentimentul investitorilor.

Principalele piețe bursiere europene au închis ziua în teritoriu pozitiv: FTSE 100 a crescut cu aproximativ 0,25%, CAC 40 a câștigat aproximativ 0,64%, AEX a înregistrat o ușoară creștere de aproximativ 0,02%, iar DAX a încheiat sesiunea în creștere cu aproximativ 0,37%.

În septembrie, inflația CPI din Canada a atins 2,4% în ritm anual, depășind prognoza de 2,3% și nivelul anterior de 1,9%, cu o creștere lunară de 0,1%. Drept urmare, după publicarea datelor, probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii de către Banca Canadei în octombrie a scăzut de la 86% la 74%.

Astăzi, Bursa de Valori din Varșovia a înregistrat o ușoară corecție, majoritatea indicilor principali închizând pe minus.

Dinamica producției și asamblării în Polonia în septembrie a fost ușor mai bună decât se aștepta — crescând cu 0,2% față de anul precedent (se prognoza o scădere de 2%), sugerând o oarecare reziliență în sectorul industrial, deși indicatorul BIEC semnalează în continuare deteriorarea sentimentului economic.

GE Aerospace a publicat rezultatele pentru trimestrul al treilea, depășind semnificativ așteptările, ceea ce a stimulat prețurile acțiunilor companiei; firma și-a majorat, de asemenea, previziunile pentru întregul an fiscal, în ciuda creșterii moderate a comenzilor.

Prețurile futures pentru cacao încep să crească după scăderile anterioare, în ciuda restricțiilor semnificative la export din Africa și a activității reduse de prelucrare din Asia și Europa. În prezent, contractele sunt cotate la aproximativ 5.943 USD pe tonă.

Aurul a scăzut astăzi cu peste 5%, înregistrând cea mai mare corecție într-o singură zi din august 2020. Scăderea este rezultatul marcării profiturilor după câștigurile anterioare și al schimbării condițiilor de piață, cum ar fi întărirea dolarului american și atenuarea tensiunilor geopolitice. Prețul aurului a scăzut sub nivelul de 4.150 USD pe uncie.

Argintul a scăzut, de asemenea, cu peste 7%, coborând sub pragul de 50 USD — cea mai mare corecție într-o singură zi din aprilie — datorită, în parte, realizării de profituri după un val de FOMO (teama de a pierde) în rândul investitorilor de retail.

Criptomonedele înregistrează astăzi creșteri, recuperând pierderile din turbulențele recente de pe piață. Bitcoin a crescut cu peste 1,5%, depășind nivelul de 122.000 USD. Ethereum a înregistrat și el o creștere astăzi, deși mai modestă, de aproximativ 1%, depășind pragul de 4.000 USD.

