Rezumatul zilei: Piețele își revin pe fondul optimismului privind tarifele țintite

Indicele S&P 500 a crescut cu 1,5% până la 5.718,7, indicele Nasdaq 100 a urcat cu 1,9% până la 19.894,82, iar indicele Dow Jones Industrial Average a avansat 1,1% până la 42.319, deoarece investitorii au salutat rapoartele care sugerează o abordare mai moderată a viitoarelor tarife.

Cu toate acestea, în ciuda unui început la fel de ascendent în Europa, indicii de pe Bătrânul Continent au șters aceste câștiguri în a doua parte a sesiunii și au încheiat ședința în scădere. DAX a pierdut aproape 0,15%, iar CAC40 0,26%. Excepția este indicele polonez WIG20, unde creșterile au atins peste 1,5%.

Acțiunile Bayer au scăzut cu aproximativ 5% la începutul acestei săptămâni, după ce compania a primit verdictul în cazul Roundup și a fost obligată să plătească o penalitate de 2,1 miliarde de dolari. Compania a plătit deja un total de 10 miliarde de dolari pentru soluționarea reclamațiilor contestate, iar alte peste 66.000 de cazuri sunt încă în curs de soluționare.

Administrația președintelui Trump își restrânge abordarea tarifară pentru a se concentra pe aproximativ 15% din națiunile cu dezechilibre comerciale persistente, denumite „dirty 15”, care ar putea include China, Japonia, India și Vietnam.

Trump a anunțat că Statele Unite și Ucraina sunt pe punctul de a semna un acord de partajare a veniturilor din mineralele critice ucrainene, administrația explorând, de asemenea, posibilitatea ca americanii să devină proprietari ai centralelor electrice ucrainene.

Casa Albă intenționează să pună în aplicare un tarif de 25 % asupra națiunilor care cumpără petrol și gaze din Venezuela, care va intra în vigoare la 2 aprilie, dată pe care Trump a numit-o „Ziua eliberării”.

Randamentul obligațiunilor pe 10 ani de Trezorerie SUA a crescut cu șapte puncte de bază, la 4,31%, în timp ce titlurile de trezorerie au fost sub presiune, aproximativ 10 companii potențiale căutând să obțină capital pe piața primară de investiții.

Indicele Bloomberg Dollar Spot Index a crescut cu 0,1%, euro scăzând cu 0,2% la 1,0793 dolari, lira sterlină pierzând 0,1% la 1,2904 dolari, iar yenul japonez scăzând cu 0,8% la 150,51 pe dolar.

Petrolul West Texas Intermediate a crescut cu 1,1% la 69,04 dolari pe baril în urma anunțului lui Trump privind tarifele pentru Venezuela, în timp ce aurul spot a scăzut cu 0,4% la 3.009,31 dolari pe uncie.

Bitcoin a avansat cu aproape 4% la 88.235 dolari, pe fondul optimismului cu privire la tarifele vizate, acțiunile expuse criptomonedei crescând - conduse de CleanSpark (+12,63%), MARA Holdings (+11,55%) și Coinbase (+4,97%). Strategy și-a sporit deținerile de Bitcoin peste 500.000 de jetoane după ce a cumpărat 6.911 Bitcoins pentru 584,1 milioane de dolari, în timp ce firma japoneză Metaplanet l-a numit pe Eric Trump în Consiliul său Strategic de Consilieri.

