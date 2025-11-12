Rezumatul zilei: Piețele manifestă un optimism moderat în ciuda blocajului din SUA

Sesiunea bursieră din SUA se desfășoară astăzi într-o atmosferă mixtă . Indicele Dow Jones a crescut cu 0,85%, indicele S&P 500 a înregistrat o creștere moderată de 0,15%, în timp ce indicele Nasdaq 100 a scăzut cu 0,2%.

Atenția rămâne concentrată pe închiderea guvernului SUA. Astăzi, un proiect de lege care vizează încheierea înghețării administrative urmează să fie supus votului, iar perspectiva unui acord rapid stimulează cererea pentru acțiunile blue-chip. Investitorii speră că adoptarea proiectului de lege va permite publicarea datelor macroeconomice cheie și va îmbunătăți previzibilitatea politicii Fed.

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessen t, a anunțat reducerea tarifelor, plăți unice pentru gospodării și un program temporar de vize pentru lucrătorii calificați, previzionând o creștere reală a veniturilor în prima jumătate a anului 2026.

Astăzi, atenția se îndreaptă asupra AMD , care se bucură de un sentiment pozitiv după ce a anunțat previziuni ambițioase de creștere a veniturilor în segmentele AI și centre de date. Conducerea se așteaptă la o creștere de două cifre în următorii ani, consolidând poziția companiei în industria semiconductorilor.

HEICO se apropie de niveluri record după achiziția diviziei de combustibili a Axillon Aerospace , care se așteaptă să crească profiturile și să se alinieze strategiei companiei de achiziționare de active tehnologice. În ciuda rezultatelor sub așteptări, acțiunile Infineon sunt în creștere ca răspuns la previziunile optimiste privind veniturile și marjele pentru următoarele trimestre.

Piețele bursiere europene au înregistrat creșteri puternice . Indicele DAX din Germania s-a apreciat cu 1,22%, indicele francez CAC 40 a câștigat 1,04%, iar indicele paneuropean Euro Stoxx 50 a încheiat ziua cu un avans de 1,17%. Indicele IBEX 35 din Spania a înregistrat, de asemenea, o creștere solidă de 1,39%.

Inflația în Germania pentru luna octombrie a rămas la nivelurile așteptate de 2,3% față de aceeași perioadă a anului trecut și 0,3% față de luna precedentă, corespunzând indicatorului HICP.

Pe piața valutară, mișcările moderate domină perechile majore. EUR/USD înregistrează o ușoară creștere de 0,05%. Cea mai remarcabilă este perechea USD/JPY, care a crescut cu 0,35% și a rămas aproape de maximele cheie din februarie, în timp ce GBP/USD arată un sentiment mai slab, pierzând 0,10%.

USD/JPY a atins cele mai ridicate niveluri din februarie 2025 , apropiindu-se de 155, impulsionat de poziția prim-ministrului Sanae Takaichi, care susține ratele scăzute ale dobânzii în spiritul Abenomics.

OPEC a publicat un raport în care prognozează o creștere în continuare a cererii de petrol, în special în afara țărilor OCDE, deși ritmul acestei creșteri încetinește.

Pe piața mărfurilor , contractele petroliere înregistrează astăzi o scădere notabilă, WTI fiind în scădere cu aproximativ 4,1% iar Brent cu peste 3,6%.

Pe piața metalelor prețioase , sesiunea aduce câștiguri semnificative, aurul crescând cu 2%, iar argintul cu 4,6%. Ambele mărfuri beneficiază de volatilitatea crescută și de incertitudinea sporită de pe piețele globale.

Pe piața criptomonedelor, tendințele sunt mixte. Bitcoin a scăzut cu 1,2%, în timp ce Ethereum înregistrează un câștig marginal de 0,40%. Activele digitale rămân sub presiunea volatilității.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."