Rezumatul zilei: Powell întărește dolarul. E timpul pentru rezultatele financiare ale marilor companii tehnologice 📄

Fed a decis să reducă ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază , până la un interval de 3,75-4,00% , în conformitate cu așteptările pieței.

În cadrul conferinței de presă, Powell a indicat că decizia din decembrie nu este sigură , iar membrii FOMC rămân puternic divizați . În urma comentariilor sale, EURUSD a scăzut sub 1,1600 .

Atenția pieței se îndreaptă acum din nou către Wall Street , unde Alphabet, Microsoft și Meta Platforms vor raporta câștigurile trimestriale după închiderea sesiunii de tranzacționare.

Administrația Trump s-a angajat să cheltuiască peste 80 de miliarde de dolari pentru achiziționarea reactoarelor nucleare Westinghouse . Guvernul SUA ar putea obține aproximativ 8% din acțiunile companiei odată ce vor fi atinse anumite praguri de profit, iar o IPO ar putea avea loc dacă valoarea acesteia depășește 30 de miliarde de dolari până în 2029 .

Cameco (CCJ.US) , al doilea producător mondial de uraniu, a câștigat peste 20% în două sesiuni . Compania deține 49% din Westinghouse , iar restul de 51% este deținut de Brookfield Asset Management și Brookfield Renewable Partners .

După anunț, acțiunile companiilor de uraniu listate în SUA au înregistrat o creștere generală — Denison Mines, Uranium Energy Corp, Ur-Energy și Uranium Royalty Corp au câștigat între 5% și 20% .

Nvidia câștigă 2,70%, ajungând la 206 dolari pe acțiune , cu o capitalizare de piață care depășește 5 trilioane de dolari pentru prima dată în istorie — devenind astfel prima companie care a depășit acest prag simbolic .

Stocurile de petrol din SUA au scăzut cu 6,858 milioane de barili , comparativ cu așteptările pentru o creștere de 1,2 milioane și o scădere de 0,961 milioane anterior . Scăderea rapidă reflectă o scădere semnificativă a importurilor (cu aproape 1 milion de barili pe zi ), alături de o ușoară revenire a exporturilor .

Banca Canadei a decis să reducă ratele la 2,25% , în conformitate cu așteptările pieței. Guvernatorul Tiff Macklem a remarcat că riscurile legate de tarife pentru creșterea economică se materializează în economia reală .

Meta Platforms (META.US) va publica astăzi raportul privind veniturile pentru trimestrul al treilea al anului fiscal 2025 . Activitatea de publicitate a companiei rămâne principalul motor de creștere. Piața se așteaptă la o creștere de două cifre atât în ceea ce privește volumul, cât și veniturile , consensul FactSet și Bloomberg indicând venituri trimestriale de 49,5 miliarde de dolari .

Alphabet va publica, de asemenea, rezultatele financiare după închiderea sesiunii. Previziunile sugerează venituri între 99,5 și 99,7 miliarde de dolari , ceea ce reprezintă o creștere de aproximativ 13% față de anul precedent .

În ceea ce privește Microsoft , piețele se așteaptă la venituri de aproximativ 75,5 miliarde de dolari , în creștere cu aproximativ 14% față de anul precedent , cu un EPS de 3,66 dolari . Performanța Copilot și a serviciilor cloud va fi esențială.

Boeing (BA.US) scade cu 3,40% după rezultate trimestriale dezamăgitoare . Îmbunătățirea a fost mai slabă decât se aștepta , deși nu semnalează o deteriorare operațională. Performanța rămâne inegală , dar o bază de producție solidă și portofoliul de comenzi oferă motive pentru un optimism prudent . Principalul aspect negativ a fost o pierdere de 4,9 miliarde de dolari legată de întârzierile în programul de avioane 777X .

Inflația din Australia a crescut de la 3,0% la 3,5% , peste așteptările de 3,1% în ritm anual . Creșterea diminuează probabilitatea unor noi reduceri ale ratei RBA . AUDUSD s-a tranzacționat astăzi peste 0,6600 .

PIB-ul Suediei în Q3 a depășit așteptările, înregistrând +2,4% YoY (față de 1,6% așteptat , 1,4% anterior ).

PIB-ul Spaniei în trimestrul al treilea a crescut cu 2,8% față de aceeași perioadă a anului trecut , sub așteptările de 3,0% , comparativ cu 3,1% anterior , confirmând semnele unei încetiniri , reflectate și în vânzările cu amănuntul .

Stocurile de petrol din SUA au scăzut brusc cu 6,86 milioane de barili săptămâna trecută , depășind cu mult așteptările pentru o scădere minoră. Stocurile de produse rafinate au scăzut, de asemenea, în mod semnificativ — cea mai mare reducere totală din ianuarie 2024 — determinată de importuri mai mici și o producție redusă a rafinăriilor .

Petrolul WTI a crescut cu 0,7% astăzi , deși câștigurile au depășit pentru scurt timp 1% după raportul privind stocurile.

O revenire puternică este vizibilă și în cazul aurului și argintului . Aurul crește cu 1,0% , situându-se puțin sub 4.000 de dolari , în timp ce argintul înregistrează un câștig de peste 1,3% , tranzacționându-se la puțin sub 48 de dolari . Raliul a fost parțial redus în urma conferinței de presă a Fed .

De ieri, argintul a înregistrat o creștere semnificativă, posibil legată de prețurile record ale cuprului , care au depășit 11.000 de dolari din cauza perturbărilor miniere la nivel global . Este de remarcat faptul că argintul este adesea extras ca produs secundar al exploatării cuprului .

Întâlnirea dintre președintele american Trump și președintele Xi este programată pentru ora 11:00, ora locală din Coreea (ora 3:00 CET). Se preconizează că va dura până la patru ore — o întâlnire mai scurtă ar putea implica un rezultat dezamăgitor sau semnarea oficială a unor chestiuni convenite în prealabil. Cu toate acestea, având în vedere dezechilibrele comerciale structurale existente, o întâlnire scurtă pare puțin probabil să conducă la o soluție durabilă.

