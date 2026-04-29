Rezumatul zilei: Powell rămâne la conducerea Fed 🏦 Prețul petrolului crește vertiginos 🛢️ 🚀

Contractele futures pe principalii indici americani au înregistrat o divergență clară în urma recentei conferințe de presă a lui Jerome Powell privind decizia privind rata dobânzii.

Contractele futures pe Nasdaq se mențin în teritoriul pozitiv(US100: +0,25%), în timp ce companiile mici, sensibile la rata dobânzii, din Russell 2000 își adâncesc pierderile (US2000: -1,2%). Contractele futures pe S&P 500 (US500: -0,3%) și DJIA (US30: -0,9%) pierd, de asemenea, teren.

Rezerva Federală a menținut ratele dobânzilor din SUA neschimbate (3,50%–3,75%) pentru a patra oară consecutiv, subliniind o nouă creștere a incertitudinii cu privire la perspectivele economice pe fondul războiului din Orientul Mijlociu. Patru membri ai FOMC s-au abătut de la consens, cel mai mare număr din 1992. Stephen Miran a votat pentru o reducere a ratei dobânzii, în timp ce Hammack, Kashkari și Logan s-au opus modificării declarației oficiale de politică monetară într-o direcție mai acomodativă (adică au respins mențiunile privind posibile reduceri). Powell va rămâne în FOMC în calitate de guvernator după ce Kevin Warsh va prelua funcția de președinte (pe 15 mai), până la închiderea completă a procedurilor Departamentului de Justiție. Powell și-a subliniat încrederea în succesorul său, Kevin Warsh, atât în ceea ce privește gestionarea mandatului dual al Fed, cât și independența acestuia față de Casa Albă. Petrolul atinge niveluri extrem de ridicate, cu potențialul de a înregistra cele mai mari închideri de la începutul crizei energetice. Randamentele obligațiunilor americane pe 2 ani au crescut cu 10 puncte de bază ca reacție la decizia Fed. Piața preconizează în prezent o probabilitate de aproximativ 10% pentru o majorare a ratei dobânzii până la sfârșitul anului 2026, dar de aproape 50% în 2027.

Contractul Brent din iunie se închide la 118 dolari pe baril, în timp ce contractul din iulie, cel mai activ și mai lichid în prezent, se tranzacționează în intervalul 110-111 dolari. Petrolul WTI depășește nivelul de 105-106 dolari pe baril.

Raportul DOE arată o scădere bruscă a stocurilor de țiței și produse petroliere, cu o eliberare semnificativă a rezervelor strategice, indicând o cerere locală puternică și exporturi record.

În cazul țițeiului, aceasta a atins 6 milioane de barili, în timp ce pentru toate produsele a ajuns la 14 milioane de barili. Petrolul reacționează la incertitudinea crescută privind Strâmtoarea Hormuz. Donald Trump sugerează o posibilă revenire la bombardarea Iranului și respinge propunerea de a deschide strâmtoarea și de a amâna negocierile nucleare.

Scăderea stocurilor de petrol a fost de 6,2 milioane de barili, comparativ cu o creștere așteptată de 0,3 milioane de barili. Stocurile de benzină au scăzut cu 6,08 milioane de barili (previziune -2,1 milioane), în timp ce stocurile de distilați au scăzut cu 4,49 milioane de barili (previziune -2,3 milioane).

Inflația CPI în Germania pentru luna aprilie a crescut ușor mai puțin decât se aștepta, ajungând la 2,9% YoY(previziune 3,0% YoY; anterior 2,7% YoY). Banca Canadei a menținut ratele dobânzilor neschimbate la 2,25%, cu prognoze de inflație ușor mai ridicate. Economia Canadei este rezistentă la șoc, în principal datorită accentului puternic pus pe exporturile de petrol.

Comenzile de bunuri durabile au înregistrat o revenire semnificativă de 0,8% față de luna precedentă (previziune 0,5% față de luna precedentă; valoare anterioară -1,2% față de luna precedentă).

Dolarul american domină astăzi piața valutară (USDIDX: +0,25%), susținut de o scădere a apetitului pentru risc în contextul creșterii prețurilor petrolului și al „blocajului” hawkish din declarația de politică monetară după decizia Fed. USDJPY se tranzacționează peste rezistența psihologică de 160, stârnind îngrijorări cu privire la o intervenție valutară din partea guvernului japonez. EURUSD pierde 0,3%, ajungând la 1,167.

Un dolar puternic și creșterea prețurilor petrolului, care provoacă îngrijorări legate de inflație, duc la o scădere a prețurilor metalelor prețioase. Aurul scade la 4.540 USD, cel mai scăzut nivel de la sfârșitul lunii martie, în timp ce argintul scade la 71,5 USD pe uncie.

Se observă creșteri foarte puternice pe multe piețe de mărfuri agricole. Porumbul crește la aproape 480 de cenți pe bushel, cel mai ridicat nivel din mai 2025. Creșteri puternice se observă și la grâu (urmate de o retragere ulterioară). Zahărul înregistrează o creștere de aproximativ 4%, anulând jumătate din scăderea din ultimele săptămâni.

Scăderile generalizate domină piața criptomonedelor. Bitcoin se retrage cu aproximativ 1,3% la 75.300 USD, în timp ce Ethereum pierde aproximativ 2,6% la 2.230 USD. Printre puținele token-uri care înregistrează creșteri se numără Dogecoin (+2,4%).

După sesiunea de la Wall Street, patru mari companii din sectorul tehnologic își vor prezenta rezultatele financiare: Microsoft, Alphabet, Meta și Amazon. Piața se va concentra, desigur, pe randamentul investițiilor masive în AI și pe cheltuielile de capital masive continue. Petrolul ar putea înregistra cea mai ridicată valoare de închidere de la începutul conflictului, deși trebuie reținut faptul că ne aflăm în urma a două scăderi semnificative cauzate de o situație extremă de backwardation. Sursă: xStation5

