Rezumatul zilei: Presiunile inflaționiste apar din nou în SUA. Rezultatele marilor bănci au depășit consensul

Wall Street a deschis în creștere, în ciuda evoluției negative din presesiune. S&P500 câștigă 0,47%, Dow Jones 0,75% iar Nasdaq se tranzacționează cu 0,25% mai sus, în timp ce Russell 2000, indicele companiilor capitalizare mică crește cu 1,65%.

Rezultatele din Q3 2024 ale principalelor bănci americane au arătat o performanță robustă în ciuda îngrijorărilor inițiale și a reducerii agresive a ratei dobânzii în septembrie. BNY Mellon și JP Morgan Chase au depășit consensul analiștilor pentru aproape toate măsurătorile, în timp ce Wells Fargo a raportat venituri mai slabe, în principal din cauza cererii sub așteptări de credite.

BlackRock a atins astăzi un nou ATH după rezultatele puternice din trimestrul al treilea. Fondul a raportat venituri nete peste așteptări în aproape fiecare segment, cu performanțe deosebit de bune în ceea ce privește intrările pe termen lung și intrările nete de acțiuni.

Tesla pierde astăzi peste 8%, după ce a prezentat mult așteptatul robotaxi „cybercab” la evenimentul „We, Robot” desfășurat ieri la Los Angeles. Tesla estimează costurile de producție la 30.000 de dolari. Cu toate acestea, compania nu a oferit detalii cu privire la rapiditatea cu care ar putea să o crească sau să facă față obstacolelor de reglementare.

Wolfspeed câștigă astăzi peste 23% după informațiile privind potențiala atingere a etapei finale de negociere a unui contract semnificativ pentru plachetele sale de 200 mm.

Indicii europeni au închis sesiunea de astăzi cu ușoare creșteri. DAX a câștigat 0,9%, CAC40 0,5%, FTSE 100 0,2%, Swiss SMI 0,6%.

Pe piața titlurilor de trezorerie se observă în continuare o tendință de creștere a randamentelor. Randamentele americane pe 10 ani au crescut la peste 4,077%, în timp ce randamentele germane pe 10 ani sunt acum de peste 2,265%.

Inflația PPI și PPI Core din SUA au crescut ușor în septembrie, ambele depășind previziunile inițiale cu 0,2 pp (1,8% și respectiv 2,8% variație anuală).

Datele privind sentimentul consumatorilor de la Universitatea din Michigan au fost sub așteptări, semnalând o încetinire a creșterii anterioare a optimismului în rândul consumatorilor din SUA. Indicele a scăzut de la 70,1 în august la 68,9 în septembrie (70,9 așteptat), în timp ce așteptările privind inflația pe un an au crescut neașteptat la 2,9% (2,7% anterior).

Totalul datelor privind inflația peste așteptări din SUA din această săptămână a redus și mai mult prețurile pieței privind următoarea reducere a ratei Fed - pariurile actuale gravitează în jurul a 90% șanse pentru o reducere standard de 25 bp și practic nu există așteptări de a merge mai departe.

Datele privind PIB-ul Marii Britanii au fost sub așteptări. Creșterea a încetinit de la 1,2 % în luna precedentă la 1 % anual în septembrie. Cu toate acestea, se observă o ușoară redresare a producției (1,1% față de -1% anterior) și a producției industriale (0,5% față de -0,8% anterior).

Datele finale CPI / HICP în Germania pentru luna septembrie s-a aliniat așteptărilor pieței (1,6% și respectiv 1,8% YoY).

Prim-ministrul francez a prezentat o serie de creșteri fiscale destinate marilor întreprinderi, care ar trebui să genereze venituri fiscale suplimentare de 8 miliarde EUR. Noul plan bugetar, destul de auster, vizează reduceri ale cheltuielilor în valoare de 60 de miliarde de euro pentru a sfida deficitele galopante ale Franței și a le reduce la 5% până la sfârșitul anului viitor.

Criptomonedele încheie săptămâna cu câștiguri semnificative: Dogecoin crește cu 4,5%, Bitcoin câștigă 4,4%, Ethereum se tranzacționează cu 2,7% mai sus, iar Solana câștigă 4,84%.

Contractele pentru COCOA au încheiat încă o zi cu un câștig puternic. Prețul a crescut astăzi cu peste 3% și, prin urmare, contractul a încheiat întreaga săptămână cu un câștig de peste 10%.

Metalele prețioase încheie sesiunea cu creșteri. AURUL se apreciază cu 1,1%, ARGINTUL a crescut cu 1,3%, iar PLATINIUL a câștigat peste 1,5%.

Dintre monedele G10, coroana norvegiană este cea mai puternică, cu o apreciere față de coșul valutar de peste 0,56%. Dolarul neozeelandez a crescut, de asemenea, cu aproape 0,4%, în timp ce yenul japonez a pierdut cel mai mult, cu o depreciere de peste 0,3%.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."