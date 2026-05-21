🛢️Graficul zilei – Petrolul reacționează din nou la declarațiile lui Trump. Scădere reală sau doar o corecție?

Piața petrolului a demonstrat încă o dată cât de puternic – deși adesea de scurtă durată – poate fi un catalizator reprezentat de cuvintele lui Donald Trump. Declarațiile de ieri, conform cărora SUA se află în „etapele finale ale negocierilor” cu Iranul și negociază cu oficiali „mult mai rezonabili” din Teheran, au schimbat instantaneu sentimentul pieței. Acest lucru a adus o ușurare vizibilă investitorilor și a declanșat o scădere bruscă a prețurilor petrolului brut. Cu toate acestea, întrebarea cheie rămâne: este vorba de un progres real sau, la fel ca de fiecare dată, doar o iluzie a speranței?

Realitatea dură se ascunde în spatele retoricii politice optimiste. Astăzi se împlinesc 83 de zile de război, iar Strâmtoarea Ormuz, vitală pentru comerțul global, este blocată de 12 săptămâni. Deși Iranul trimite semnale privind o reluare lentă a traficului, date independente arată că transportul maritim în zonă s-a oprit aproape complet. Trec doar câteva nave mai mici sau nave blocate în regiune de săptămâni întregi; Goldman Sachs subliniază că traficul naval se află la doar 5% din condițiile normale. În plus, administrația SUA (inclusiv vicepreședintele Vance) temperează așteptările, avertizând că armata este gata să reia atacurile, la care Iranul a răspuns cu amenințări de escaladare a conflictului „dincolo de regiune”.

În acest context, scăderea temporară a prețurilor petrolului determinată de comentariul lui Trump se ciocnește cu previziunile dure, pe termen lung, ale instituțiilor financiare și ale agențiilor energetice pentru 2026.

Analiza tehnică a țițeiului WTI

Petrolul WTI a scăzut brusc ieri cu peste 5%, coborând de la aproximativ 104,5 dolari pe baril la niveluri sub 99 dolari pe baril. Astăzi, piața așteaptă noi semnale din Orientul Mijlociu.

Din punct de vedere tehnic, merită menționat faptul că ne mișcăm într-un model triunghiular și testăm în prezent limita inferioară sub forma unei linii de tendință ascendentă și a mediei mobile simple (SMA) de 25 de zile, care împiedică petrolul să înregistreze scăderi mai abrupte. Doar o străpungere sub zona 90–93 USD pe baril ar putea semnala o intrare reală într-o corecție mai profundă. Acestea fiind spuse, chiar dacă Strâmtoarea Ormuz se deschide, piața fizică a petrolului va rămâne extrem de strâmtă, iar prețurile vor rămâne probabil peste 80 USD pe baril pentru a menține stabilizarea pieței.

Așteptările giganților de pe Wall Street: Goldman Sachs și JPMorgan

Băncile de investiții de top privesc aceste evoluții politice cu un grad ridicat de scepticism, menținându-și previziunile de preț la niveluri ridicate din cauza unei crize structurale a ofertei.

Goldman Sachs: La sfârșitul lunii aprilie, banca și-a revizuit previziunile pentru al patrulea trimestru al anului 2026, ridicând prețul estimat pentru țițeiul Brent la 90 de dolari pe baril și pentru WTI la 83 de dolari pe baril (în creștere de la 83, respectiv 78 de dolari). Analiștii băncii au amânat până la sfârșitul lunii iunie așteptările privind normalizarea traficului prin Strâmtoarea Ormuz. Goldman subliniază că pierderea a aproximativ 14,5 milioane de barili pe zi (bpd) din capacitatea de producție a Orientului Mijlociu generează o scădere record a stocurilor globale.

JPMorgan: În raportul său din mai, banca prognozează că țițeiul Brent va avea o medie de 96 de dolari pe baril în 2026 (estimând 103 dolari în Q2, 104 dolari în Q3 și o scădere la 98 de dolari în Q4), în timp ce WTI este de așteptat să aibă o medie de 89 de dolari . Experții băncii notează că, deși piața a intrat în 2026 cu stocuri ridicate, blocada în curs a schimbat complet echilibrul de putere. Aceștia avertizează că, dacă conflictul se prelungește, principalul factor care va afecta economia va fi prețul extrem de ridicat al produselor rafinate, ceea ce va duce la așa-numita distrugere a cererii.

Poziția oficială a agențiilor: Rapoartele AIE și EIA (mai 2026)

Atât Agenția Internațională pentru Energie (AIE), cât și EIA, agenția guvernamentală a SUA, confirmă în ultimele lor rapoarte că piața se confruntă cu un șoc istoric al ofertei.

IEA (Agenția Internațională pentru Energie): În raportul său din mai, IEA estimează că cererea globală de petrol în 2026 se va contracta cu 420.000 de barili pe zi (bpd) față de aceeași perioadă a anului trecut (până la un nivel de 104 milioane bpd). Aceasta reprezintă o scădere uluitoare de 1,3 milioane bpd față de previziunile dinaintea izbucnirii pandemiei. Factorii care stau la baza acestei situații sunt prețurile ridicate, deteriorarea mediului macroeconomic și programele de economisire a energiei. Între timp, oferta globală a scăzut cu încă 1,8 milioane bpd în aprilie, aducând pierderile totale de la februarie la 12,8 milioane bpd. Agenția presupune că piața va rămâne într-un deficit profund până în ultimul trimestru al anului 2026, când (conform ipotezelor) traficul prin Strâmtoarea Ormuz va începe să revină încet la normal.

EIA (Administrația pentru Informații Energetice a SUA): În cea mai recentă ediție a raportului său Short-Term Energy Outlook (STEO), EIA și-a extins drastic prognoza privind deficitul global de petrol pentru 2026. Agenția prognozează acum un deficit de 2,56 milioane de barili pe zi pentru întregul an (față de o prognoză de doar 0,30 milioane de barili pe zi cu o lună în urmă). EIA anticipează o scădere masivă a stocurilor globale în al doilea trimestru (cu până la 8,5 milioane de barili pe zi), ceea ce va menține prețurile Brent în jur de 106 dolari pe baril în mai și iunie. Agenția presupune, în mod optimist, că procesul de eliberare a strâmtorii va începe în iunie, permițând prețurilor țițeiului Brent să scadă la o medie de 89 de dolari în T4 2026 și 79 de dolari în 2027.

Rezumat

Deși declarațiile lui Donald Trump privind „discuțiile finale” au un efect calmant asupra participanților la piață, datele fundamentale dure provenite de la Goldman Sachs, JPMorgan, AIE și EIA temperează acest entuziasm. Piața petrolului din 2026 se află sub o presiune fără precedent. Până când Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă fizic, în condiții de siguranță și în totalitate pentru transportul în masă, orice scădere a prețurilor declanșată de titlurile din presă ar trebui privită strict ca o corecție tehnică, de scurtă durată.