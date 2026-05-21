🎉Rezumatul dimineții – Nvidia și Trump stimulează încrederea piețelor (21.05.2026)

🏢 Bursa și companii Nvidia a prezentat rezultate financiare foarte solide pentru primul trimestru fiscal al anului 2027: profitul pe acțiune (EPS) a fost de 1,87 USD față de 1,77 USD cât se aștepta, în timp ce veniturile companiei au ajuns la 81,62 miliarde USD, față de un consens al pieței de 79,19 miliarde USD.

Compania a oferit, de asemenea, o perspectivă optimistă pentru trimestrul următor, estimând veniturile la un nivel mediu de 91 miliarde de dolari (într-un interval de ±2%), ceea ce a depășit așteptările pieței, situate la 87,36 miliarde de dolari.

Consiliul de administrație a majorat semnificativ dividendul trimestrial de la 0,01 dolari la 0,25 dolari pe acțiune și a anunțat un program masiv de răscumpărare a acțiunilor în valoare de 80 miliarde de dolari.

Reacția investitorilor la raportul publicat a fost mixtă: prețurile acțiunilor au scăzut inițial ușor, apoi au crescut cu aproape 1% și se situează în prezent cu 0,5% sub nivelul de închidere de ieri. Această retragere temporară a afectat inițial contractele futures de pe Wall Street, dar în dimineața zilei de 21 mai asistăm la o continuare cu succes a câștigurilor.

Contractele futures pe S&P 500 (US500) sunt în prezent în creștere cu 0,2%, la 7.448 de puncte, în timp ce contractele futures pe Nasdaq 100 (US100), indice cu pondere mare a companiilor din sectorul tehnologic, câștigă 0,35%, ajungând la 29.384 de puncte.

Rapoartele macroeconomice mixte din Japonia și Australia nu au afectat evaluările indicilor locali: contractele futures pe indicele japonez Nikkei 225 câștigă aproape 1%, urcând la 61.840 de puncte, în timp ce contractele futures pe indicele de referință australian ASX 200 (AU200) înregistrează o creștere de 0,23%.

Situația pe piețele chineze rămâne mixtă: contractele futures Hang Seng CE (CHN.cash) sunt în scădere cu 0,93%, în timp ce contractele futures China 50 (CH50cash) sunt în creștere cu 0,25%. 📊 Macroeconomie Rata șomajului din Australia a crescut neașteptat la 4,5% de la 4,3% anterior. Numărul locurilor de muncă a scăzut cu 18.600, în ciuda faptului că piața se aștepta la o creștere de 17.500 — aceste date slabe ar putea sugera că noi majorări ale ratei dobânzii de către banca centrală locală nu sunt 100% sigure.

Indicatorul PMI compozit din Australia a scăzut la 47,8 puncte, ceea ce a fost direct legat de o scădere record a subindicelui comenzilor noi din 2021.

Conform datelor preliminare, indicatoul PMI compozit din Japonia a scăzut la 51,1 puncte de la 52,2 puncte anterior, marcând un minim de 5 luni. Principalul motiv al deteriorării sentimentului a fost scăderea indicelui serviciilor până la pragul de 50 de puncte.

Pe de altă parte, au fost publicate date foarte solide privind comerțul exterior al Japoniei: exporturile au crescut cu 14,8% față de aceeași perioadă a anului trecut (față de așteptările de 9,3% față de aceeași perioadă a anului trecut), în timp ce importurile au crescut cu 9,7% față de aceeași perioadă a anului trecut (față de o creștere prognozată de 8,3% față de aceeași perioadă a anului trecut). Ca urmare, balanța comercială s-a încheiat cu un excedent de 302 miliarde JPY, în timp ce piața se aștepta la un deficit de aproape 30 miliarde JPY.

Patru surse independente apropiate BCE au raportat că o majorare a ratei dobânzii în iunie este practic o chestiune rezolvată, dar decizia ulterioară din iulie rămâne în discuție. Această mișcare are ca scop menținerea credibilității instituției în combaterea inflației, care se menține constant peste nivelul de 3%.

Analiștii Deutsche Bank prognozează că prima majorare va avea loc în iunie, urmată de o altă majorare în septembrie, aducând în cele din urmă rata dobânzii la depozite a BCE la nivelul de 2,5%. 🛢️ Mărfuri și geopolitică Prețurile petrolului Brent au înregistrat ieri o scădere de peste 5%, o reacție directă la o postare a lui Donald Trump pe platforma Truth Social. Trump a indicat că negocierile de pace dintre SUA și Iran au intrat în faza finală, în timp ce rapoartele sosite de la Teheran confirmă că Iranul analizează în prezent propunerile făcute de Statele Unite.

Cu toate acestea, tensiunile regionale continuă să fie alimentate de faptul că Iranul a declarat unilateral o zonă de control în Strâmtoarea Hormuz, care cuprinde și apele teritoriale aflate sub jurisdicția Omanului și a Emiratelor Arabe Unite.

Goldman Sachs avertizează că stocurile globale de țiței și combustibil se reduc într-un ritm record, datorită faptului că fluxul actual al mărfii prin Strâmtoarea Hormuz se situează la doar 5% din volumul său standard. Conform estimărilor GS, stocurile scad cu 8,7 milioane de barili pe zi — un ritm semnificativ mai rapid decât cel raportat de AIE în martie și aprilie, deși merită menționat că două treimi din această scădere sunt legate de epuizarea stocurilor plutitoare (pe apă). 💱 Valute Publicarea ieri a procesului-verbal al ultimei ședințe a Rezervei Federale nu a avut un impact major asupra valorii dolarului american.

Principala pereche valutară, EURUSD, a înregistrat câștiguri semnificative în jurul deschiderii sesiunii de pe Wall Street, alimentate în continuare de remarca optimistă a lui Trump cu privire la progresul negocierilor cu Iranul. În prezent, cursul de schimb EURUSD se stabilizează la 1,1620

