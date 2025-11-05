Rezumatul zilei: Punctul de inflexiune pe Wall Street

pe fondul datelor solide privind ocuparea forței de muncă și serviciile din SUA.

pe fondul datelor solide privind ocuparea forței de muncă și serviciile din SUA.

pe fondul datelor solide privind ocuparea forței de muncă și serviciile din SUA.

pe fondul datelor solide privind ocuparea forței de muncă și serviciile din SUA.

pe fondul datelor solide privind ocuparea forței de muncă și serviciile din SUA.

pe fondul datelor solide privind ocuparea forței de muncă și serviciile din SUA.

Aspecte esențiale Wall Street crește pe fondul datelor solide privind ocuparea forței de muncă și serviciile din SUA.

Petrolul brut scade , depășind nivelul de 60 de dolari după o creștere semnificativă a stocurilor.

Aurul și argintul se apreciază , în ciuda scăderii așteptărilor privind reducerea ratelor dobânzilor în SUA.

Raliul contractelor futures pe acțiuni din SUA: Contractele futures de pe Wall Street au înregistrat o revenire puternică în urma datelor economice din SUA mai bune decât se aștepta și a speranțelor reînnoite că o parte din tarifele din era Trump aplicate anumitor țări ar putea fi revocate.

Creșteri pe piața largă: Indicele S&P 500 (US500) a urcat cu aproape 0,7% , în timp ce indicele Nasdaq 100 (US100) a crescut cu aproximativ 1% . Indicele Russell 2000 (US2000) , care a crescut cu peste 1,4% , a subliniat amploarea redresării, beneficiind în special sectoarele din afara domeniului tehnologic.

Reziliența pieței muncii: Raportul ADP privind ocuparea forței de muncă a arătat o creștere a locurilor de muncă cu 42.000 , depășind previziunile de 28-30.000. Datele sugerează o potențială îmbunătățire a pieței muncii, chiar și în contextul unei suspendări a activității guvernamentale de o durată record.

Dinamica sectorului serviciilor: Indicele ISM PMI privind sectorul serviciilor a înregistrat o revenire neașteptată la 52,4 , semnificativ peste așteptările de 50,8 și valoarea anterioară de 50,0. În timp ce subindicele prețurilor a crescut la 70 de puncte, creșterea generală a fost determinată de subindicele activității comerciale și al comenzilor noi, indicând rezistența economică .

EUR/USD se consolidează: Perechea EUR/USD s-a consolidat sub nivelul de 1,1500 , pe fondul scăderii probabilității unei reduceri a ratei dobânzii în SUA în decembrie. În ciuda acestui fapt, Miran, membru al Fed, a sugerat că SUA are nevoie de rate ale dobânzii mai mici, minimizând probabilitatea unui scenariu de inflație mai mare.

Creșterea stocurilor de petrol: Raportul DOE a relevat o creștere substanțială a stocurilor de țiței, cu 5,2 milioane de barili pe zi, față de așteptările privind o scădere minoră. Această acumulare de stocuri a fost atribuită scăderii producției rafinăriilor. În același timp, scăderea stocurilor de produse a declanșat o încercare de a ridica prețurile țițeiului de la nivelul de 60 USD pe baril , dar a patra încercare de astăzi a dus în cele din urmă la o încălcare a acestui nivel de suport. Petrolul a scăzut astăzi cu 1,2% .

Recuperarea metalelor prețioase: Aurul și argintul și-au recuperat pierderile anterioare, crescând cu 1,3% și, respectiv, 2,3% , în contextul incertitudinii crescânde legate de blocajul guvernamental actual. Interesant este faptul că aurul a înregistrat o creștere, în ciuda diminuării așteptărilor privind reducerea ratelor dobânzilor în SUA.

Curtea Supremă examinează tarifele: Curtea Supremă a SUA a început audierile privind legalitatea utilizării de către Donald Trump a puterilor speciale pentru a impune tarife. Rapoartele inițiale indică faptul că, Curtea are îndoieli cu privire la legitimitatea și temeiul juridic al deciziei lui Trump.

Indicii europeni în creștere: Indicatorii PMI pentru sectoarele serviciilor europene au adus surprize pozitive, alimentând o recuperare a piețelor de acțiuni europene. Indicele german DAX (DE40) a urcat cu 0,9% , iar indicele francez CAC 40 (FRA40) a crescut cu 0,7% .

Rezultate financiare ale companiilor: McDonald's și AMD au înregistrat creșteri în urma rezultatelor trimestriale. McDonald's a demonstrat creștere și reziliență în fața incertitudinii actuale (în ciuda faptului că a ratat ușor așteptările), în timp ce AMD a prezentat perspective solide de creștere continuă. În schimb, Arista Networks și SMCI au suferit corecții puternice.

Post-Market Watch: Rezultatele financiare ale giganților din sectorul tehnologic Arm și Qualcomm sunt așteptate după închiderea sesiunii pe Wall Street.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."