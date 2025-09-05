Rezumatul zilei: Răcirea pieței muncii ar putea determina o reducere a ratei dobânzii Fed în septembrie 💲

Wall Street a încheiat sesiunea în scădere. S&P 500 și Dow Jones au pierdut câte 0,55%, în timp ce Nasdaq a scăzut cu 0,3%. Scăderile au fost determinate în principal de temerile de recesiune după datele slabe privind piața muncii din SUA.

Datele NFP publicate astăzi au fost mult sub așteptări. Creșterea ocupării forței de muncă în august a fost de doar +22.000, față de așteptările de +75.000 și +79.000 în iulie.

După publicarea datelor, dolarul american s-a depreciat puternic și a scăzut cu 0,65% pe intervalul zilnic. EURUSD, între timp, a crescut cu 0,75%. Piețele au început, de asemenea, să includă în prețuri o reducere completă a ratei dobânzii cu 25 de puncte de bază la ședința Fed din septembrie, împreună cu reduceri suplimentare în octombrie și decembrie.

În plus, datele pentru cele două luni anterioare au fost revizuite în total în sens descendent. Luna iunie a fost revizuită la −13.000 (de la +14.000), iar luna iulie la +79.000 (de la +73.000). În ansamblu, ocuparea forței de muncă în iunie și iulie a fost cu 21.000 mai mică decât cea raportată anterior.

Date similare slabe privind piața muncii au venit din Canada, afectând CAD. Pe de altă parte, francul elvețian și dolarul neozeelandez au înregistrat astăzi performanțe puternice.

Aurul a câștigat aproape 1,4%, atingând 3.600 USD/uncie pentru prima dată în istorie.

Petrolul brut a scăzut cu aproximativ 2,5%, atingând minimele din ultimele două săptămâni, pe fondul eforturilor Arabiei Saudite de a crește oferta la reuniunea OPEC+ de duminică și al preocupărilor menționate anterior privind recesiunea.

Broadcom a raportat o creștere de 22% a veniturilor față de anul precedent, până la 16 miliarde de dolari, și o creștere de 63% în segmentul AI (5,2 miliarde de dolari). De asemenea, a obținut un contract AI în valoare de 10 miliarde de dolari de la OpenAI, ceea ce a determinat o creștere a prețului acțiunilor sale cu până la 14%.

Comisia Europeană a amendat Alphabet (GOOGL.US) cu 2,95 miliarde de euro pentru practici anticoncurențiale; Google a anunțat că va face apel împotriva hotărârii.

Piețele europene și WSE au încheiat ziua în scădere; cu toate acestea, sectorul energetic polonez a înregistrat un sentiment pozitiv pe fondul propunerii de înghețare a prețurilor la energie pentru trimestrul IV al anului 2025 și de introducere a unui voucher de încălzire pentru gospodării.

Piața criptomonedelor a afișat un optimism moderat. Bitcoin a crescut astăzi cu 0,2%, în timp ce Ethereum a scăzut cu aproape 0,7%.

