DE40: Europa în căutarea unei direcții în contextul rapoartelor PMI mixte

În ceea ce privește indicele german, sectoarele imobiliar și IT afectează performanța, în timp ce telecomunicațiile și industria oferă sprijin.

Astăzi, sesiunea europeană se desfășoară într-o atmosferă pozitivă, atenția investitorilor rămânând concentrată pe indicatorii PMI din economiile cheie ale Zonei Euro. Aceste date dau tonul piețelor, arătând starea industriei și a serviciilor, influențând astfel așteptările privind viitoarele decizii de politică monetară. Contractele SPA35 și UK100 înregistrează cele mai mari creșteri. DE40 are o performanță mai slabă, în scădere cu aproximativ 0,2%. Sursa: Bloomberg Finance Lp În ceea ce privește indicele german, sectoarele imobiliar și IT înregistrează astăzi cele mai mari pierderi. Serviciile de telecomunicații și sectorul industrial continuă să susțină indicele. Date macroeconomice Sesiunea de astăzi este marcată de publicarea datelor PMI pentru sectorul serviciilor din principalele economii vest-europene. Mai jos este un rezumat al principalelor valori: Spania – prognoză 53,2, actual 54,3, anterior 53,2

Italia – prognoză 51,5, actual 52,5, anterior 51,5

Franța – prognoză 48,9, actual 48,5, anterior 49,8

Germania – prognoză 52,5, actual 51,5, anterior 49,3

Zona Euro – prognoză 51,4, actual 51,3, anterior 50,5

Marea Britanie (final) – prognoză 51,9, actual 50,8, anterior 54,2 Majoritatea valorilor s-au dovedit a fi sub previziunile pieței, introducând o prudență moderată în tranzacționare. Cu toate acestea, situația rămâne sub control, indicatorii fiind încă peste pragul de 50 de puncte care separă creșterea de încetinire, cu excepția Franței, unde serviciile înregistrează valori sub acest prag. DE40 (interval zilnic) Sursa: xStation5 Prețul din grafic a depășit pentru scurt timp rezistența de la 24.500, dar a revenit rapid sub acest nivel, ceea ce reprezintă un semn de slăbiciune în rândul cumpărătorilor după recentele creșteri. Un scenariu probabil este consolidarea de-a lungul liniei tendinței descendente pe termen scurt și o altă încercare de a testa rezistența. Dacă prețul depășește liniile de tendință pe termen scurt și mediu, următorul nivel de suport va fi doar nivelul retragerii Fibonacci de 23,6%. Știri despre companii: Nemetschek (NEM.DE) - Compania a primit o recomandare de cumpărare de la o bancă de investiții. Prețul crește cu peste +2%. Raiffeisen (RAW.DE) - Comisia Europeană decide să transfere activele înghețate ale oligarhilor ruși sub administrarea băncii. Evaluarea crește cu peste 2%.

