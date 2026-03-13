Rezumatul zilei: Săptămâna se încheie cu Brent la 100$ și indicii pe minus

În ciuda unui optimism moderat și prudent la începutul ședinței, starea de spirit de pe Wall Street s-a deteriorat pe măsură ce sesiunea de tranzacționare a avansat. Creșterile mici s-au transformat în scăderi semnificative. Contractele futures Nasdaq și Russell înregistrează cele mai mari scăderi, de aproximativ 0,8%. S&P 500 și Dow încheie săptămâna ceva mai bine, deși încă pe minus, cu scăderi de aproximativ 0,7% și, respectiv, 0,4%. SUA au decis să suspende temporar aplicarea sancțiunilor — prin intermediul Departamentului Trezoreriei — împotriva unor petroliere rusești. Declarațiile administrației americane cu privire la evoluțiile ulterioare din Iran rămân inconsistente, dar o mare parte a pieței pare să se agățe de speranța că Pentagonul încă are situația relativ sub control și că închiderea Strâmtorii Hormuz este temporară. În acest context, speculațiile privind o posibilă invazie terestră a Iranului apar din ce în ce mai frecvent. Inflația PCE s-a situat aproape de așteptările pieței. Inflația PCE de bază a crescut la 3,1%, în timp ce indicatorul PCE global s-a răcit la 2,8%. Cheltuielile personale au crescut, de asemenea, peste așteptări, ajungând la 0,4% în ianuarie. PIB-ul trimestrial din Q4 s-a situat la doar jumătate din valoarea așteptată de 1,4%, fiind de 0,7%. O încetinire este vizibilă și în cazul comenzilor de bunuri durabile, care au înregistrat o creștere de 0% în ianuarie. Adobe a scăzut cu aproximativ 6% după ce CEO-ul companiei a anunțat că intenționează să demisioneze fără a numi potențiali succesori.

Îngrijorările legate de prețurile energiei și de potențialele majorări ale dobânzilor determină scăderea indicilor europeni. STOXX 600 încheie sesiunea în scădere cu 0,6%. Creșterea economică a Marii Britanii continuă să încetinească, ajungând la 0,8% față de aceeași perioadă a anului trecut. Producția industrială și cea din sectorul manufacturier din Marea Britanie s-au situat, de asemenea, sub așteptări. Inflația în Franța a fost mai mică decât se aștepta, la 0,9% față de aceeași perioadă a anului trecut. Zalando a câștigat 6% în urma unor rezultate solide și a unor previziuni mai bune decât se aștepta.

Pe piața valutară, dolarul american se apreciază vizibil — îngrijorările investitorilor legate de inflație par să depășească temerile legate de creștere. NZD și AUD se numără printre cele mai mari pierderi față de USD, în scădere cu aproximativ 1%. Euro, CAD și lira sterlină au scăzut cu aproape 0,7%.

În ceea ce privește materiile prime agricole, grâul a crescut cu aproximativ 2%, în timp ce cafeaua a scăzut cu peste 2%.

În sectorul energetic, petrolul se menține la niveluri semnificativ ridicate. Brentul încheie săptămâna peste 100 USD pe baril, în timp ce WTI este semnificativ mai scăzut, la aproximativ 95 USD pe baril. Gazul natural (NATGAS) a scăzut cu peste 3%.

Atât metalele industriale, cât și cele prețioase sunt în scădere. Cele mai mari scăderi în rândul metalelor industriale sunt înregistrate de aluminiu (în scădere cu 2,8%) și nichel (în scădere cu peste 2%). În rândul metalelor prețioase, platina și argintul înregistrează cele mai mari pierderi — aproximativ 4%. Argintul se menține în apropierea nivelului de 80 USD pe uncie, aurul rămâne în jur de 5.000 USD, iar platina în apropierea nivelului de 2.000 USD.

Sentimentul de risc pare să susțină moderat piețele criptomonedelor. Bitcoin câștigă peste 1% și încearcă să atingă nivelul de 71.000 de dolari. Ethereum se descurcă mai bine, în creștere cu aproximativ 1,7%, cu prețuri de aproape 2.100 de dolari. Solana câștigă și mai mult, crescând cu 3% și menținându-se în jur de 88 de dolari.

