Rezumatul zilei: Scăderea cu 6% a prețului petrolului stimulează creșterea acțiunilor din sectorul petrolier

🔑 Principalul factor care determină volatilitatea
Principalul factor care determină evoluțiile de astăzi pare să fie scăderea prețurilor la materiile prime energetice. Țițeiul Brent se tranzacționează în prezent sub 105 dolari pe baril, în scădere cu 6% față de prețul de deschidere. Gazul natural TFT a înregistrat o scădere similară. Acest lucru a limitat creșterile ulterioare ale randamentelor obligațiunilor, care atinseseră cele mai ridicate niveluri din Statele Unite din ianuarie 2025, când președintele Trump a fost inaugurat.
Piețele așteaptă publicarea rezultatelor financiare ale NVIDIA, programată pentru 23:30 ora României. Piața semiconductorilor înregistrează astăzi creșteri puternice, alimentate parțial de anunțul grevelor angajaților Samsung. Se înregistrează creșteri pentru Intel (5,6%) și Micron (3,4%).
🌍 Geopolitică
Creșterea menționată a prețurilor materiilor prime energetice se datorează parțial anunțurilor conform cărora președintele Trump a subliniat astăzi că negocierile cu Iranul se află în „etapele finale”. El a menționat însă, de asemenea, că dacă Iranul nu se conformează cerințelor SUA, ar trebui să se aștepte la o reluare a atacurilor. Declarațiile republicanului sunt extrem de haotice și inconsistente, împiedicând piețele să-și sporească pariurile pe un acord rapid și semnificativ între părți. Probabilitatea ca un astfel de eveniment să aibă loc înainte de sfârșitul lunii iunie, așa cum sugerează portalul Polymarket, a crescut astăzi de la 28% la 37%, reflectând parțial o schimbare a sentimentului pieței.
Graficul 1: Probabilitatea unui acord durabil între SUA și Iran până la sfârșitul lunii iunie, conform Polymarket (18 aprilie - 20 mai)
Sursa: Polymarket via Bloomberg (20.05.2026)
📊 Date macroeconomice
Datele privind inflația CPI din Marea Britanie au surprins astăzi în sens negativ. Indicele de bază a atins cel mai scăzut nivel din iulie 2021 (2,5%), surprinzând în mod plăcut investitorii și reducând semnificativ pariurile pe majorările ratei dobânzii de către Banca Angliei. Două majorări până la sfârșitul anului nu mai sunt pe deplin luate în calcul, iar probabilitatea unei majorări în iulie este comparabilă cu aruncarea unei monede.
Investitorii așteaptă deja cu nerăbdare publicarea mâine a datelor PMI pentru luna mai din principalele economii. Între timp, mai avem de așteptat procesul-verbal al FOMC, care este procesul-verbal al ultimei reuniuni a comitetului.
📈 Indici
Înainte de publicarea rezultatelor NVIDIA, S&P a câștigat 0,8%, iar NASDAQ Composite 1,2%. Piețele europene au încheiat ziua cu câștiguri și mai puternice. Indicele german DAX a crescut cu 1,4%, CAC40 din Franța cu 1,7%, iar indicele paneuropean EuroStoxx50 cu 2,1%.
💼 Acțiuni
Încă o dată, companiile din ecosistemul AI înregistrează performanțe solide. După cum s-a menționat, unele dintre ele sunt susținute de greva planificată a angajaților Samsung pentru joi. Cu toate acestea, piața așteaptă în primul rând rezultatele NVIDIA, care vor contribui la determinarea direcției viitoare a sentimentului pieței față de acest sector.
Printre cei mai mari câștigători de astăzi se numără:
- AMD (9,8%),
- Intel (5,6%),
- Micron (3,4%).
💱 Valute
Pe fondul unei îmbunătățiri generale a sentimentului de risc, monedele cu beta mai ridicat, precum coroana suedeză și monedele din Antipozi, câștigă teren. În ciuda scăderii așteptărilor privind majorările de rate, lira sterlină se întărește, de asemenea. Perechea EUR/USD rămâne relativ stabilă (0,2%).
- Pe piețele emergente, monedele cele mai expuse crizei energetice pe termen lung din Strâmtoarea Hormuz (ZAR, KRW, HUF) câștigă teren.
🛢️ Materii prime
Speranțele crescânde privind încetarea conflictului din Orientul Mijlociu au dus astăzi la o scădere semnificativă a prețurilor petrolului și gazelor (atât petrolul Brent, cât și gazul de la bursa olandeză TTF au scăzut cu peste 6%). Scăderea rezultată a randamentelor obligațiunilor de stat a susținut, la rândul său, argintul (3%) și aurul (1%).
₿ Criptomonede
Sentimentul pieței favorizează atât Bitcoin, cât și Ethereum, ambele câștigând astăzi aproximativ 1%.
