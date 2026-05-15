Rezumatul zilei: O săptămână încheiată în scădere – începe piața să se teamă de inflație?

Aspecte esențiale Vizita diplomatică a președintelui Trump în China a luat sfârșit.

Investitorii încep să analizeze cele mai recente cifre privind inflația.

Randamentele obligațiunilor americane au atins cel mai ridicat nivel din ultimul an.

Aproape toți indicii bursieri cheie se află astăzi pe minus.

Companiile din sectorul microprocesoarelor conduc clasamentul scăderilor.

Dolarul a încheiat din nou ziua în fruntea clasamentului monedelor G10.

🔑 Principalul factor care determină volatilitatea Motivul din spatele aversiunii față de risc observate pe piețe poate fi atribuit vizitei aparent fără rezultate a președintelui Trump în China. Totuși, analizând randamentele obligațiunilor de stat americane pe 10 ani, se poate concluziona, de asemenea, că piața este din ce în ce mai îngrijorată că situația inflației din SUA va scăpa de sub controlul Fed. 🌍 Geopolitică Vizita diplomatică a președintelui Trump în China s-a încheiat. Lipsa unor progrese semnificative în privința unor subiecte cheie (importurile de metale rare, exporturile de microprocesoare americane și – mai presus de toate – cooperarea privind redeschiderea Strâmtorii Hormuz) este îngrijorătoare. 📊 Date macroeconomice Datele privind producția industrială din SUA pentru luna aprilie, publicate astăzi, au surprins în sens pozitiv (0,7%). Cu toate acestea, investitorii par să fie în continuare preocupați în primul rând de datele recente privind inflația. Atât datele privind CPI, cât și cele privind PPI au surprins în sens pozitiv, cele din urmă fiind deosebit de puternice. Presiunea asupra prețurilor în Statele Unite se află la cel mai înalt nivel de la începutul anului 2022/2023, ceea ce sporește așteptările privind majorările ratei dobânzii de către Fed. O mișcare ascendentă înainte de sfârșitul anului este în prezent scenariul de bază al pieței (probabilitate implicită de 60%). 📈 Indici Aproape toți indicii cheie sunt astăzi pe roșu, deși atât S&P 500 (-0,8%), cât și NASDAQ Composite (-0,8%) au reușit să recupereze o parte din pierderile înregistrate după deschiderea bursei. Indicele coreean KOSPI (-6,1%), indicele german DAX (-2,2%), indicele francez CAC40 (-1,6%) și indicele polonez WIG20 (-2,4%) au încheiat ziua cu pierderi semnificative. 💼 Acțiuni Așteptările inițiale privind apropierea relațiilor comerciale dintre SUA și China în domeniul microprocesoarelor nu s-au concretizat, ceea ce afectează companiile din acest sector, mai ales având în vedere amploarea câștigurilor recente. Printre cei mai mari pierzători ai zilei se numără: ARM Holdings (-7,1%)

Intel Corp (-6,6%)

NVIDIA Corp (-2,9%) 💱 Valute Pe fondul instabilității geopolitice tot mai mari și al preocupărilor crescânde legate de inflație, dolarul se apreciază, încheind din nou ziua în fruntea clasamentului monedelor G10. Câștigul săptămânal al monedei americane față de euro a depășit 1,3%. Rapoartele privind implicarea lui Flavio Bolsonaro, candidatul de dreapta la alegerile prezidențiale, continuă să afecteze realul brazilian.

Peso-ul chilian se depreciază pe fondul scăderii prețurilor la cupru.

Observăm, de asemenea, pierderi la monedele cele mai vulnerabile la o închidere prelungită a Strâmtorii Hormuz: forintul maghiar, randul sud-african și bahtul thailandez. 🛢️ Mărfuri Creșterea randamentului obligațiunilor Trezoreriei SUA la cel mai înalt nivel din ultimul an – cu până la 20 de puncte de bază de la începutul săptămânii pentru cele pe 10 ani (în prezent 4,59%) – nu este în favoarea argintului (-7,8%) și a aurului (-2%). Prețurile cuprului au scăzut, de asemenea, (-1,6%). Lipsa de progrese în redeschiderea Strâmtorii Hormuz duce la apropierea prețului țițeiului Brent de 110 USD și la depășirea pragului de 50 EUR pe MWh de către GNL pe bursa olandeză TTF. ₿ Criptomonede Deteriorarea sentimentului pieței față de risc a dus la scăderi ale Bitcoin (-2,4%) și Ethereum (-3%). După o creștere de o zi, Bitcoin a scăzut din nou sub nivelul psihologic de 80.000 USD.

