Rezumatul zilei: Scăderea sectorului tehnologic conduce declinul pieței, iar materiile prime energetice se redresează

Piețele americane se confruntă astăzi cu o slăbiciune generală, în special în sectorul tehnologic. Dow Jones este în scădere cu 1,1% (42.525), cu pierderi anterioare de până la 700 de puncte parțial recuperate. Principalele acțiuni tehnologice conduc declinul, Broadcom (-3,31%), Microsoft (-1,68%) și Salesforce (-1,74%) înregistrând pierderi semnificative.

NYSE și Nasdaq se vor închide pe 9 ianuarie în onoarea lui Jimmy Carter. Fostul președinte american a murit ieri la vârsta de 100 de ani.

În ceea ce privește datele economice, indicatorul PMI Chicago din SUA a fost semnificativ sub așteptări, la 36,9 (prognoză: 42,7), în timp ce vânzările de locuințe în așteptare au arătat o forță neașteptată, crescând cu 2,2% MoM față de prognoza de 0,9%.

Piețele europene sunt în cea mai mare parte în teritoriu negativ, indici majori precum FRA40 (-0,35%), UK100 (+0,04%) și DE40 (-0,40%) au înregistrat performanțe mixte. Datele privind inflația în Spania au depășit așteptările, ajungând la 2,8% YoY (prognoză: 2,6%).

Stournaras (BCE) a declarat că „nu ar trebui excluse reduceri mai mari”, deoarece inflația din Zona Euro pe termen mediu ar putea coborî sub ținta de 2 %.

Pe de altă parte, Holzmann (BCE) a declarat în weekend că reducerile ratelor ar putea fi amânate în cazul unor presiuni inflaționiste crescute din partea prețurilor la energie și al unei deprecieri și mai puternice a euro.

Amploarea pieței continuă să se deterioreze, mai puțin de 60% dintre companiile din S&P 500 tranzacționându-se peste mediile lor mobile de 200 de zile - marcând cel mai slab nivel din 2024. Grupul “Magnificent 7” prezintă o slăbiciune neobișnuită, Apple fiind în scădere cu 1,68%, Meta în declin cu peste 2% și NVIDIA în scădere cu 0,31%.

Acțiunile Boeing (BA.US) au scăzut cu aproape 2% în urma știrii despre accidentul tragic în care a fost implicat un Boeing 737-800 în Coreea de Sud, soldat cu 179 de decese.

Mărfurile energetice arată o performanță puternică astăzi. Gazele naturale (NATGAS) au crescut cu 17,09% în urma actualizării prognozelor NOAA, care prevăd temperaturi semnificativ mai scăzute în SUA. Prețurile petrolului brut sunt, de asemenea, în creștere, WTI câștigând 1,50% la 71,25 USD și Brent cu 1,20% la 74,28 USD.

Metalele prețioase se confruntă cu o presiune generală, platina conducând declinul (-1,44%), urmată de argint (-1,40%), paladiu (-1,21%) și aur (-0,42%).

În zona criptomonedelor, majoritatea token-urilor importante înregistrează o dinamică pozitivă, Bitcoin recuperând pierderile inițiale (+0,65%). Ethereum a crescut cu peste +1,88%, iar Solana a câștigat 1%. MicroStrategy a anunțat achiziționarea a 2.138 de jetoane Bitcoin la un preț mediu de 97.837 USD.

Piețele valutare înregistrează performanțe mixte, majoritatea perechilor majore înregistrând mișcări relativ modeste. Peso-ul mexican este semnificativ mai slab (-1,16%), în timp ce monedele europene prezintă o ușoară slăbiciune față de USD.

