Rezumatul zilei: Scăderi puternice ale acțiunilor din sectorul tehnologiei din SUA, Trump suspendă tarifele pentru Mexic

Indicii americani înregistrează scăderi puternice astăzi, determinate în special de sectorul tehnologic. S&P 500 este în scădere cu aproximativ 1,8%, Dow Jones pierde 0,9%, iar Nasdaq 100 conduce declinul cu o scădere de 2,1%.

Acțiunile Big Tech sunt afectate. Din grupul „Magnificent Seven”, toate companiile pierd astăzi. Cele mai mari mișcări sunt observate la Nvidia (-4,8%), a cărei capitalizare de piață a scăzut sub 2,73 trilioane de dolari, și Tesla, care a scăzut cu mai mult de 5%. Îngrijorările legate de tensiunile geopolitice, perspectivele inflației și piața muncii din SUA apasă asupra activelor care anterior erau foarte valoroase.

Marvell Technology este în scădere cu aproape 18% după raportul său de câștiguri. Piața a fost dezamăgită în special de previziunile de vânzări pentru trimestrul următor. Acțiunile au scăzut la cel mai scăzut nivel din octombrie.

Vânzarea din sectorul tehnologic afectează și Broadcom, care pierde peste 5% astăzi. Compania urmează să raporteze rezultatele după închiderea sesiunii.

Piețele europene au avut o sesiune mixtă. DAX a atins noi maxime istorice, depășind 23.400 de puncte, în timp ce CAC 40 a crescut cu aproximativ 0,3%, iar STOXX Europe 600 a rămas stabil. Pe scădere, indicele SMI din Elveția a scăzut cu 0,6%, iar FTSE 100 din Marea Britanie a scăzut cu 0,8%.

Trump a confirmat astăzi pe platforma sa socială că tarifele pentru mărfurile mexicane acoperite de acordul USMCA vor fi suspendate până la 2 aprilie. Secretarul comerțului, Howard Lutnick, nu a exclus o măsură similară pentru Canada, deși nici Trump și nici administrația sa nu au confirmat încă oficial o astfel de decizie.

Banca Centrală Europeană (BCE) a decis astăzi să reducă ratele dobânzilor cu 25 de puncte de bază. Rata depozitelor în Zona Euro se situează acum la 2,5%. În timpul conferinței de presă de după decizie, președintele Christine Lagarde a declarat că politica băncii devine mai puțin restrictivă, conform planului. Cu toate acestea, ea a subliniat că BCE nu va „urmări” așteptările pieței, iar viitoarele reduceri ale ratei vor depinde de datele primite.

Numărul cererilor de ajutor de șomaj au ajuns la 221.000, ușor sub așteptări (prognoză: 235.000). Acest lucru marchează o scădere clară față de 242.000 raportate săptămâna precedentă.

În a doua jumătate a sesiunii, dolarul s-a stabilizat și rămâne la niveluri plate. Dintre monedele G10, yenul japonez (+0,7%) și francul elvețian (+0,8%) sunt cele mai mari câștigătoare. Decizia de suspendare a tarifelor a întărit peso-ul mexican, care a crescut cu 0,5% astăzi.

Pe piața obligațiunilor, randamentele germane continuă să crească, urcând din nou peste 2,8%. Randamentele obligațiunilor de Trezorerie americane pe 10 ani rămân stabile la aproximativ 4,28%.

Raportul EIA de astăzi a consolidat mișcarea descendentă a contractelor futures pe gaze naturale. Volumul săptămânal al stocurilor din SUA a fost mai mic decât se aștepta, de -80 bcf (față de previziunile de -95 bcf). Contractele futures pe gaze naturale au scăzut astăzi cu aproximativ 3,4%. Între timp, prețul petrolului rămâne stabil, fluctuând în jurul unei creșteri de 0,2%.

Prețul cafelei a scăzut cu aproape 5%. Câștigurile recente au fost determinate de îngrijorările privind scăderea producției în Brazilia din cauza secetei continue. Cu toate acestea, previziunile meteorologice îmbunătățite sugerează acum o posibilă scădere mai mică a producției. În același timp, Uganda a prognozat niveluri ridicate de producție. Vânzarea a fost intensificată și mai mult de prăbușirea a doi comercianți importanți de cafea - Cafebras și Atlantica.

Piața metalelor prețioase rămâne stabilă. Contractele futures pe aur se mențin peste 2.900 de dolari pe uncie, în timp ce argintul se tranzacționează în jurul valorii de 32,66 dolari pe uncie.

Pe piața criptomonedelor, scăderile continuă. Bitcoin este în scădere cu 2% astăzi, coborând din nou sub pragul de 90.000 de dolari, în timp ce Ethereum pierde aproximativ 1,6%.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."