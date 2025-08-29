Rezumatul zilei: Sectorul tehnologic pune presiune pe Wall Street 📉Aurul și argintul înregistrează creșteri

Sesiunea de tranzacționare europeană s-a încheiat în scădere, presiunea de vânzare dominând aproape de la început. Indicele DAX din Germania a scăzut cu aproape 0,6%, indicele CAC40 din Franța a scăzut cu aproximativ 0,8%, iar FTSE din Marea Britanie a scăzut cu peste 0,3%. Vânzările cu amănuntul din Germania (ajustate sezonier, MoM) pentru luna iulie au scăzut cu 1,5% față de așteptările de -0,4% și valoarea anterioară de 1%. Pe o bază neajustată sezonier, vânzările au crescut cu 1,9%, sub prognoza de 2,6% și valoarea anterioară de 4,9%.

În SUA, indicii principali sunt, de asemenea, sub presiune în ultima sesiune a săptămânii. Nasdaq 100 (US100) a scăzut cu peste 1,2%, iar US30 și US500 au pierdut și ele teren. Acțiunile din sectorul tehnologic afectează piața, în frunte cu scăderile accentuate înregistrate de semiconductorii și software-ul.

Nvidia a scăzut cu peste 3%, Taiwan Semiconductor înregistrează pierderi similare, Broadcom a scăzut cu peste 4%, în timp ce Oracle a scăzut cu aproape 6,5%. Sectoarele cu cea mai bună performanță astăzi sunt energia (în ciuda scăderilor modeste ale prețurilor petrolului și gazelor) și sănătatea . Datele din SUA de astăzi au fost mixte. Indicele privind inflația PCE a corespuns previziunilor, iar veniturile și cheltuielile personale nu au prezentat surprize. Cu toate acestea, sondajul Universității din Michigan a indicat o încredere mai slabă a consumatorilor și așteptări mai scăzute privind inflația.

Indicele privind încrederea consumatorilor al Universității din Michigan (august): actual 58,2 (prognoză 58,6; anterior 58,6) Condiții actuale: actual 61,7 (prognoză 60,8; anterior 60,9) Așteptări: actual 55,9 (prognoză 57,5; anterior 57,2) Așteptări privind inflația pe 1 an: actual 4,8% (prognoză 5,0%; anterior 4,9%) Așteptări privind inflația pe 5-10 ani: actual 3,5% (prognoză 3,9%; anterior 3,9%)

Date din SUA (pentru luna iulie): Indicele prețurilor PCE (YoY): actual 2,6% (prognoză 2,6%; anterior 2,6%) PCE (MoM): actual 0,2% (prognoză 0,2%; anterior 0,3%) PCE de bază (YoY): actual 2,9% (prognoză 2,9%; anterior 2,8%) Cheltuieli de consum (MoM): actual 0,5% (prognoză 0,5%; anterior 0,3%) Venituri personale (MoM): actual 0,4% (prognoză 0,4%; anterior 0,3%) Consum personal real (MoM): actual 0,3% (prognoză 0,3%; anterior 0,1%) Stocuri comerciale cu amănuntul, excluzând autovehicule (preliminar): actual 0,1% (anterior -0,1%) Stocuri preliminare en gros (MoM): actual 0,2% (prognoză 0,1%; anterior 0,1%) Balanța comercială preliminară: actual -103,60 miliarde USD (prognoză -90,2 miliarde USD; anterior -84,85 miliarde USD)

Dolarul american a scăzut cu aproape 0,1%, în timp ce EURUSD este în creștere. Metalele prețioase sunt în creștere, aurul înregistrând o creștere de peste 0,8% până la peste 3.450 USD/uncie, iar argintul depășind nivelurile înregistrate din toamna anului 2011, tranzacționându-se la aproape 40 USD/uncie.

În ceea ce privește mărfurile agricole, porumbul se află în centrul atenției, înregistrând o creștere după ce datele Pro Farmer au indicat recolte sub proiecțiile USDA și în urma ultimului raport COT , care a arătat că fondurile gestionate au crescut pozițiile long, reducând în același timp un număr semnificativ de poziții short.

Pe piața criptomonedelor, pierderile domină. Bitcoin a scăzut la 108.000 USD, iar majoritatea altcoin-urilor, inclusiv Ethereum și Dogecoin , se află, de asemenea, sub presiune.

