Rezumatul zilei: Sentimente mixte pe Wall Street înaintea deciziilor importante ale FED 💡

Sentimentele pe Wall Street sunt puternic împărțite. Pe de o parte, contractul US100 câștigă 0,4%, iar US500 crește cu 0,05%, în timp ce opiniile sunt mult mai pesimiste în cazul US2000 și US30, unde scăderile ating 0,66% și, respectiv, 0,45%. Diviziunea forțelor pe piață arată că povestea reducerilor rapide ale ratei dobânzii de către FED trece astăzi pe plan secund.

În Europa, scăderile au dominat astăzi. Indicele german DE40 a pierdut 0,17%, în timp ce indicele francez CAC40 s-a depreciat cu 0,2%, iar indicele britanic UK100 a scăzut cu 0,57%.

Pe piața valutară, dolarul american domină astăzi, în ciuda speculațiilor larg răspândite privind reduceri rapide ale ratei dobânzii în SUA, care par să fie fundamentate de date economice slabe. Euro se comportă, de asemenea, relativ bine. Dolarul neozeelandez și yenul japonez sunt supuse unei presiuni descendente.

Acțiunile Tesla se tranzacționează la cel mai ridicat nivel din februarie anul acesta, câștigând aproape 7%. Deși creșterile de astăzi nu rezultă dintr-un eveniment fundamental specific, ele pot proveni parțial din comentariile relativ optimiste ale președintei Tesla, Robyn Denholm, și dintr-o reacție psihologică la depășirea unei rezistențe tehnice.

Conform informațiilor publicate de Washington Post, administrația Trump intenționează să facă legătura între vaccinurile COVID-19 și 25 de decese ale copiilor, ceea ce a trezit îngrijorarea comunității științifice și a provocat o scădere bruscă a prețurilor acțiunilor Pfizer (PFE.US) și Moderna (MRNA.US), producătorii acestor vaccinuri.

Indicele Universității din Michigan a scăzut la 55,4 în septembrie, ceea ce a fost semnificativ mai mic decât prognoza de 58,2 și rezultatul din august. Consumatorii devin din ce în ce mai puțin încrezători în situația lor financiară și în perspectivele economice. În același timp, așteptările pe termen lung privind inflația au depășit previziunile, ceea ce va face dificilă relaxarea în continuare a politicii monetare de către FED.

Criptomonedele înregistrează o ușoară creștere, cu un volum redus, susținute de speculațiile privind reducerea ratelor dobânzilor. Bitcoin și Ethereum au înregistrat o creștere de puțin peste 1%. Altcoin-urile au performanțe mai bune astăzi, cu creșteri de până la 7%.

Prețul petrolului înregistrează o ușoară corecție ascendentă într-o tendință descendentă. Contractele petroliere WTI au crescut cu 0,9%. Petrolul se află în prezent sub presiunea îngrijorărilor legate de supraofertă. Raportul OPEC semnalează o creștere a producției și speculații financiare împotriva prețului mărfii. Tendințele fundamentale favorabile ale economiei acționează în favoarea sa. În același timp, NATGAS câștigă aproape 1,3%.

Randamentele obligațiunilor americane sunt din nou în creștere, exercitând presiune asupra evaluărilor acțiunilor, în special în segmentele de creștere. Această mișcare sugerează că investitorii sunt încă precauți în ceea ce privește perspectivele inflației și politicile băncilor centrale și reprezintă un fel de penalizare pentru deficitele bugetare crescânde ale țărilor G7.

Multe se întâmplă și pe piața metalelor prețioase. AURUL câștigă 0,44%, în timp ce ARGINTUL crește cu 1,82%.

