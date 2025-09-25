Rezumatul zilei: Sentimentul pe Wall Street se deteriorează📉 Bitcoin scade sub 110.000 de dolari

În Europa, principalii indici au înregistrat scăderi. DAX a pierdut peste 0,5%, în timp ce FTSE din Marea Britanie a scăzut cu aproape 0,4%. Acțiunile companiei suedeze H&M au câștigat aproape 7% ca răspuns la creșterea cu 40% a profitului operațional raportat de companie. Între timp, acțiunile brandului de lux Brunello Cucinelli au scăzut notabil după ce Morpheus Capital a publicat un raport care indica evaluări ridicate, cerere slabă și continuarea operațiunilor comerciale în Rusia.

Indicii americani au scăzut inițial după publicarea datelor economice puternice și au rămas la un nivel mai scăzut. Cu două ore înainte de închidere, Nasdaq 100 și S&P 500 au scăzut cu aproape 1%, Russell 2000 înregistrând cea mai mare scădere.

PIB-ul și comenzile de bunuri durabile au crescut mult mai puternic decât se aștepta. Dolarul american și randamentele Trezoreriei au crescut, în timp ce așteptările privind reducerile ratei dobânzii de către Fed au scăzut. PIB-ul din trimestrul al doilea a crescut cu cel mai rapid ritm din ultimii aproape doi ani, cu 3,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, față de 3,3% cât se aștepta, în timp ce comenzile de bunuri durabile au crescut cu 2,9% față de luna precedentă, față de previziunile de -0,3%.

Cererile de șomaj au scăzut la 217.000, cu mult sub nivelul anterior de 233.000 și semnificativ sub așteptări, care nu anticipaseră o scădere atât de bruscă. Datele regionale ale Fed din Kansas City și vânzările de case existente au depășit, de asemenea, previziunile.

Pe parcursul zilei, mai mulți oficiali ai Rezervei Federale au susținut discursuri. Stephen Miran a subliniat că, în opinia sa, nivelul actual de înăsprire a politicii Fed este excesiv, cu aproximativ 150-200 de puncte de bază peste nivelul neutru. Cu toate acestea, comentariile lui Goolsbee și Schmid au fost mai prudente.

Pe piața valutară, dolarul american și dolarul canadian au înregistrat astăzi cele mai bune performanțe. Pe de altă parte, dolarul neozeelandez și lira sterlină s-au depreciat. Zlotul polonez a fost, de asemenea, supus presiunilor pe fondul escaladării tensiunilor dintre „Occident” și Rusia.

Analiștii de la Rothschild & Co Redburn au emis o recomandare de „vânzare” pentru gigantul american din domeniul tehnologiei Oracle, invocând așteptări supraestimate privind creșterea vânzărilor și evaluări extreme. Acțiunile au scăzut cu aproape 5%. Intel a câștigat 6% după știrea că Apple ar putea achiziționa o participație în companie

Criptomonedele au fost supuse presiunii exercitate de dolarul american mai puternic. Bitcoin a scăzut sub 110.000 de dolari înainte de expirarea opțiunilor cheie de mâine, tranzacționându-se cu aproximativ 2% sub un nivel important în lanț, ceea ce indică faptul că investitorii pe termen scurt se confruntă acum cu pierderi.

Prețurile pentru cacao au scăzut cu aproape 2%, coborând sub nivelul cheie de 7.000 de dolari pe tonă, în urma previziunilor de precipitații în Africa de Vest. Rabobank se așteaptă la un surplus pe piața cacao în următorul sezon de recoltare, în timp ce preocupările legate de cerere continuă să domine sentimentul.

Prețurile petrolului au crescut ușor astăzi și se îndreaptă spre cea mai mare închidere de la jumătatea lunii iunie. Potrivit EIA, stocurile de gaze naturale din SUA au fost ușor peste așteptări. Contractele futures NATGAS au șters câștigurile inițiale în urma reînnoirii contractelor de astăzi.

Bombardierele strategice rusești au încălcat astăzi spațiul aerian american deasupra Alaskăi, unde au fost interceptate de patru avioane F-16. În cadrul unei întâlniri cu Erdogan, Donald Trump a declarat că a sosit momentul ca Rusia să pună capăt războiului. El și-a exprimat, de asemenea, încrederea că SUA ar putea convinge Turcia să înceteze achizițiile de petrol rusesc.

