Rezumatul zilei: Sentimentul pe Wall Street se deteriorează pe fondul comentariilor lui Trump🚩Bitcoin testează maximele ultimelor două luni

Indicii bursieri americani sunt în cre╚Ötere pe parcursul sesiunii de ast─âzi, dar au cedat o parte din câ╚Ötiguri în urma comentariilor pre╚Öedintelui american Donald Trump. Trump a declarat c─â nu va reduce tarifele asupra Chinei pân─â când Beijingul „nu va da ceva” Statelor Unite. El a ad─âugat c─â o nou─â pauz─â în materie de tarife este pu╚Ťin probabil─â ╚Öi c─â oamenii „abia încep s─â în╚Ťeleag─â cât de bune sunt tarifele”.

Ac╚Ťiunile Alphabet au ╚Öters o parte din câ╚Ötigurile ob╚Ťinute dup─â raportarea reultatelor ╚Öi se tranzac╚Ťioneaz─â acum cu aproximativ 1,2% mai sus. Cele mai bune performan╚Ťe not─âm pentru ac╚Ťiunile Nvidia ╚Öi Tesla, care au crescut cu aproximativ 3,5% ╚Öi, respectiv, 9%. Ac╚Ťiunile Tesla au crescut în urma rapoartelor privind dereglementarea viitoare a vehiculelor autonome pe pia╚Ťa american─â ╚Öi a unei pozi╚Ťii favorabile din partea administra╚Ťiei americane în aceast─â privin╚Ť─â.

Indicatorul privind sentimentul consumatorilor, conform Universit─â╚Ťii din Michigan, a sc─âzut pentru a patra lun─â consecutiv, coborând la 52,2, a╚Ötept─ârile coborând la 47,3. A╚Ötept─ârile privind infla╚Ťia pe cinci ani s-au men╚Ťinut la 4,4%, în timp ce a╚Ötept─ârile privind infla╚Ťia pe un an au sc─âzut de la 6,8% la 6,5% - r─âmânând totu╚Öi foarte ridicate.

Indicele Euro Stoxx 50, care reprezint─â cele mai mari 50 de companii din Europa, a înregistrat cea mai bun─â s─âpt─âmân─â a anului de pân─â acum, câ╚Ötigând 4,43%. Optimismul a dominat aproape toate bursele de pe B─âtrânul Continent (DAX: +0,8%, CAC40: +0,45%, FTSE100: +0,1%). Cele mai profitabile sectoare au fost automobilele, materialele ╚Öi tehnologia.

Pe pia╚Ťa valutar─â: dolarul american revine de la minime dup─â ╚Ötirea c─â, China ia în considerare suspendarea tarifelor de 125% pentru echipamentele medicale ╚Öi unele produse chimice din SUA (USDIDX: +0,15%). Dintre monedele G10, coroana suedez─â (USDSEK: +0,77%) ╚Öi yenul japonez (USDJPY: +0,6%) au înregistrat cele mai mari corec╚Ťii. EURUSD a sc─âzut cel mai pu╚Ťin, cu 0,1%, la 1,1381.

În urma comentariilor lui Trump, aurul a redus pierderile care anterior au dep─â╚Öit 2%; metalul este acum în sc─âdere cu aproximativ 1,6%. Argintul ╚Öi paladiul sunt în sc─âdere cu aproximativ 1,7% fiecare, în timp ce platina este în sc─âdere cu 0,8%. Dolarul american (USDIDX) câ╚Ötig─â peste 0,2%, în timp ce EURUSD scade cu 0,07% la 1,137.

Petrolul brut se tranzac╚Ťioneaz─â plat, în timp ce gazele naturale (NATGAS) sunt în cre╚Ötere cu aproximativ 0,5%. Pe pia╚Ťa materiilor prime agricole, zah─ârul a ie╚Öit în eviden╚Ť─â cu cre╚Öteri de aproape 1,8%, iar contractele futures la cacao ╚Öi-au extins ritmul ascendent cu o cre╚Ötere de aproape 3%, testând zona din proximitatea nivelului de 9.400 USD pe ton─â.

Bitcoin a urcat ast─âzi peste bariera de 95.000 de dolari, dar a cedat o parte din câ╚Ötiguri dup─â ce pia╚Ťa a fost speriat─â din nou de comentariile lui Trump privind tarifele vamale.

