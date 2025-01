Rezumatul zilei: Trump 2.0 începe. Urmează schimbări majore (20.01.2025)

Astăzi, în SUA, Donald Trump a fost învestit ca al 47-lea președinte al Statelor Unite. Astăzi este, de asemenea, Ziua Martin Luther King Jr., astfel încât nu există sesiune cash pe Wall Street.

Cu toate acestea, contractele futures au fost active în timpul sesiunii de astăzi. Contractul US500 a câștigat 0,36%, în timp ce US100 a crescut cu 0,37%. În Europa, DE40 a crescut cu 0,39%, iar indicele polonez W20 a crescut cu 0,52%.

Înainte de învestirea lui Trump în funcția de președinte, The Wall Street Journal a raportat că nu vor fi introduse noi tarife majore în primele zile ale președinției sale. Piețele au reacționat brusc la această știre - dolarul a pierdut din valoare, contractul S&P 500 a câștigat, în timp ce petrolul a început să scadă.

În timpul discursului său, Donald Trump a anunțat o stare de urgență la granița cu Mexicul. Trump s-a axat în principal pe probleme legate de imigrație și pe subiecte abordate anterior în timpul campaniei sale și după câștigarea cursei prezidențiale.

Perechea EUR/USD a crescut cu până la 1,5% astăzi, testând nivelul de 1,04.

USD/MXN a pierdut 1% pe parcursul zilei, dar după comentariile referitoare la Mexic, peso-ul mexican a început să slăbească ușor.

Donald Trump, în timpul discursului său, a anunțat că se concentrează pe creșterea producției de petrol și gaze în SUA prin noi autorizații și sprijin pentru întregul sector extractiv. Petrolul brut a pierdut mai mult de 1% pe parcursul zilei, deși cele mai abrupte scăderi au început înainte de investirea lui Trump.

NATGAS a scăzut cu 2% astăzi. Acest lucru este legat de scăderile de pe petrol și de o schimbare vizibilă a perspectivelor meteorologice din SUA pentru sfârșitul lunii ianuarie.

Metalele prețioase au avut o sesiune mixtă: paladiul și platina au pierdut 0,2% și, respectiv, 1,15%, în timp ce aurul (+0,2%) și argintul (+0,55%) au câștigat.

Criptomonedele au cunoscut o volatilitate excepțional de mare în timpul investirii lui Donald Trump. Bitcoin a alunecat de la ATH-ul de astăzi, atingând nivelul simbolic de 100.000 USD și tranzacționându-se în prezent ușor peste media mobilă exponențială de 5 zile (103.250 USD).

Ratele dobânzilor în China au rămas neschimbate (rata pe 1 an: 3,1%, rata pe 5 ani: 3,6%).

Inflația PPI pentru luna decembrie în Germania a fost sub așteptări (0,8% YoY; prognoză: 1,1%; anterior: 0,1%).

