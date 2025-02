Rezumatul zilei: Trump continuă să se joace cu tarifele

În ciuda câștigurilor inițiale, US500 pierde 0,5% la finalul sesiunii. US100 și US2000 pierd aproape 1%. Scăderile de pe piața bursieră americană au început odată cu publicarea datelor privind așteptările inflaționiste din raportul UoM, urmate de știrile privind tarifele reciproce din partea SUA. Așteptările privind inflația din raportul privind sentimentul consumatorilor al Universității din Michigan au arătat creșteri la 4,3% de la 3,3% cu o lună înainte. Aceasta este cea mai mare creștere pentru perspectivele de inflație pe 1 an din 2008. Donald Trump anunță potențiale tarife reciproce pentru a afecta țările care mențin o clauză privind produsele americane. Potențial, aceasta ar putea include o creștere a tarifelor pentru automobilele europene. Cu toate acestea, după cum relatează CNBC, tarifele reciproce nu sunt de așteptat să fie luate în considerare până săptămâna viitoare. Această informație a fost confirmată de Trump în timpul unui discurs susținut astăzi. Trump anunță că dorește să închidă deficitul comercial cu Japonia și nu exclude impunerea de tarife vamale acestei țări. Financial Times anunță că Europa va reduce tarifele la mașini pentru a evita un război comercial cu SUA. Trump mai anunță că SUA nu se grăbesc să rezolve situația din Orientul Mijlociu. Pe de altă parte, el anunță discuții cu Putin și posibile negocieri cu Xi. Raportul NFP arată o creștere mai mică decât se aștepta a ocupării forței de muncă la 143.000, dar publicarea anterioară a fost revizuită în creștere la 307.000. Rata șomajului a scăzut la 4,0%, în timp ce rata salariilor a crescut la 4,1%, arătând că piața muncii rămâne extrem de puternică. Aurul atinge din nou nivelul de 2.880 de dolari pe uncie din cauza incertitudinii, dar apoi, odată cu comentariile lui Trump, există o corecție la sfârșitul zilei, aducând aurul în apropiere de 2.850 de dolari pe uncie. Țițeiul WTI încheie săptămâna în apropierea nivelului de 70 USD/baril datorită absenței îngrijorărilor legate de impunerea de sancțiuni Rusiei și a așteptării unei noi creșteri a ofertei în acest an (OPEC+ își menține decizia de a începe creșterea producției din aprilie). Producția industrială a Germaniei scade cu 2,4% în ritm lunar, așteptările fiind de un declin de 0,7%. Ieri, datele privind comenzile din fabrici au indicat o creștere semnificativă, ceea ce poate arăta că producția industrială din Germania își va reveni în lunile următoare.

