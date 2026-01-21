Rezumatul zilei: Trump dă semne de reținere în privința Groenlandei, calmând nervozitatea piețelor

Discursul lui Donald Trump la Forumul Economic Mondial de la Davos a fost mult mai moderat decât retorica sa din ultimele zile. Președintele a declarat că nu are intenția de a folosi forța în încercarea sa de a achiziționa Groenlanda, deși a refuzat în mod categoric să renunțe la planul de achiziție.

Absența oricărei mențiuni despre noi tarife sau politici interne controversate, cum ar fi plafonarea dobânzilor la cardurile de credit, a declanșat o revenire pe Wall Street după vânzările agresive de ieri.

Contractele futures pe acțiuni americane au înregistrat o cerere decisivă. Indicele US500 a urcat cu până la 1% la începutul zilei, înregistrând cea mai puternică creștere potențială zilnică de la sfârșitul lunii noiembrie. Cu toate acestea, cu două ore înainte de închiderea tranzacțiilor în numerar, contractul a redus câștigurile la 0,4%.

Indicii americani mai largi înregistrează, de asemenea, o tendință ascendentă. Indicele US100, cu pondere mare în sectorul tehnologic, a crescut cu 0,5%, în timp ce indicele US2000, cu capitalizare mică, și indicele Blue-Chip US30 au avansat cu peste 0,4%.

Piețele europene au avut rezultate mai slabe. DE40 (care urmărește indicele german DAX) a scăzut astăzi cu 0,3%. În schimb, UK100 a câștigat 0,5%. Piețele asiatice au înregistrat o activitate mai robustă, JP225 înregistrând o creștere de peste 1% în timpul sesiunii.

Câștigurile Netflix s-au dovedit a fi un punct central pentru Wall Street. Deși rezultatele din al patrulea trimestru au fost, în general, în linie cu așteptările, previziunile companiei pentru primul trimestru și pentru întregul an 2026 au dezamăgit. Conducerea a dezvăluit, de asemenea, o ofertă revizuită, integral în numerar, pentru Warner Bros și a suspendat răscumpărarea de acțiuni pentru a conserva capitalul. Acțiunile Netflix, care au scăzut cu peste 7% în tranzacțiile din presesiune, sunt în prezent în scădere cu 4%; acțiunile au pierdut acum mai mult de o treime din valoarea lor față de maximul istoric.

Incertitudinea geopolitică continuă a susținut metalele prețioase, deși numai aurul și platina au menținut câștiguri de peste 1% pe parcursul zilei. Aurul a atins aproape 4.900 USD pe uncie, aducând randamentul său de la începutul anului la peste 12%.

Noile previziuni sugerează că aurul ar putea ajunge la 7.000 USD dacă turbulențele legate de tarife - în special în ceea ce privește Groenlanda - vor persista. În ciuda restabilirii parțiale a calmului pe piață, aurul rămâne susținut la niveluri ridicate.

Argintul a scăzut cu 1,3%, ajungând la 93 de dolari pe uncie. Presiunea crește nu numai din cauza livrărilor viitoare de contracte futures, ci și din cauza temerilor legate de distrugerea cererii în sectorul energiei solare. Bloomberg NEF raportează că ponderea argintului în costurile panourilor fotovoltaice a crescut de la aproximativ 3% în 2023 la aproape 30% în prezent, avertizând că marjele ar putea deveni negative dacă argintul se menține la prețuri peste 100 de dolari.

Prețurile gazelor naturale (NATGAS) au crescut cu un procent uimitor de 22% , pe fondul previziunilor privind un „val de frig” în weekend, care amenința să crească cererea și să înghețe infrastructura de producție din Texas. Acest lucru a creat o situație extremă de backwardation, contractul din februarie tranzacționându-se cu o primă de peste 1 dolar față de cel din martie.

Perechea EURUSD a înregistrat câștiguri săptămânale limitate la puțin peste 1%, testând nivelul de 1,17. Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a încercat să liniștească investitorii, afirmând că nu există îngrijorări cu privire la stabilitatea datoriei SUA și că nu există motive raționale pentru vânzarea titlurilor de stat de către instituțiile europene.

Monedele bazate pe mărfuri au înregistrat performanțe superioare față de dolarul american, în frunte cu dolarul neozeelandez (NZD), pe care investitorii îl consideră izolat geografic de tensiunile dintre SUA și Europa. Analiștii observă, însă, că ratele dobânzilor din Noua Zeelandă rămân în prezent mai mici decât cele din SUA sau Australia.

Yenul a rămas stabil, în ciuda unei creșteri istorice a randamentelor japoneze. Randamentul JGB pe 40 de ani a depășit pentru prima dată 4%, impulsionat de planurile ambițioase de cheltuieli ale administrației Sanae Takaichi. Consensul pieței sugerează acum că Banca Japoniei ar putea fi nevoită să majoreze rata dobânzii de până la trei ori în 2026.

