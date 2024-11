Rezumatul zilei: US100 pierde 0,9% înainte de raportul privind câștigurile Nvidia, NATGAS se apreciază cu 8%💵 Dolarul american câștigă

Indicii futures de pe Wall Street pierd între 0,5% și 1%. Indicele de volatilitate VIX se tranzacționează în creștere cu 5%, ca răspuns la cererea tot mai mare de acoperire a riscului împotriva unei potențiale creșteri a volatilității după sesiunea din SUA (rezultatele Nvidia)

Contractele futures ale indicelui dolarului USDIDX se tranzacționează în creștere cu 0,5%, iar randamentul obligațiunilor de trezorerie americane pe 10 ani a crescut cu 3 puncte de bază, ajungând astăzi la 4,41%; EURUSD pierde mai mult de 0,5%, ajungând la 1,054

Michelle Bowman (Fed) a indicat că Fed ar trebui să fie mai precaută în politica de relaxare, deoarece efectele luptei împotriva inflației se evaporă încet, în timp ce aceasta nu și-a atins ținta, iar rata neutră a dobânzii în economia americană probabil este mult mai mare decât cea de 2% preconizată anterior

Comentariile Lisei Cook (Fed) au indicat, de asemenea, prudență, deoarece aceasta a precizat că reducerile suplimentare ale ratelor ar fi justificate numai dacă scenariul de bază (scăderea în continuare a inflației) se materializează

Asistăm la o retragere clară a acțiunilor companiilor de semiconductori. Analiștii Susquehanna au retrogradat Qualcomm la 210 dolari de la 230 dolari anterior, au subliniat dezamăgirea față de recenta conferință de presă a companiei

Acțiunile Eli Lilly câștigă 3% (împreună cu Novo Nordisk) după ce WSJ a raportat despre activitatea reprezentanților de vânzări ai companiei, care prezintă companiilor private și sindicatelor din SUA beneficiile subvenționării tratamentului medicamentos pentru obezitate GLP-1 pentru angajați

Contractele de gaze naturale Henry Hub (NATGAS) câștigă astăzi 8%, susținute de o modificare a prognozelor meteorologice din SUA pentru sfârșitul lunii noiembrie/începutul lunii decembrie; prognoza NOAA indică temperaturi mult mai scăzute decât se aștepta

Petrolul se tranzacționează în scădere cu 0,5%, datele EIA de astăzi indicând o creștere peste așteptări a stocurilor din SUA. Stocurile de țiței: 0,545 milioane brk (așteptat: -0,085 milioane brk; anterior: 2,089 milioane brk) Stocuri de benzină: 2,054 milioane brk (așteptat: +0,75 milioane brk; anterior: -4,407 milioane brk) Stocuri de distilate: -0,114 milioane brk (așteptat: +0,4 milioane brk; anterior: -1,394 milioane brk)

Aurul câștigă aproape 0,7% ca răspuns la creșterea tensiunilor politice și a riscurilor pentru economia globală în viitor, care ar putea fi afectată de politicile tarifare ale SUA.

Pe de altă parte, opiniile pe această temă sunt împărțite, CEO-ul Goldman Sachs Solomon a indicat că propunerile lui Trump sunt mai susceptibile de a alimenta creșterea economică. Cu toate acestea, argintul se tranzacționează în scădere, paladiul și platina pierzând, de asemenea, teren

Bitcoin corectează câștigurile după ce a ajuns la 95.500 de dolari, în prezent fiind cotat la 94.000 de dolari; acțiunile Microstrategy se tranzacționează cu 13% mai sus, iar datele privind volumul arată un interes record pentru acest titlu, volumele de tranzacționare din ultimele zile apropiindu-se de cele ale Microsoft și Nvidia. Potrivit unor rapoarte media încă neconfirmate, echipa lui Trump ia în considerare crearea primului rol la Casa Albă legat de criptomonede.

