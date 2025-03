Rezumatul zilei: US100 și aurul la cel mai scăzut nivel din noiembrie ✂️

Indicii din SUA încheie ziua cu ușoare scăderi din cauza lipsei de forță a taurilor pentru o revenire. La momentul publicării, US500 este în scădere cu 0,30%, US100 se tranzacționează cu 0,40% mai jos, iar US200 este în scădere cu 0,50%.

Inflația PCE din SUA a ajuns conform așteptărilor la 2,5% YoY (anterior 2,6% YoY). În ciuda scăderii față de luna precedentă, PCE rămâne la niveluri ridicate.

Raportul privind cheltuielile americanilor a arătat o creștere a veniturilor cu până la 0,9% MoM și o scădere a cheltuielilor cu 0,2% MoM. Acest lucru ilustrează o incertitudine semnificativă în rândul americanilor. În termeni reali, cheltuielile scad cu până la 0,5% MoM.

Dolarul american câștigă ușor în urma rapoartelor macroeconomice din SUA. Cu toate acestea, principalul motiv continuă să fie volatilitatea ridicată continuă din politica internațională. Euro câștigă 0,01%, ajungând la 1,0395 USD.

Datele de astăzi privind comerțul cu bunuri din SUA au arătat cel mai mare deficit din istorie, de 153 de miliarde de dolari. Acest lucru este cel mai probabil legat de așteptările privind intrarea în vigoare a tarifelor în martie. Deficitul de bunuri s-a ridicat la 153,3 miliarde de dolari, comparativ cu deficitul așteptat de 115 miliarde de dolari.

Ca urmare, modelul GDPNow prevede în prezent o scădere a PIB de 1,5% în primul trimestru. Înainte de datele de astăzi, modelul preconiza o creștere de 2,3%.

Dolarul canadian nu reacționează puternic la publicarea datelor PIB din Canada, care depășesc ușor așteptările. Economia canadiană a înregistrat o creștere puternică în ultimul trimestru al anului 2024. Cu toate acestea, atenția pieței se concentrează acum asupra tarifelor impuse de SUA asupra importurilor canadiene, care ar putea afecta publicațiile viitoare.

USDCAD a scăzut inițial, dar în cele din urmă și-a continuat tendința ascendentă din cauza îngrijorărilor legate de posibila impunere a unor tarife de 25% săptămâna viitoare. Peso-ul mexican își pierde, de asemenea, valoarea.

Discuția dintre Trump și Zelensky de la Casa Albă se referă la un acord privind mineritul necesar SUA. Trump face presiuni pentru încheierea războiului, în timp ce Zelensky caută sprijin continuu pentru a câștiga războiul împotriva Rusiei.

Raportul german privind inflația CPI a arătat o ușoară creștere a prețurilor în februarie la 2,8% (prognoză: 2,7% YoY). Ca răspuns la publicarea inflației germane, EURUSD s-a consolidat ușor.

Aurul înregistrează cel mai mare declin săptămânal din noiembrie, scăzând cu aproximativ 3% și coborând sub 2.850 USD pe uncie. Scăderile aurului și ale altor mărfuri sunt determinate de o căutare de lichidități pe fondul scăderilor puternice ale pieței bursiere.

Prețul petrolului rămâne scăzut, în ciuda așteptărilor ca OPEC+ să își schimbe în curând decizia privind amânarea calendarului de creștere a producției. În prezent, planul prevede în continuare o creștere a producției cu 180.000 de barili pe zi începând cu luna aprilie. În trecut, OPEC+ a anunțat modificări ale deciziilor sale cu cel puțin o lună în avans.

Bitcoin își recuperează o parte din pierderi și se tranzacționează în prezent la 84.000 de dolari, după ce a corectat la 78.300 de dolari la începutul zilei. Scăderile de pe piața criptomonedelor sunt semnificativ mai puternice decât cele de pe piața bursieră, iar sentimentul este comparabil cu piața negativă și cu minimul înregistrat în vara anului 2024.

Corecția Bitcoin a depășit deja 23%, cu un minim de aproape 29% de la maxime de peste 107.000 USD.

