Rezumatul zilei: US100 și Bitcoin conduc câștigurile la început de an; NATGAS a scăzut cu 8% (03.01.2025)

Indicii americani recuperează pierderile din ultimele zile ale anului 2024. Nasdaq conduce detașat (+1,7%), urmat de S&P 500 (+1,25%), Russell 2000 (+1,15%) și Dow Jones (+0,6%).

Indicatorul ISM privind sectorul manufacturier din SUA a crescut neașteptat la 49,3 (previziune: 48,2, anterior: 48,5). Raportul ISM se aliniază cu publicarea pozitivă de ieri a S&P Global PMI, oferind speranță pentru o revenire la expansiune în industria prelucrătoare americană.

Președintele Joe Biden a blocat achiziția îndelung negociată a U.S. Steel de către Nippon Steel din Japonia. Într-o declarație, Biden a subliniat că U.S. Steel va rămâne o companie americană, gestionată de lucrători sindicali americani. În replică, Nippon Steel a anunțat că va intenta un proces împotriva guvernului american.

Sentimentul investitorilor din Europa este precaut, contrar sezonalității istorice, însă indicii europeni rămân peste nivelurile cheie de suport. În Europa de Vest, atenția se concentrează din nou asupra companiilor de modă și auto, care au suferit pierderi semnificative în această săptămână din cauza scepticismului investitorilor cu privire la o redresare economică rapidă în China, o piață critică pentru ambele sectoare. Acțiunile Kering, care deține mărci precum Gucci și YSL, au scăzut cu 5,7% în această săptămână, în timp ce acțiunile Volkswagen au scăzut cu 3,2%.

Pe piața valutară, lira sterlină înregistrează cea mai bună performanță astăzi, în timp ce dolarul canadian se situează la polul opus. Dolarul american este de asemenea sub presiune, pierzând 0,35% față de euro.

Stocurile de gaze naturale din zona continentală a SUA rămân în apropierea intervalului de o deviație standard a mediei pe 5 ani, ceea ce ar putea limita creșterile excesive ale prețurilor pentru acest produs. Cele mai recente date ale EIA au arătat o scădere săptămânală de 116 bcf, mai mică decât scăderea așteptată de 127 bcf. În urma acestei știri, NATGAS a scăzut cu peste 8% astăzi.

O revenire este vizibilă pe piața criptomonedelor, Bitcoin fiind în creștere cu 1,7% și Ethereum câștigând 5,2%. Acțiunile MicroStrategy au crescut cu aproape 12%.

Aurul a înregistrat un recul de 0,6% astăzi, în timp ce alte metale prețioase au închis în teritoriu pozitiv: platina a câștigat cel mai mult (+1,7%), urmată de paladiu (+1,2%), argintul fiind de asemenea în creștere (+0,25%).

