Rezumatul zilei: US500 crește cu 1,7%, în timp ce Fed influențează sentimentele pe Wall Street

Indicii bursieri americani recuperează pierderile de ieri , susținuți în parte de o declarație ușor “dovish” din partea Fed. Indicele US500 este în creștere cu 1,2% , în timp ce indicele US100 câștigă 1,5%. Contractele futures pe CBOE Volaitlity Index (VIX) pierd aproape 6% astăzi .

Rezerva Federală a menținut ratele dobânzilor neschimbate, așa cum era de așteptat , dar și-a redus semnificativ prognoza de creștere economică pentru acest an la 1,7% de la 2,1% . Fed a ridicat , de asemenea, rata șomajului prognozată la 4,4% , în timp ce previziunile privind inflația au fost revizuite în creștere , deși obiectivul de 2% este încă de așteptat să fie atins până în 2027 .

În timp ce Fed nu și-a modificat previziunile de reducere a ratei pentru acest an , așteptându-se în continuare la două reduceri , a subliniat , de asemenea, incertitudinea semnificativă cu privire la viitor .

Fed va încetini ritmul de reducere a bilanțului începând cu luna aprilie , reducându-și fluxul lunar de trezorerie de la 25 de miliarde de dolari la 5 miliarde de dolari , menținând în același timp ritmul de reducere a MBS la 35 de miliarde de dolari pe lună .

Decizia a fost primită ca fiind ușor “dovish” , în ciuda faptului că nu au existat modificări ale așteptărilor privind reducerea ratei . Perechea EURUSD a urcat din nou peste 1,0900 . Cu toate acestea, Powell a încercat să neutralizeze interpretarea dovish , subliniind că incertitudinile privind inflația rămân o provocare .

Aurul a urcat la maxime istorice, apropiindu-se de pragul de 3.050 de dolari pe uncie. În timp ce comentariile lui Powell au fost mai “hawkish” decât declarația Fed, el a recunoscut că în ultimele săptămâni au văzut o deteriorare accentuată a sondajelor de sentiment și o creștere a riscurilor economice .

Inflația CPI din Zona Euro pentru luna februarie a fost revizuită în scădere la 2,3% YoY de la 2,4% , inflația din ianuarie la 2,5% . Pe piața europeană de acțiuni, acțiunile din domeniul apărării au înregistrat performanțe inferioare , Rheinmetall (RHM.DE) scăzând cu aproape 5% .

Banca Japoniei a menținut ratele dobânzilor neschimbate , dar și-a îndulcit retorica ca răspuns la incertitudinile legate de comerț . Guvernatorul Kazuo Ueda a indicat că nu există nicio grabă pentru noi creșteri ale ratei , iunie sau iulie fiind considerate date potențiale pentru următoarea mișcare . Deși yenul a slăbit inițial , acesta și-a revenit față de dolar până la sfârșitul zilei .

Stocurile de țiței din SUA au crescut cu 1,74 milioane de barili , depășind așteptările de 1,0 milioane de barili , dar fiind mai mici decât creșterea de 4,6 milioane de barili raportată de API . Prețurile petrolului brut au crescut cu 0,5% în cursul zilei . Prețurile gazelor naturale au crescut , deasemenea, susținute de activitatea contractuală continuă și de previziunile privind temperaturi mai scăzute în principalele regiuni de încălzire .

Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a recunoscut evoluțiile pozitive în ceea ce privește acordurile de încetare a atacurilor asupra infrastructurii energetice critice , dar și-a exprimat scepticismul cu privire la perspectivele unei încetări a focului de durată .Zelensky a avertizat că Rusia folosește perioada de negociere pentru a pregăti ofensive asupra pozițiilor cheie din prima linie, consolidând lanțurile logistice și de aprovizionare . Comentariile Washingtonului privind discuțiile cu Zelensky au fost rezervate , în timp ce Donald Trump a descris comunicarea dintre SUA și Ucraina ca fiind constructivă și plină de speranță .

Piețele bursiere americane sunt în general în creștere astăzi , cu excepția sectoarelor farmaceutice și de biotehnologie . Acțiunile din sectorul tehnologic sunt mai performante, Nvidia (NVDA.US) fiind în creștere cu peste 3% și Alphabet (GOOGL.US) cu 2,5% după vânzarea de ieri . Boeing (BA.US) a urcat cu aproape 8% , conducând sectorul de apărare în creștere , după ce directorul financiar al companiei a declarat că arderea numerarului s-a îmbunătățit semnificativ în acest an , estimând reducerea la câteva sute de milioane de dolari .

