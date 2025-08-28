Rezumatul zilei: US500 depășește pragul de 6.500 după publicarea datelor solide privind PIB-ul SUA 📌

Indicii americani au înregistrat creșteri la închiderea sesiunii de tranzacționare de joi, conduși de acțiunile din sectorul tehnologic, inclusiv Google, Microsoft și Broadcom. US100 a crescut cu 0,95% până la 23.760 de puncte, în timp ce US500 a urcat cu 0,45% și a depășit pragul de 6.500. Acțiunile cu capitalizare mai mică au înregistrat performanțe inferioare, US2000 scăzând cu 0,20%.

PIB-ul SUA pentru trimestrul al doilea a fost revizuit în creștere, la 3,3% anualizat. Consumul personal a accelerat într-un ritm moderat, în timp ce PCE de bază s-a situat la 2,5%, în conformitate cu așteptările. Datele au depășit previziunile, determinând o creștere modestă atât a dolarului, cât și a acțiunilor după publicare.

Guvernatorul Fed, Lisa Cook, a intentat un proces împotriva lui Donald Trump pentru încercarea acestuia de a o concedia pe baza unor acuzații de divulgare falsă a informațiilor privind ipotecile. Candidatul propus de Trump, economistul Stephen Miran, este pe cale să fie confirmat înainte de reuniunea Fed din septembrie, audierile Comitetului bancar al Senatului fiind programate pentru săptămâna viitoare.

Nvidia poartă discuții cu administrația Trump privind reluarea vânzărilor cipului său Blackwell AI către China. CEO-ul Jensen Huang a subliniat că această companie rămâne dispusă să împartă o parte din venituri cu guvernul SUA.

Numărul cererilor săptămânale de șomaj a fost de 229.000, sub așteptările de 230.000 și sub cel de 235.000 din săptămâna precedentă.

Procesul-verbal al reuniunii BCE din iulie a arătat că ratele din Zona Euro sunt considerate în prezent neutre. În ciuda incertitudinii ridicate, mai mulți membri au remarcat că riscurile de inflație s-au atenuat oarecum. Cu toate acestea, o abordare de așteptare a fost considerată optimă pentru gestionarea incertitudinii și monitorizarea impactului tarifelor.

Argintul a testat astăzi zona de 39 USD/oz, cel mai ridicat nivel din 25 iulie, cu câștiguri intraday de peste 1%, devenind una dintre cele mai puternice mărfuri ale sesiunii. Mișcarea a fost susținută de sentimentul optimist față de metalele prețioase, aurul urcând peste pragul de 3.400 USD, depășind maximele din 6 august și atingând cel mai ridicat nivel din 23 iulie.

Creșterea mai slabă decât se aștepta a stocurilor de gaze naturale de astăzi a adus nivelurile sezoniere sub intervalul istoric de cinci ani, provocând o reacție a cererii în NATGAS (+3,6%).

Piețele criptoau înregistrat evoluții mixte: Bitcoin a câștigat 1%, în timp ce Ethereum a scăzut cu 0,7%.

