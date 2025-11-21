Rezumatul zilei: Vânzări masive pe piața criptomonedelor; Fed reduce rata dobânzii în decembrie 💵

Sfârșitul săptămânii nu aduce nicio ușurare piețelor financiare. În ciuda mai multor încercări de revenire, tendința descendentă a dominat săptămâna aceasta, în principal din cauza incertitudinii geopolitice, a temerilor legate de o bulă AI și a poziției agresive a oficialilor Fed.

La momentul publicării, indicii americani încearcă să recupereze pierderile. US500 a crescut cu 0,90%, iar US100 cu 0,70%. Cele mai puternice creșteri provin de la companiile cu capitalizare mică — indicele US2000 a crescut cu 2,30%.

Săptămâna aceasta a fost deosebit de dificilă pentru acțiunile din sectorul tehnologic. Indicele US100 a scăzut cu 3,55% pe săptămână, iar la apogeul vânzărilor de astăzi, scăderea a atins aproape 4,80%.

Eli Lilly (LLY.US) s-a alăturat oficial grupului de elită al companiilor americane evaluate la peste 1 trilion de dolari astăzi, devenind a zecea companie americană din acest grup.

BLS a anunțat că publicarea indicelui costurilor forței de muncă pentru trimestrul al treilea va avea loc pe 10 decembrie. Raportul privind veniturile reale pentru octombrie a fost anulat, iar publicarea datelor CPI pentru noiembrie va avea loc pe 18 decembrie.

Datele preliminare PMI din SUA au arătat o imagine generală solidă: indicele privind producția a scăzut la 51,9 (față de 52,0 așteptat, 52,5 anterior), în timp ce indicele compozit a rămas la 54,8 (54,6 anterior).

Chris Williamson de la S&P Global a remarcat că datele indică o creștere anualizată a PIB-ului de aproximativ 2,5% în trimestrul al patrulea, susținută de creșterea producției atât în sectorul manufacturier, cât și în cel al serviciilor, precum și de încrederea mai puternică a mediului de afaceri.

John Williams de la Fed confirmă că politica monetară este „modest restrictivă” și consideră că există posibilitatea unor reduceri suplimentare pe termen scurt, în ciuda presiunilor inflaționiste în creștere. Williams indică faptul că tarifele adaugă 0,5% până la 0,75% la inflație, ceea ce nu schimbă direcția fundamentală — reducerile rămân justificate pentru a sprijini o piață a muncii amenințată de încetinire.

Probabilitatea unei reduceri a ratei dobânzii la ședința din decembrie a crescut deja la peste 73%, față de 38% ieri.

Datele Universității din Michigan au fost peste estimări. Așteptările privind inflația au scăzut la 4,5% (1 an) și 3,4% (5 ani), în timp ce încrederea consumatorilor a crescut la 51 (prognoză 49; anterior 50,3).

Piața criptomonedelor se remarcă prin scăderi. Numai astăzi, Bitcoin a pierdut peste 4,50% după ce a testat nivelul de 80.000 USD. Ethereum a scăzut cu 4,70%. Vânzarea masivă este determinată de o combinație de factori: criza de lichidități, panica legată de sfârșitul ciclului, vânzările investitorilor pe termen lung și sentimentul negativ pe piața de capital.

Acțiunile preferențiale ale MicroStrategy au pierdut aproape 7,0% în această săptămână și 13,5% în această lună, pe fondul înrăutățirii sentimentului pe piața criptomonedelor. Ca urmare, scăderea acțiunilor preferențiale ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea companiei de a continua finanțarea achizițiilor de Bitcoin și de a acoperi obligațiile de plată a dividendelor în numerar.

