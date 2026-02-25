Rezumatul zilei - Wall Street așteaptă raportul Nvidia (25.02.2026)

Indicii de pe Wall Street avansează ferm în sesiunea de miercuri, în timp ce piața așteaptă rezultatele financiare ale Nvidia, în prezent cea mai mare companie cotată la bursă din lume.

Nasdaq 100 a crescut cu până la 1%, în timp ce S&P 500 a înregistrat câștiguri de aproximativ 0,7%.

Nvidia urmează să raporteze după închiderea sesiunii americane, piețele anticipând o creștere a veniturilor de aproape 70%, până la aproape 66 miliarde de dolari. Investitorii mizează pe o depășire semnificativă a estimărilor consensuale, piața opțiunilor sugerând o mișcare de aproximativ 5% în ambele direcții.

Acțiunile Nvidia au crescut cu peste 2% înainte de publicarea raportului, tranzacționându-se la niveluri aproape record. În mod remarcabil, companii similare, precum TSMC și ASML, se află la niveluri record, în timp ce clienții Nvidia au raportat recent așteptări privind cheltuieli de capital record în ultimele lor declarații.

Dolarul se află astăzi sub o ușoară presiune, EUR/USD revenind peste nivelul de 1,18.

Slăbirea dolarului și incertitudinea globală cu privire la viitoarele măsuri ale lui Donald Trump în materie de tarife și Iran au determinat creșterea prețului aurului cu peste 1%, până la peste 5.200 USD, în timp ce argintul a urcat peste 90 USD (+4%).

Donald Trump nu a oferit prea multe surprize în discursul său privind starea națiunii, reiterând necesitatea menținerii strategiei sale tarifare și exprimându-și dorința de a rezolva problema Iranului printr-un nou acord.

Piața criptomonedelor înregistrează astăzi un impuls puternic, Bitcoin câștigând 7% și tranzacționându-se la aproape prragul de 69.000 USD, în timp ce Ethereum a crescut cu 11%, revenind peste nivelul de 2.000 USD.

Warner Bros a indicat că Paramount a depus o nouă ofertă de cumpărare la 31 USD pe acțiune, reprezentând potențial o ofertă superioară celei prezentate de Netflix.

Datele lunare privind inflația din Australia au depășit așteptările, crescând probabilitatea unei noi majorări a ratei dobânzii de către RBA; în consecință, AUD/USD câștigă astăzi aproape 1%.

Yenul rămâne slab pe fondul speculațiilor că guvernul preferă o monedă mai ieftină și se opune majorărilor ratei dobânzii, împingând USD/JPY peste 156.

Prețurile petrolului brut rămân ridicate din cauza riscurilor asociate cu potențialele atacuri ale SUA asupra Iranului; în ciuda preferinței declarate a lui Trump pentru o soluție pașnică, remarca sa că Iranul reconstruiește instalațiile nucleare în timpul negocierilor a crescut probabilitatea percepută a unor atacuri aeriene iminente.

Stocurile de petrol brut din SUA au crescut astăzi cu aproape 16 milioane de barili, mult peste creșterea anticipată de 2 milioane de barili; deși stocurile sunt peste nivelurile de anul trecut, ele rămân sub media pe cinci ani.

În fața prețurilor ridicate și a ofertei semnificativ excesive, țări precum Rusia și Iranul își reduc prețurile oficiale de export pentru țiței.

CME a raportat o defecțiune tehnică, suspendând tranzacționarea cu gaze naturale și metale; întreruperea are loc înainte de First Position Day de mâine și First Notice Day de vineri pentru contractele futures.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."