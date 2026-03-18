Vânzările masive de pe Wall Street accelerează 🚩 US30 pierde aproape 1%

Wall Street se tranzacționează în scădere în așteptarea deciziei Fed, sentimentul pieței fiind afectat de o rată a inflației la nivelul prețurilor de producție mai mare decât se aștepta și de incertitudinea crescândă cu privire la modul în care banca centrală va răspunde la un context inflaționist din ce în ce mai dificil.
Dow Jones a scăzut cu 351 de puncte, sau 0,8%, în timp ce S&P 500 a scăzut cu 0,5% și Nasdaq Composite a scăzut cu 0,5%. Acest tip de mișcare reflectă o piață care își reduce în mod clar expunerea la risc cu doar câteva ore înainte de anunțul Fed.
Surpriza macroeconomică cheie a venit din partea inflației producătorilor din SUA. PPI a crescut cu 0,7% față de luna precedentă în februarie, cu mult peste consensul de 0,3%, sugerând că presiunile inflaționiste se acumulau deja înainte de izbucnirea conflictului cu Iranul. Cu alte cuvinte, Fed nu intră în această ședință cu inflația ferm sub control.
Tarife și petrol
Potrivit CrossCheck Management, valoarea mai puternică a PPI este determinată în mare parte de tarife, care împing în sus costul metalelor, al inputurilor industriale și al cheltuielilor mai largi de producție. Din acest punct de vedere, nu este vorba de o fluctuație temporară a inflației, ci de o problemă de prețuri mai structurală, care ar putea continua să exercite presiune asupra politicii monetare până în al treilea trimestru. Situația este complicată și mai mult de energie.
De la izbucnirea războiului cu Iranul, prețurile petrolului au crescut brusc, iar această evoluție nu s-a reflectat încă pe deplin în ultimele rapoarte privind inflația. Piețele sunt din ce în ce mai îngrijorate că costurile mai mari ale energiei vor începe să se reflecte în prețurile de consum în lunile următoare.
Aceste îngrijorări sunt clar vizibile pe piața mărfurilor. Petrolul WTI a crescut cu peste 2%, apropiindu-se de 99 de dolari pe baril, în timp ce Brent a câștigat peste 5%, urcând la aproximativ 109 dolari pe baril. Cea mai recentă creștere a urmat rapoartelor conform cărora Israelul a lovit cea mai mare instalație de procesare a gazelor din Iran, situată în provincia Bushehr.
În același timp, Iranul a amenințat cu atacuri asupra infrastructurii petroliere din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar, în urma unui nou val de atacuri asupra instalațiilor energetice din Emiratele Arabe Unite. Din perspectiva pieței, riscul nu se mai limitează la titlurile din presă. Investitorii sunt din ce în ce mai concentrați pe potențialele întreruperi ale fluxurilor de petrol și combustibil, în special prin Strâmtoarea Ormuz.
Fed și Trump
Petrolul înregistrase deja o creștere în sesiunea anterioară, după ce Donald Trump a declarat într-o postare pe Truth Social că SUA nu au nevoie de sprijinul aliaților NATO în Orientul Mijlociu. Anterior, el sugerase posibilitatea formării unei coaliții pentru protejarea rutelor maritime prin Strâmtoarea Ormuz, deși unele țări ar fi fost reticente să participe.
În acest context, piața se așteaptă în continuare ca Fed să mențină ratele dobânzilor neschimbate, în intervalul 3,5%–3,75%. Cu toate acestea, adevărata importanță a evenimentului de astăzi nu rezidă în decizia în sine, ci în tonul declarației și în faptul dacă Jerome Powell va semnaliza că prețurile mai mari ale petrolului ar putea modifica în mod semnificativ perspectivele politicii monetare.
Aici se concentrează riscul evenimentului de astăzi. Piața nu se așteaptă la o modificare a ratei dobânzii, dar caută claritate cu privire la modul în care Fed va încadra noul mix de inflație persistentă, tensiuni geopolitice și riscuri crescânde de încetinire a creșterii economice.
Investitorii rămân prudenți
Potrivit Ameriprise Financial, investitorii rămân prudenți atât înaintea deciziei Fed, cât și în fața prețurilor ridicate la petrol. Problema cheie va fi modul în care factorii de decizie vor integra conflictul cu Iranul în evaluarea riscurilor inflaționiste și a perspectivelor generale de creștere economică.
În același timp, acțiunile continuă să beneficieze de sprijinul unui context relativ solid al rezultatelor financiare. Saglimbene a menționat, de asemenea, că fundamentele rămân constructive pentru acțiunile americane, chiar dacă investitorii se confruntă cu o incertitudine geopolitică crescută și cu îngrijorări legate de perturbările generate de inteligența artificială.
Dincolo de Fed, atenția pieței se îndreaptă și către Micron Technology, care urmează să-și raporteze rezultatele financiare după închiderea pieței. Acțiunea a înregistrat o creștere de aproape 62% în acest an, impulsionată de cererea puternică de memorie cu lățime de bandă mare, ceea ce o face una dintre cele mai importante publicări din calendarul de astăzi.
Evoluțiile recente ale pieței continuă să întărească această poveste. Prețurile petrolului își extind câștigurile în urma amenințărilor Iranului împotriva infrastructurii energetice din Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar precum și a atacului Israelului asupra celei mai mari instalații de procesare a gazelor din Iran. Deocamdată, acest lucru menține îngrijorările legate de inflație la un nivel ridicat și lasă piețele să se îndrepte către decizia Fed într-o poziție clar mai defensivă.
US30 (Interval H1)
Contractul futures pe indicele Dow Jones Industrial Average (US30) înregistrează o scădere puternică, revenind către minimele locale recente.
Sursa: xStation 5
