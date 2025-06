Rezumatul zilei: Wall Street avansează, petrolul scade pe fondul speranțelor de calmare a conflictului din Orientul Mijlociu

În ciuda escaladării militare grave dintre Iran și Israel din weekend, piețele bursiere globale sunt în creștere astăzi, Wall Street evaluând riscul scăzut de escaladare a conflictului și de întrerupere a aprovizionării pe piața petrolului. Prețurile petrolului și aurului sunt în scădere, în timp ce activele riscante, precum Bitcoin și acțiunile, sunt în creștere.

Piețele evaluează riscul închiderii Strâmtorii Hormuz ca fiind minim, având în vedere capacitatea militară limitată a Iranului, interesele sale în materie de export, operațiunile israeliene de succes și potențialul sprijin al SUA. Portavionul american USS Nimitz se îndreaptă spre Orientul Mijlociu.

Indicii americani înregistrează astăzi o revenire semnificativă. Nasdaq 100 conduce cu câștiguri de aproape 1,5%. Avansuri puternice se înregistrează și în cazul indicelui Russell 2000, care a crescut cu 1,2%. S&P 500 crește cu aproximativ 1%, în timp ce Dow Jones avansează 0,9%.

Prețul petrolului se retrage la 73 de dolari pe baril, în scădere față de nivelul de deschidere de aproape 77 de dolari. La un moment dat, țițeiul Brent a scăzut la 70 de dolari, dar rapoartele Al Jazeera și declarațiile de la Teheran au declanșat o recuperare parțială.

Potrivit surselor media, Iranul a cerut țărilor arabe să ajute la convingerea SUA să exercite presiuni asupra Israelului pentru semnarea unui acord de încetare a focului. Dacă se confirmă, Teheranul ar putea fi dispus să facă concesii în privința acordului nuclear.

Pe de altă parte, Al Jazeera a negat parțial rapoartele mai „optimiste” ale Wall Street Journal, iar Iranul a declarat că va lansa în curând cel mai mare atac cu rachete asupra Israelului din istorie.

Circle Internet Group înregistrează astăzi o creștere de peste 15%, după comentariile din weekend ale CEO-ului său, care a subliniat potențialul și viitorul pieței stablecoin. Compania a crescut de peste cinci ori de la debutul său, atingând un nou record istoric.

Sage Therapeutics înregistrează, de asemenea, creșteri semnificative, acțiunile sale crescând cu peste 35% după anunțarea achiziției sale de către Supernus Pharmaceuticals . Prețul implicit al ofertei pe acțiune este de aproximativ 12 dolari, ceea ce reprezintă o primă de 80% față de valoarea acțiunilor înainte de anunțarea tranzacției.

AMD conduce astăzi câștigurile în rândul membrilor S&P 500, susținut de comentariile optimiste ale analiștilor de la Piper Sandler și de lansarea noului său cip GPU MI400 , dezvoltat în cooperare cu OpenAI .

Randamentele obligațiunilor de stat americane pe 10 ani sunt în creștere, revenind peste pragul de 4,4%. În Germania, piețele obligațiunilor sunt mai stabile, randamentele pe 10 ani rămânând constante în jurul valorii de 2,5%.

Pe piețele valutare, dolarul australian câștigă aproximativ 0,8%, iar dolarul neozeelandez crește cu aproape 1%. Euro și dolarul canadian cresc cu aproximativ 0,2%. Dolarul american și yenul japonez înregistrează performanțe slabe în rândul monedelor G10, fiecare scăzând cu aproximativ 0,2%.

Tendința către active mai riscante determină creșterea prețurilor criptomonedelor. Bitcoin urcă din nou peste 107.000 USD, cu o creștere de aproape 3% astăzi, în timp ce Ethereum câștigă peste 5%.

Dintre metalele prețioase, aurul înregistrează cel mai slab sentiment, scăzând cu aproximativ 1,2%. Argintul rămâne stabil la aproximativ 36,2 USD, în timp ce platina câștigă 2,2%, recuperând parțial pierderile de vineri.

Indicele NY Fed Manufacturing a fost de -16 față de -6 estimat și - 9,2 anterior. Comenzile noi au scăzut semnificativ, însă sentimentul și ocuparea forței de muncă au crescut, iar așteptările privind inflația s-au redus.

Investitorii speră că, în cazul unei scăderi semnificative a producției de petrol din Iran, statele din Golf ar putea compensa prin creșterea producției. De asemenea, este probabil ca administrația SUA să devină mai hotărâtă să mențină prețurile energiei la un nivel scăzut.

