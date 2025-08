DE40: Bunurile de consum de bază și sectorul financiar conduc creșterile în Europa; Adidas se prăbușește din cauza rezultatelor financiare sub așteptări (30.07.2025)

Investitorii europeni dau dovadă de optimism astăzi, încurajați de rapoartele financiare pozitive care contribuie la redresarea după recentele reversuri post acord comercial. Piețele italiene (ITA40: +0,6%) și franceze (FRA40: +0,35%) conduc revenirea, în timp ce Germania (DE40: +0,15%) înregistrează câștiguri mai modeste. În același timp, Londra (UK100: -0,3%) și Madrid (SPA35: -0,3%) înregistrează unele corecții, deși pierderile inițiale s-au inversat parțial. Acțiunile din sectorul bunurilor de consum de bază sunt clar câștigătoare în tranzacțiile de astăzi, raportările financiare optimiste ale JDE, Danone sau Casino alimentând optimismul. Sectorul financiar înregistrează, de asemenea, câștiguri, cu contribuții semnificative din partea instituțiilor germane precum Commerzbank și Deutsche Bank. Pe de altă parte, rezultatele financiare dezamăgitoare ale Adidas afectează sentimentul în rândul acțiunilor din sectorul bunurilor de consum discreționare. Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil Volatilitatea în sectoarele Euro Stoxx 600. Sursa: Bloomberg Finance LP Performanța de astăzi a companiilor listate la DAX. Sursa: Bloomberg Finance LP DE40 (interval H1) DAX se luptă în mod evident pentru a găsi o direcție și un impuls concret, întrucât semnalele mixte din raportările financiare și dovezile privind obstacolele legate de tarife mențin indicele la un nivel stabil. Contractul DE40 și-a redus tendința orizontală în jurul mediei mobile exponențiale de 100 de ore (EMA100, violet închis), iar mediile mobile mai scurte se aliniază, de asemenea, chiar sub nivelul de 50% al unei retrageri Fibonacci. Ca urmare, prețul se consolidează în jurul valorii de 24.300 de puncte. Momentul ar putea crește după publicarea rezultatelor BMW (joi), în caz contrar ne-am putea aștepta la o volatilitate mai mare săptămâna viitoare, când câteva companii listate la DAX (Allianz, Bayer, Deutsche Telekom, Siemens) se vor alătura sezonului de raportare a rezultatelor. Sursa: xStation 5 Știri despre companii: Acțiunile Adidas (ADS.DE) au scăzut cu 7,5% după ce veniturile din al doilea trimestru au ratat așteptările, iar compania și-a reiterat previziunile pentru 2024. CEO-ul a invocat tarifele americane, care ar putea costa 200 de milioane de euro, și incertitudinea macroeconomică. Vânzările mai slabe din China și Europa, precum și ieșirea Yeezy, au afectat și ele performanța, în ciuda marjelor mai puternice.

Amplifon (AMP.IT) este cea mai slabă acțiune din Euro Stoxx 600, înregistrând o scădere record de 23,5% după ce vânzările din al doilea trimestru au ratat estimările, iar previziunile pentru 2025 au fost reduse la o creștere de aproximativ 3%. CEO-ul a invocat încrederea slabă a consumatorilor pe piețele cheie, reducerea numărului de retururi post-Covid și scăderea numărului de vizitatori din cauza caniculei. Un plan de reducere a costurilor, care include revizuirea activității, vizează stabilizarea marjelor.

Casino (CO.FR) , pe de altă parte, înregistrează cea mai puternică creștere (+20%) după ce compania a raportat vânzări mai puternice în primul semestru și o creștere de 12% a EBITDA, până la 286 milioane de euro, îmbunătățindu-și rata de îndatorare netă la 9,75x. Compania se așteaptă să atingă pragul de 8,34x până în septembrie. În ciuda fluxului liber de numerar negativ, eforturile de transformare și lichiditatea îmbunătățită (970 de milioane de euro prognozate pentru al treilea trimestru) susțin progresul restructurării. Acțiunile

Danone (BN.FR) au crescut cu 7,3% după ce vânzările comparabile din al doilea trimestru au crescut cu 4,1%, depășind estimările. Cererea puternică de iaurt cu conținut ridicat de proteine și nutriție medicală, în special în China, a stimulat creșterea. Strategia de redresare a CEO-ului de Saint-Affrique continuă să câștige teren, deși vânzările de apă au scăzut. Previziunile au fost reafirmate la o creștere de 3-5% pe fondul restructurării continue a portofoliului.

Commerzbank (CBK.DE) a crescut cu 4,7% după ce David Elliot Shaw și-a majorat drepturile de vot totale de la 4,94% la 5,20%, conform unui document depus la 30 iulie. Pragul a fost depășit la 23 iulie din cauza unei modificări a repartizării drepturilor de vot prin instrumente.

Acțiunile Grifols (GRF.ES) au crescut cu 8% după ce profitul net din al doilea trimestru a depășit estimările, ajungând la 117 milioane de euro, iar compania a restabilit un dividend intermediar de 0,15 euro. Cererea puternică de imunoglobulină și EBITDA solid (475 milioane de euro) au susținut rezultatele. Conducerea a reafirmat previziunile pentru întregul an, minimizând riscul valutar. Dividendul marchează o schimbare de direcție după recentele turbulențe legate de guvernanță și preluare.

JDE Peet’s (JDEP.NL) a înregistrat o creștere de 12,2% după ce veniturile din primul semestru și EBIT ajustat au depășit estimările, determinând o revizuire în sens pozitiv a previziunilor pentru întregul an. Vânzările organice au crescut cu 22,5%, impulsionate de achizițiile anticipate puternice din Europa și de cererea rezistentă. Se preconizează că EBIT va rămâne stabil sau va crește, în ciuda presiunilor continue asupra costurilor cafelei verzi.

L’Oréal (OR.FR) a înregistrat o creștere de 3,6% a acțiunilor, pe fondul creșterii cu 8,3% a vânzărilor din America de Nord în al doilea trimestru, peste estimări, și al revenirii la creștere a Chinei. Creșterile au compensat cererea slabă din Europa. CEO-ul Hieronimus a menționat diminuarea temerilor legate de tarife și vânzările puternice de produse pentru îngrijirea părului. Parfumurile de lux ar putea face obiectul unor ajustări de prețuri din cauza tarifelor. Previziunile indică o redresare globală continuă.

Nexans (NEX.FR) a crescut cu 5,6% după ce a majorat previziunile privind EBITDA pentru exercițiul financiar la 810-860 milioane EUR, invocând o creștere generalizată în segmentele de transport, rețele și metalurgie. EBITDA pentru primul semestru a depășit 441 milioane EUR (+7% față de anul precedent), în timp ce profitul net s-a dublat. Creșterea organică a atins 4,9%. Previziunile privind fluxul de numerar disponibil și profitabilitatea au crescut, de asemenea, în ciuda vânzărilor slabe din segmentul Connect.

Siemens Healthineers (SHL.DE) a raportat rezultate solide pentru al treilea trimestru, cu venituri, profituri și flux de numerar peste așteptări. Compania și-a majorat previziunile pentru întregul an privind profitul ajustat pe acțiune și vânzările comparabile, invocând îmbunătățirea dinamicii operaționale și reducerea tarifelor. Creșterea a fost determinată de vânzările robuste în domeniul imagisticii și de un portofoliu solid de comenzi, în ciuda unor provocări la nivel de segment. Acțiunile au crescut cu 2,15%. Wolters Kluwer (WKL.NL) a îndeplinit previziunile privind veniturile, cu vânzări de 3,05 miliarde de euro în primul semestru (+5,6% față de anul precedent) și a depășit așteptările privind profitul. EPS ajustat a crescut cu 14%, la 2,70 euro, în timp ce marja operațională a atins 28,4%. Previziunile au fost reafirmate, cu o creștere organică stabilă. Planurile de răscumpărare a acțiunilor și de distribuire a dividendelor rămân în vigoare, pe fondul dinamicii rezistente a veniturilor recurente.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."