Rezumatul zilei: Wall Street câștigă ignorând întărirea dolarului american și creșterea randamentelor 🗽

Sesiunea de miercuri pe piețele bursiere europene a adus câștiguri clare. DAX din Germania a încheiat sesiunea cu o creștere de 1%, iar indicele CAC40 din Franța cu o creștere de 0,6%. Holdingul de modă Kering a câștigat aproape 1,5% după anunțarea unui nou CEO la brandul Gucci.

Minutele FOMC de la ultima ședință au indicat o lipsă de surprize majore care ar putea afecta volatilitatea pieței valutare sau a indicilor. Unii membri ai FOMC s-au pronunțat în favoarea unei reduceri de 25 pb în septembrie; Fed a indicat o încredere ridicată în faptul că inflația va continua să scadă, în ciuda solidității previzionate a economiei SUA

Creșterea indicilor de pe Wall Street. Proeminente au fost contractele pe DJIA (US30), care au câștigat aproape 0,9%, apropiindu-se de maximele istorice de aproape 42.800 de puncte.

Vânzările cu ridicata din SUA, pentru luna august, au scăzut în mod neașteptat -0.1% MoM, față de 0.4% prognozat, după o creștere 1.1%, în iulie

Comentariile lui Collins, Logan și Bostic, membrii Rezervei Federale a SUA sugerează că banca recunoaște riscurile inflaționiste și își poate reduce previziunile de reducere a ratei dacă datele primite justifică acest lucru. Cu toate acestea, factorii de decizie rămân încrezători în atingerea țintei de inflație de 2%

Dolarul se întărește astăzi, după cum reiese dintr-o creștere de peste 0,4% a USDIDX și o scădere de aproape 0,4% a EURUSD; randamentele obligațiunilor americane pe 10 ani au crescut cu peste 3 puncte de bază, ajungând astăzi la 4,07%

Indicele de volatilitate VIX a pierdut mai mult de 3% astăzi, ca urmare a sentimentului pozitiv constant de pe Wall Street și a scăderii prețurilor petrolului.

Stocurile americane de țiței au indicat o creștere de 5,8 milioane de barili, față de 1,6 milioane prognozate și 3,89 milioane anterior, în timp ce stocurile de benzină și de distilate au scăzut semnificativ. - Distilate: -3,124 milioane (estimare -1,754 milioane; -1,284 milioane anterior) - Cushing: +1,247 milioane (anterior +840.000). Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil - Benzină: -6,304 milioane (estimare -1,000 milioane; anterior +1,119 milioane) - Utilizarea capacității rafinăriilor: -0,90% (estimare 0,00%; anterior -3,30%) Indicii futures chinezi au revenit ușor după rapoartele conform cărora Banca Populară a Chinei va lua în considerare emiterea de obligațiuni guvernamentale suplimentare; JD.com și Alibaba pierd în continuare într-un interval de 2 până la 3%, adâncind vânzările de ieri

Argintul și aurul au avut o altă sesiune de scădere astăzi pierzând 0,8% și, respectiv, 0,5%. Volatilitatea mărfurilor agricole a fost foarte limitată astăzi, în ciuda îngrijorărilor legate de sezonul uraganelor din SUA, care ar putea afecta vremea și recoltele interne; cacao a ieșit în evidență cu un câștig de 4%

Statele Unite se așteaptă la o escaladare „nejustificată” a acțiunilor chineze în Golful Taiwan, în timpul manevrelor navale chineze, pe 10 octombrie.

Iranul a transmis că dacă Israelul nu atacă „atunci nu va fi niciun război”, în timp ce orice atac va fi întâmpinat cu „mii de rachete” care vor zbura spre Israel. Ministrul apărării Galant a transmis că un atac israelian ar fi mortal și precis, spre deosebire de cel al Iranului

Președintele israelian Netanyahu ar urma să discute astăzi cu președintele Biden și cu viceprim-ministrul Kamala Harris. Anterior s-a raportat că deplasarea ministrului israelian al apărării Galant la Pentagon a fost anulată. Iranul, pe de altă parte, a participat astăzi la discuții cu Arabia Saudită

Sentimentul pieței criptomonedelor este negativ; Bitcoin pierde mai mult de 1% și alunecă sub pragul de 62.000 USD. Chainlink pierde aproape 5%

