Rezumatul zilei: Wall Street extinde câștigurile la sfârșitul săptămânii 🗽Bitcoin urcă peste pragul de 98.000 USD, token-ul TRUMP câștigă 40%

Majoritatea indicilor europeni încheie sesiunea în teritoriul negativ. DAX este în scădere cu 0,4%, FTSE 100 pierde peste 0,3%, SMI scade 0,8%, iar STOXX Europe 600 se depreciază cu 0,2%. Câștiguri sunt observate doar pentru CAC40 din Franța (+0,2%) și IT40 din Italia (+0,2%).

Produsul Intern Brut (PIB) în Zona Euro a crescut cu 0,9% în ritm anual în trimestrul al patrulea, menținând același ritm ca în trimestrul precedent și aliniindu-se previziunilor. Conform datelor Eurostat, Polonia a fost economia cu cea mai rapidă creștere din Uniunea Europeană, PIB-ul său crescând cu 1,3% de la un trimestru la altul.

Indicii bursieri americani se confruntă cu o sesiune calmă. S&P 500 și Dow Jones fluctuează în jurul prețurilor de închidere din ziua precedentă, în timp ce Nasdaq 100 este în creștere cu 0,3%. Intel inversează câștigurile inițiale, profiturile punând capăt celei mai bune serii de câștiguri săptămânale a gigantului semiconductor din 2000; TSMC ar putea opera fabricile Intel după cererea lui Trump.

Acțiunile Applied Materials scad cu aproape 7%, deoarece investitorii anticipează că restricțiile de export către China vor slăbi rezultatele furnizorului de componente și servicii cheie pentru sectorul cipurilor. Acțiunile Airbnb (ABNB.US) au crescut cu peste 14% după ce compania axată pe călătorii a raportat rezultate pentru trimestrul al patrulea care au depășit așteptările și a furnizat previziuni pozitive pentru anul următor.

Datele de astăzi privind vânzările cu amănuntul din SUA au cauzat o volatilitate sporită a pieței. Vânzările au scăzut cu 0,9% MoM, comparativ cu scăderea prognozată de 0,2%. Valoarea publicată a fost mai mică decât se aștepta, ceea ce a condus la o ușoară reapariție a scenariului privind reducerea mai rapidă a ratei dobânzii de către Fed. Sentimentul investitorilor nu a fost afectat de datele privind producția industrială, care au depășit consensul pieței. Pe o bază MoM, aceasta a crescut cu 0,5% (față de previziuni: 0,3%, publicarea anterioară: 0,9%).

Datele au avut cel mai semnificativ impact asupra randamentelor obligațiunilor de Trezorerie SUA pe 10 ani, care au scăzut sub 4,5%, ștergând câștigurile înregistrate la începutul săptămânii după datele privind inflația surprinzător de ridicate.

Revenirea așteptărilor privind posibile reduceri mai rapide ale ratelor Fed a slăbit semnificativ dolarul, care este cea mai slabă dintre monedele G10 astăzi, pierzând 0,5%. Dolarul neo-zeelandez are cea mai bună performanță astăzi, câștigând aproape 1%. Câștiguri notabile sunt observate și în cazul dolarului australian (+0,6%).

Aurul a pierdut peste 1,5% pe fondul scăderii randamentelor obligațiunilor Trezoreriei SUA, care s-au retras sub presiunea vânzărilor cu amănuntul din SUA, mai slabe decât se preconiza. Scăderi de peste 1% sunt observate și pentru platină și paladiu. Argintul pierde semnificativ mai puțin, doar 0,2%.

Petrolul a scăzut cu aproape 1% și se tranzacționează chiar sub pragul de 75 de dolari pe baril. Contractele futures pe gazele naturale au crescut cu aproape 3%, deoarece previziunile meteorologice din SUA indică o răcire semnificativă, furtuni de zăpadă și înghețuri record, ceea ce a stimulat cererea de încălzire.

Volatilitatea crescută a fost observată astăzi în rândul mărfurilor agricole. Grâul la CBOT a crescut cu peste 3,5% pe fondul vremii reci din SUA, care amenință culturile. Contractele futures pentru zahăr, boabe de soia și bumbac au crescut, de asemenea. Contractele futures la cafea de pe ICE au scăzut astăzi cu peste 3%.

EURUSD câștigă astăzi aproximativ 0,4%, iar Bitcoin se apreciază cu peste 2% la 98.000 de dolari; pe fondul creșterii principalei criptomonede, XRP câștigă peste 9%, iar tokenul TRUMP a câștigat peste 40%.

