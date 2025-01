Rezumatul zilei: Wall Street încearcă să oprească scăderile, în contextul în care Fed a adoptat o atitudine ușor mai “hawkish”

Fed a menținut ratele la 4,5%, în conformitate cu așteptările pieței. Aceasta a schimbat minim comunicarea în declarația sa, dar în același timp Powell în timpul conferinței a subliniat că acest lucru nu a fost menit să trimită un semnal către piață

Piața a reacționat inițial la schimbarea de tip “hawkish” prin eliminarea declarațiilor privind realizarea de progrese în scăderea inflației

Powell indică în timpul conferinței că Fed nu trebuie să se grăbească cu noi reduceri. El indică faptul că trebuie să existe o scădere clară a inflației și o îmbunătățire în contextul atingerii țintei pe termen mediu sau o slăbiciune pe piața muncii pentru a avea loc o altă reducere

Inițial, am văzut o întărire clară a dolarului și scăderi ale contractelor pe indici. După 20 de minute de la discursul lui Powell, US500 revine clar și pierde mai puțin de 0,2%, de asemenea, Nasdaq 100 compensează scăderile

Acțiunile Nvidia continuă să piardă aproape 5% după ce Bloomberg, citând surse, a indicat că administrația SUA ia în considerare noi restricții privind vânzările de cipuri Nvidia către China.

În ultimele patru trimestre, vânzările către China au reprezentat aproximativ 12% din veniturile Nvidia; de asemenea, compania a dezvoltat cipuri speciale H20 dedicate Chinei

Randamentele obligațiunilor de trezorerie americane pe 10 ani se tranzacționează plat, la aproximativ 4,55%. EURUSD încearcă să recupereze pierderile inițiale, dar rămâne încă în scădere cu 0,15%

În timpul sesiunii europene, am asistat la creșteri puternice, determinate de rezultatele ASML. Compania olandeză de semiconductoare a afișat rezultate mult peste așteptări, ceea ce a condus la o creștere de aproape două cifre.

În fruntea câștigurilor de astăzi de pe Wall Street se află acțiunile T-Mobile USA și Starbucks; ambele acțiuni au câștigat aproape 10%, în urma rezultatelor financiare.

După sesiunea din SUA, Microsoft, Meta Platforms, Tesla și IBM vor raporta rezultatele, astfel încât volatilitatea principalilor indicii de peste ocean ar putea crește în continuare, în tranzacțiile after-market

DE40 a crescut cu 0,7% astăzi, în timp ce cele mai puternice câștiguri au fost observate în Spania, unde câștigurile intraday pe IBEX au depășit 1%

Stocurile de țiței din SUA au crescut cu aproape 3,5 milioane de barili, stocurile de benzină au crescut, de asemenea, dar stocurile de distilate au scăzut semnificativ. Petrolul coboară la aproape cel mai scăzut nivel din acest an. Brent este aproape de nivelul de 75 de dolari pe baril

Mărfurile agricole înregistrează creșteri puternice astăzi. Grâul este cel mai puternic câștigător, tranzacționându-se cu 2,5% mai sus pe CBOT; contractele futures la cafea câștigă, de asemenea, mai mult de 2%

Bitcoin câștigă aproape 2,5% și se apropie de pragul de 104.000 USD, în timp ce contractele Nasdaq au șters o parte din scăderile inițiale, care la un moment dat erau în creștere cu aproape 0,9%

Noul secretar american pentru comerț, Howard Lutnick, a indicat că tarifele pentru China ar trebui majorate cât mai mult posibil, în timp ce Mexicul și Canada pot evita în continuare tarifele ridicate prin respectarea restricțiilor privind contrabanda cu fentanil în SUA.

