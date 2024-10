Rezumatul zilei: Wall Street reduce câștigurile pe fondul unui potențial răspuns israelian la recentele atacuri cu rachete iraniene 🔴

Indicii americani reduc câștigurile din prima parte a zilei în urma unor informații privind o posibilă escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu, mai exact un potențial răspuns israelian la recentele atacuri cu rachete iraniene, respectiv un atac asupra instalațiilor energetice, conform informațiilor furnizate de administrația americană către NBC.

Petrolul revine rapid de la aproximativ 76,5 USD la aproape 78 USD după aceste rapoarte, iar o parte din câștigurile de pe Wall Street au fost șterse. Acțiunile Nvidia încă câștigă peste 3%; sentimentul în industria software este foarte pozitiv astăzi.

Indicele companiilor tehnologice US100 câștigă cel mai mult până la 20.200 de puncte, adică aproximativ 1,00%. Indicele US500 câștigă 0,58% până la 5.780 de puncte, în timp ce indicele companiilor cu capitalizare mică US2000 se tranzacționează fără modificări semnificative.

Câștigurile pe indicele US100 sunt susținute de sectorul semiconductorilor, în special de acțiunile Nvidia, care au crescut cu 3,20% astăzi. Sentimentul mai bun privind acțiunile poate fi atribuit informațiilor care indică o cerere semnificativă susținută pentru cipurile companiei, inclusiv noile cipuri Blackwell. Câștiguri la fel de impresionante sunt înregistrate de Palantir (PLTR.US) și Palo Alto Networks (PANW.US).

Randamentele obligațiunilor de trezorerie americane pe 10 ani au crescut astăzi la 4,3%, dolarul și-a extins câștigurile, punând presiune pe metalele prețioase. Argintul pierde aproape 4%, iar aurul peste 1%.

Balanța comercială pentru perioada curentă s-a ridicat la -70,4 miliarde de dolari, ușor mai bună decât estimarea de -70,6 miliarde de dolari. Deficitul comercial de luna trecută a fost revizuit de la -78,8 miliarde USD la -78,9 miliarde USD. Deficitul comerțului cu bunuri s-a îmbunătățit la -94,22 miliarde de dolari, de la -102,8 miliarde de dolari în luna precedentă, în timp ce excedentul din sectorul serviciilor a crescut ușor la 24,4 miliarde de dolari. Deficitul comercial cu China pentru luna august s-a ridicat la -27,88 miliarde de dolari, față de -30,12 miliarde de dolari în iulie.

Indicii bursieri chinezi au avut o ședință foarte slabă, CHN.cash pierzând peste 10%, după ce conferința de astăzi a factorilor de decizie din China a dezamăgit așteptările investitorilor, punând la îndoială sustenabilitatea creșterilor viitoare de pe piața bursieră chineză.

Autoritățile de reglementare au indicat că economia este pe drumul cel bun pentru o creștere a PIB-ului de 5%, dar au pus sub semnul întrebării dacă măsurile de stimulare pe termen scurt se vor traduce în cerere și nu au oferit asigurări cu privire la stimulente fiscale suplimentare, foarte așteptate.

Sesiunea europeană s-a desfășurat astăzi într-o atmosferă mixtă, cu pierderi semnificative ale acțiunilor companiilor din domeniul resurselor și al modei, care în ultima perioadă câștigaseră puternic pe valul de optimism legat de China. Acțiunile Swatch și Kering au înregistrat scăderi de 7% și, respectiv, 5%; cu toate acestea, Hermes a recuperat pierderile inițiale și a închis aproape de nivelurile neutre.

Contractele de bumbac au revenit peste pragul de n72 de dolari pe balot, după o vânzare de peste 3% determinată de un dolar puternic, de scăderile din China și de scăderea prețurilor petrolului.

Bitcoin a înregistrat mai multe vârfuri puternice de volatilitate, dar se tranzacționează încă în jurul valorii de 63.000 USD; sentimentul pieței criptomonedelor rămâne mixt.

