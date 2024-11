Rezumatul zilei: Wall Street revine la câștiguri pe măsură ce acțiunile companiilor Big Tech revin; Bitcoin chiar sub pragul de 100.000 USD (21.11.2024)

Indicii americani își continuă trendul ascendent astăzi. Indicele S&P 500 este în creștere cu 0,7%, indicele Nasdaq 100 câștigă 0,5%, iar indicele Dow Jones crește cu 1,2%. Cel mai performant indice este Russell 2000, compus din companii mai mici, care a crescut cu aproximativ 2%.

Bursa europeană a închis în teritoriu pozitiv. Liderul câștigurilor a fost indicele WIG20 din Polonia, care a înregistrat o creștere de 1,55%. Au crescut și alți indici majori: FTSE 100 din Marea Britanie (+0,8%), DAX din Germania (+0,74%), CAC 40 din Franța, FTSE MIB din Italia și IBEX 35 din Spania (fiecare +0,2%).

În urma rezultatelor de ieri, acțiunile Nvidia au cunoscut o volatilitate ridicată, pierzând inițial mai mult de 3,5% în timpul sesiunii. Cu toate acestea, sentimentul pozitiv a prevalat ulterior, iar acțiunile sunt acum în creștere modestă cu 0,6%.

Acțiunile Alphabet au scăzut cu peste 5% după ce Departamentul de Justiție al SUA a presat compania să vândă Google Chrome ca parte a eforturilor antitrust legate de dominația sa în domeniul motoarelor de căutare.

Snowflake a surprins pozitiv cu rezultatele sale din trimestrul al treilea și a crescut orientările pentru trimestrul al patrulea și anul fiscal 2024/25. Acțiunile au crescut cu peste 33%, atingând cea mai mare valoare din februarie 2023.

Piețele obligațiunilor: Randamentele Trezoreriei SUA pe 10 ani rămân stabile peste 4,42%, randamentele obligațiunilor germane au scăzut la 2,32%, randamentele japoneze pe 10 ani au crescut cu 0,022 puncte procentuale la 1,09%.

Indicele prețurilor de producție (PPI) din Canada a fost peste așteptări la 1,2% (prognoză: 0,9%; anterior: 0,6%), consolidând dolarul canadian față de un coș de valute.

Cererile de șomaj din SUA au scăzut neașteptat la 213.000 săptămâna trecută (prognoză: 220.000; anterior: 219.000), marcând un minim al ultimelor 7 luni. Acest lucru susține narațiunea Fed că piața muncii rămâne robustă, reducând urgența pentru reduceri suplimentare ale ratei.

Indicele Philadelphia Fed a scăzut, de asemenea, în mod neașteptat la -5,5 (prognoză: 7,9; anterior: 10,3), semnalând contracția activității industriale în noiembrie.

Piața cripto arată un puternic impuls crescător. Bitcoin a câștigat 3,9%, fiind acum la doar 2% distanță de pragul de 100.000 USD. Ethereum (+9%) și Solana (+8,5%) înregistrează, de asemenea, câștiguri semnificative.

Metalele prețioase au înregistrat câștiguri moderate: Aur (+0,8%), argint (+0,2%), platină (+0,35%) și paladiu (+1%), acesta din urmă beneficiind de sancțiunile în curs împotriva Rusiei.

Piața valutară: yenul japonez este cel mai puternic performer, apreciindu-se cu 0,5% față de dolarul american, după comentariile guvernatorului BoJ, Kazuo Ueda, care a subliniat importanța datelor viitoare pentru decizia ratei din decembrie. Perechea EURUSD a coborât la cel mai scăzut nivel din octombrie 2023, scăderi fiind observate și în cazul lirei sterline și al francului elvețian.

Mărfurile energetice sunt, de asemenea, în creștere, conduse de gazele naturale (NATGAS) în creștere cu 3%, după o scădere surprinzătoare a stocurilor americane de gaze naturale raportate de EIA. Prețurile petrolului (Brent și WTI) au crescut ambele cu 1,2%.

