Rezumatul zilei: Wall Street se clatină pe fondul riscului de închidere a guvernului SUA 🏛️ Aurul înregistrează creșteri

În timpul sesiunii europene, sentimentul a fost în mare parte pozitiv, indicii principali înregistrând creșteri. Cele mai bune performanțe au fost înregistrate de IBREX , cu o creștere de peste 1,2% , și SMI20 , care a câștigat aproape 1% . DAX a crescut cu 0,5% , FTSE100 cu 0,6% , în timp ce CAC și FTSE MIB au avansat cu 0,2% fiecare.

Datele macroeconomice din Europa au fost mixte. PIB-ul Marii Britanii a fost optimist, în timp ce datele CPI din Germania au fost ușor peste așteptări. Pe de altă parte, inflația din Italia și Franța a fost sub previziuni.

Nvidia a depășit o capitalizare de piață de 4,5 trilioane de dolari după încă o sesiune puternică. Valoarea companiei se apropie acum de dimensiunea PIB-ului Germaniei. Acțiunile au crescut cu aproape 3% astăzi, deși sentimentul pe Wall Street rămâne fragil pe fondul riscului iminent al unei închideri a guvernului , care ar putea intra în vigoare la 00:01 pe 1 octombrie .

Liderul minorității din Senat, Chuck Schumer , a declarat că acesta este acum scenariul cel mai probabil. O închidere ar însemna întârzieri în raportările macroeconomice cheie, inclusiv datele NFP de vineri. Platforma de predicții Kalshi estimează probabilitatea unei închideri la peste 80% . Datele din SUA au fost, de asemenea, mixte astăzi. Rapoartele macroeconomice cheie au arătat: Locuri de muncă disponibile în SUA (august): actual 7,227 milioane (prognoză: 7,2 milioane; anterior: 7,181 milioane) Încrederea consumatorilor conform CB din SUA: actual 94,2 (prognoză: 96; anterior: 97,4; revizuit la 94,2)

Potrivit Conference Board , așteptările medii privind inflația pe 12 luni au crescut în august, ajungând la 6,2% de la 5,7% în iulie, după trei luni consecutive de scădere. Așteptările rămân sub nivelul maxim din aprilie de 7% . În ceea ce privește acțiunile americane, CoreWeave a înregistrat o creștere de peste 10% după ce a anunțat că va furniza putere de calcul pentru Meta Platforms . În același timp, acțiunile Spotify din Suedia au scăzut cu peste 6% pe Nasdaq, după ce un analist JP Morgan a subliniat riscurile legate de plecarea CEO-ului de lungă durată Daniel Ek , care a demisionat astăzi după 20 de ani.

O politică monetară restrictivă a Băncii Japoniei și îngrijorările legate de închiderea guvernului SUA au susținut yenul japonez față de dolarul american, USDJPY scăzând cu 0,5% . În același timp, dolarul australian a câștigat teren în urma comentariilor “hawkish” ale guvernatorului RBA, Bullock .

Perspectiva unei crize politice în SUA a crescut cererea pentru active refugiu . Aurul a crescut cu încă 0,3% și se preconizează că va închide luna septembrie cu un câștig lunar de aproape 10% . În schimb, platina pe platină s-au marcat profiturile, prețurile scăzând cu peste 0,3% .

Contractele futures pe cacao au scăzut cu 3,5% , atingând un minim de 10 luni , sub presiunea previziunilor optimiste privind recolta din Africa de Vest înaintea noului sezon din Coasta de Fildeș .

Contractele futures pe grâu au scăzut cu peste 2,5% după ce un raport al Departamentului Agriculturii din SUA a indicat stocuri mai mari.

Sentimentul față de criptomonede a fost deosebit de negativ astăzi. Cu câteva excepții, majoritatea activelor digitale au înregistrat pierderi. Token-urile cu capitalizare mai mică au fost cele mai afectate, în timp ce Bitcoin a scăzut cu 0,8% și Ethereum a scăzut cu peste 3% .

