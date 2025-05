Rezumatul zilei: Wall Street și Bitcoin șterg câștigurile în urma licitației datoriei SUA

Indicii americani s-au retras puternic la sfârșitul zilei, după ce cererea slabă de la licitațiile de obligațiuni americane a ridicat îngrijorări cu privire la încrederea investitorilor în principala economie a lumii. Vânzarea de obligațiuni guvernamentale americane pe 20 de ani a indicat o cerere slabă și va împinge prețurile Trezoreriei la noi minime în acest an. În același timp, randamentul obligațiunilor de trezorerie pe 10 ani a crescut cu 10 puncte de bază la 4,582%, în timp ce randamentul obligațiunilor pe 30 de ani a crescut cu 10,5 puncte de bază la 5,073%. Nasdaq este în prezent în scădere cu 0,94%, în timp ce S&P 500 este în scădere cu 1,1%, iar Russell 2000 pierde 2,2%. Dolarul american, reprezentat de USDIDX, este în scădere cu 0,5% astăzi. Din nou, sentimentul este influențat de sănătatea finanțelor publice americane. Un deficit bugetar în creștere și o recentă retrogradare a ratingului de credit subminează încrederea în dolar ca monedă de rezervă globală. Creșterea incertitudinii este benefică pentru metalele prețioase, care sunt din nou în creștere în cursul sesiunii de astăzi. Prețul aurului a crescut astăzi cu 0,7%. În același timp, indicele fricii (volatilității) VIX câștigă 5,1%. Bitcoin a atins astăzi un maxim istoric, depășind 109.000 de dolari și ajungând la aproape 110.000 de dolari, determinat de un val de optimism legat de progresul legislației stablecoin în Statele Unite și de schimbarea abordării noii administrații a președintelui Donald Trump față de piața criptomonedelor. Cu toate acestea, aceste mișcări au fost acum complet șterse, iar criptomoneda a revenit în jurul valorii de 106.000 de dolari. Cancelarul german Friedrich Merz a solicitat eliminarea tuturor tarifelor dintre SUA și UE și intenționează să îl convingă pe președintele Trump să încheie un acord în timpul viitoarei sale vizite. UE pregătește o propunere comercială revizuită pentru SUA, care include reduceri tarifare treptate pentru bunurile nesensibile și cooperarea în domenii precum energia, inteligența artificială și conectivitatea digitală.

