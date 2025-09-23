Rezumatul zilei: Wall Street sub presiunea vânzărilor masive din sectorul tehnologic 📉 Cafeaua a pierdut peste 4%

Datele PMI pentru luna septembrie au surprins piețele: în Franța s-a înregistrat o scădere, în timp ce în Germania atât indicele compozit, cât și cel privind sectorul serviciilor au crescut, fiecare depășind pragul de 52. Cu toate acestea, activitatea din sectorul manufacturier a scăzut de la 50,2 la 48,5.

În Marea Britanie, datele PMI din septembrie 2025 au dezamăgit investitorii. Indicatorul PMI pentru servicii a scăzut la 51,9 puncte (prognoza: 53,0), în timp ce indicatorul PMI pentru sectorul producție a scăzut la 46,2 (prognoza: 47,1). Indicatorul PMI compozit a înregistrat, de asemenea, 51,9, sub așteptările pieței de 53.

Indicii bursieri europeni au încheiat sesiunea în mod mixt. Indicele DAX din Germania a scăzut cu peste 0,3%, în timp ce FTSE din Marea Britanie a încheiat sesiunea fără modificări. Pe Wall Street, indicii înregistrează ușoare scăderi, conduse de Nvidia și Oracle, care au scăzut cu 3% și, respectiv, cu peste 4%. Nasdaq 100 se retrage cu peste 0,7%.

Datele preliminare PMI din SUA pentru septembrie indică o încetinire moderată a economiei. Atât datele din sectorul serviciilor, cât și cele din sectorul manufacturier au indicat o ușoară decelerare și s-au situat sub așteptări. Indicatorul PMI compozit a fost de 53,6, puțin sub prognoza de 54.

Indicele Richmond Fed pentru septembrie s-a situat cu mult sub așteptări , la -17 față de prognoza de -5 și valoarea anterioară de -7 .

Jerome Powell a semnalat că Fed este gata să ajusteze politica și să scadă ratele dobânzilor, acordând mai multă atenție slăbirii pieței muncii. Cu toate acestea, Fed consideră în continuare că tarifele au un impact pro-inflaționist susținut.

Michelle Bowman (Fed) și-a exprimat îngrijorarea cu privire la riscul crescând de încetinire a pieței muncii în SUA. Ea a avertizat că, dacă condițiile cererii nu se îmbunătățesc, întreprinderile ar putea începe să reducă locurile de muncă în lunile următoare.

Oficialii Fed, Goolsbee și Bostic au comentat, de asemenea, politica monetară de astăzi. Ambii s-au pronunțat în favoarea unor reduceri moderate ale ratei dobânzii și au subliniat că datele viitoare privind piața muncii, care s-au înrăutățit în timpul verii, vor fi monitorizate îndeaproape.

Banca centrală a Suediei, Riksbank, a redus în mod neașteptat rata dobânzii la 1,75% (de la 2,00%) pentru a susține economia în contextul încetinirii economice. Cu toate acestea, a semnalat că aceasta ar putea fi ultima reducere din ciclul actual, ratele urmând să rămână probabil la noul nivel pentru o perioadă îndelungată.

În Polonia , rata șomajului a crescut la 5,5% în septembrie 2025, în conformitate cu așteptările pieței (anterior 5,4%). Ministerul Muncii a menționat că această creștere se datorează noilor reglementări introduse în iunie, care au redus numărul persoanelor eliminate din registrele de șomaj.

Contractele futures pentru cafeaua Arabica pe ICE au scăzut astăzi cu aproape 4,5% , pe fondul previziunilor de precipitații mai abundente în Brazilia. Prețurile nu au reacționat la criticile aduse de Donald Trump Braziliei și președintelui Lula, care au indicat menținerea tarifelor ridicate la exporturile braziliene în viitorul previzibil.

Sentimentul pe piața criptomonedelor rămâne slab – Bitcoin a scăzut cu aproape 1% , tranzacționându-se la aproape 112.000 de dolari. Între timp, metalele au înregistrat o creștere puternică : platina a crescut cu peste 5%, iar aurul cu peste 0,8%. Combinația dintre slăbirea pieței muncii și creșterea prețurilor în SUA alimentează temerile legate de stagflatie .

